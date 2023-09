'GH VIP' ya tiene a sus 4 primeros nominados, al nuevo concursante en la casa y una última decisión de Aguado

La segunda gala de GH VIP 8 vivió sus primeras nominaciones en la casa de Guadalix, “tras cuatro años esperando” según anunció Marta Flich. Unas votaciones que pusieron en la lista negra a Karina, Álex Caniggia, Zeus Montiel y Luca.

Los puñales entre unos y otros - a la cara y por la espalda- llegaron tras la ansiada unificación que dejó atrás la cueva y permitió que todos convivieran con las mismas comodidades.

Otro de los protagonistas de la entrega fue Pedro García Aguado que desveló a sus compañeros que era el concursante “infiltrado”, aunque ya se había “ido de la lengua” antes. Pero lo hizo consciente de que todos habían votado a la persona que creían, por lo que su confesión no fue sancionada.

La ansiada unificación llegó con disgusto incluido

Los cavernícolas se vistieron de gala para celebrar el momento tan ansiado por ellos: dejar el pasado atrás para convivir con sus compañeros y disfrutar de las comodidades de la casa.

Infante, Bianca, Álex, Michael, Gustavo y Alcayde regresaron a su verdadero hogar entre abrazos de casi todos, porque algún concursante como Oriana que no se alegró de volver a ver a algún otro... como Álex.

La alegría duró poco ya que Flich les informó de que no habían respetado las normas de la prueba semanal, que consistía en que cavernícolas y residentes no hablaran entre ellos, no llevarse objetos a la cueva, no hablar desde la puerta y no salir de la cueva sin permiso. “Os las habéis saltado todas”, señaló la presentadora.

Seguidamente, el Súper sentenció: “Tomar las pruebas en serio y respetar las normas es de vital importancia, de ellas depende el presupuesto semanal para llenar la despensa. No habéis superado la prueba porque el número de errores es mayor al de aciertos, contaréis con un euro cada uno para las compras”.

Aguado confirmó ser el infiltrado y dio paso a Javier Fernández

Pedro García Aguado había entrado a la casa siendo el “infiltrado”, es decir, no era un concursante real. Tenía que mantener el secreto, mientras el resto adivinaba quién era el compañero que mentía. Lo adivinó Laura Bozzo que se ganó la inmunidad, mientras Sol y Jessica votaron por Karina. Y el error les valió 3 puntos como nominadas.

Pero antes de despedir al deportista, Flich informó de que su misión no se había cumplido como esperaban. “Pedro has fallado en tu misión, te has ido de la lengua”, explicó y mostró unas imágenes en las que le confirmaba a Luitingo que él era el infiltrado.

Una acusación con la que no estuvo de acuerdo el 'hermano mayor': “Cuéntame eso, cuéntamelo. Hay una línea espacio-tiempo que no me cuadra. Cuando me rompí a llorar y se lo contó fue después del voto, nunca antes. No permito irme de aquí perjudicando al grupo”, alegó.

A lo que Flich corrigió: “He dicho que habrá consecuencias, no penalización” pero finalmente le dieron la razón a él. Le pidió que se marchara a una nueva sala donde se encontró con Javier Fernández, su sustituto. Se abrazaron al verse: “Las cosas se viven muy intensamente, corazones a flor de piel y muy humano”, le advertía Aguado al novato. “Estoy con la inquietud porque es algo totalmente nuevo pero tengo muchas ganas”, confesaba el segundo.

“Javier Fernández ya es concursante oficial de GH VIP”, anunciaba Flich y pedía que el olímpico le cediera la antorcha a su sucesor.

Sin embargo, el programa mostraba unas imágenes de Aguado arrepentido por haber engañado a sus compañeros: “He convivido con ellos como hacía años que no convivía con nadie. No pensaba que iba a empatizar tanto. Estoy roto”. Por lo que le propusieron convertirse en concursante oficial.

Tras esperar al final del programa para saber su decisión, él argumentó su negativa: “Es una mala semana para entrar de concursante por el poco dinero que hay para comida. Me ha sabido a poco y me encantaría entrar porque es una experiencia maravillosa. Pero hay mucha gente que está esperando que salga para que siga ayudándoles, mi pareja también me cortaría las alas. En este momento es un no”, sentenció.

Primeros cuatro nominados de la edición

Bozzo se había convertido en inmune al adivinar que Aguado era el “colibrí”. Mientras Jessica Bueno y Sol Macaluso partían con tres puntos cada una por equivocarse.

Con ese panorama claro, los concursantes escuchaban la emoción de Flich al decir lo siguiente: “Arrancan las primeras nominaciones de esta edición”, y es que llevamos “cuatro años esperando para esto”.

Los ganadores de la prueba votaron en la intimidad y los perdedores a la cara. Tras hacerlo todos, los nominados de la semana fueron Zeus, Álex, Karina y Luca.