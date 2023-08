Los 7 colaboradores y más detalles de 'Cuentos chinos', el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez en Telecinco

Afrontamos, en cuestión de apenas días, el inicio de una de las temporadas televisivas más movidas de los últimos años. Aunque septiembre suele ser un mes de estrenos y de expectativas para todas las cadenas, este será particularmente crucial para Telecinco, que tratará de salir del hoyo de resultados en el que lleva inmersa desde hace meses haciendo tabula rasa a su parrilla.

La nueva cara del day time lleva meses más o menos clara, más allá de detalles: con Ana Rosa Quintana ultimando la oferta que propondrá con TardeAR, Ana Terradillos y Joaquín Prat se pondrán al frente de los dos nuevos espacios matinales que tomarán el relevo de El programa de AR, La mirada crítica y Vamos a ver. Estos cambios los hemos ido descubriendo gradualmente desde que, a comienzos de mayo, se conociese el final de Sálvame tras 14 años. Y con ello, el adiós de un programa que había mantenido la presencia fija de Jorge Javier Vázquez en pantalla.

Por eso, ha resultado tan sorprendente la rápida puesta en marcha que ha tenido Cuentos chinos, su próximo programa en Mediaset. Un programa que llega después de dudas sobre la continuidad del presentador en el esquema a futuro del canal, y de la propia continuidad en televisión del presentador, alejado desde hace meses en pantalla. Desde que Telecinco oficializó la producción de este empeño, las noticias en torno a su desarrollo y equipo son continuadas.

Si algo evidencia es la importancia de la apuesta dentro de la cadena, que recupera a su showman para primera línea, pero también del encargo, que está destinado a abrir brecha en una franja, el access prime time, que lleva más de una década con un firme líder, El Hormiguero.

De la baja al piloto, y del piloto a la oficialización

Las primeras noticias sobre Cuentos chinos se remontan a mediados de julio, aunque para entender el (evidente) interés conviene remontarnos algo atrás, a mayo, cuando Jorge Javier Vázquez inició una baja indefinidad por prescripción médica por la que no llegó a estar ni en los finales de Sálvame y del Deluxe ni el cierre de edición de Supervivientes.. Durante su retiro, Vázquez aparecía en una entrevista concedida a Carlos del Amor para La matemática del espejo, grabada antes de que conociera la cancelación de Sálvame. Entonces contó que su contrato de larga duración con Mediaset expiraba en 2025. Para entonces, el CEO Alessandro Salem ya había asegurado su confianza en el presentador.

No obstante, las dudas sobre su vuelta a televisión aumentaron con un mensaje publicado en sus redes sociales a comienzos de junio. “En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé”. Estas palabras parecían asegurar la ausencia de Vázquez de las despedidas de todos sus programas en antena. De hecho, tampoco tenía intervención alguna en el reality viajero derivado de Sálvame para Netflix, anunciado en el adiós del magacín.

Casi un mes después del final de Sálvame, y casi una semana después de hacer lo propio Deluxe, saltaba la noticia de que el presentador y escritor afrontaba la vuelta al trabajo, para grabar un piloto con La Fábrica de la Tele.

La grabación tuvo lugar el viernes 21 y la información que trascendió ya marcaba las bases de lo que será Cuentos chinos. Mediaset aún tendría que pronunciarse, previo examen de aquel piloto, antes de oficializarlo. Y lo chocante viene que, pocas semanas después, y sin que la cadena hubiese comunicado nada, Cuentos chinos aparecía por sorpresa en el spot de las bazas para el nuevo curso.

A partir de ahí comienza una promoción intensa en Telecinco. Solo un día después de esta confirmación, llega otra, la del horario que ocupará: se emitirá de lunes a jueves a las 22:00 horas. Un día más tarde, arrancan las promos específicas del espacio, aunque sin explicar cómo será el formato y sin tener a Jorge Javier en plano: en su lugar, se jugaba a citar una frase de Confucio, para a continuación, con un juego de palabras, atribuírsela al comunicador: de “El mayor error es sucumbir al abatimiento” a “El mayor error es sucumbir al aburrimiento”.

Los contenidos de 'Cuentos chinos'

Con la maquinaria en marcha, toca explicar qué se sabe de Cuentos chinos. Producido por La Fábrica de la Tele, Yotele adelantó los detalles básicos: se trata de un formato de 50 minutos de duración, que mezclará entrevistas con secciones de colaboradores. Por otro lado, no se espera, a priori, que haya contenidos puramente rosas. Y del formato, a la forma: el plató, ubicado en San Sebastián de los Reyes, está decorado con elementos orientales que justifican la denominación del programa, con una gran mesa en el centro, y dos gradas para el público en directo.

Por último, el equipo que asistirá a Vázquez está siendo, en estos últimos días de agosto, el principal dispensador de información en torno a Cuentos chinos, con un goteo continuo de nombres. El primero de ellos, surgido muy poco después de que se conociera la luz verde de Mediaset, era de un rostro de confianza dentro de la productora, German González. El redactor, uno de los más destacados de la última etapa de Sálvame en antena gracias a sus ácidas locuciones, tendría una nueva oportunidad ante las cámaras.

A partir de ahí, continúan los nombres, con Susi Caramelo, amiga del presentador, y van ampliando temáticas. Al menos, posibles temáticas. La sorpresa ha sido la presencia de la ex alcaldesa de Málaga y ex ministra de Sanidad Celia Villalobos, que una vez retirada de la política ha ampliado su presencia en magacines de actualidad (La hora de La 1, laSexta Xplica, A partir de hoy, Liarla Pardo, Todo es mentira), además de la actriz Anabel Alonso, que además de venir de participar en Me resbala, es bien conocida por sus posicionamientos políticos a nivel público.

Pero la lista creciente no se queda ahí: también tenemos otros profesionales relacionados con Sálvame, como el actor Josep Ferré y el diseñador José Perea, participante de la Sálvame Fashion Week; y fichajes de lo más llamativos, como el de Carla Pulpón, que adquirió notoriedad hace un año al encarnar a Mapi en el concurso homónimo de La 1.

Colaboradores confirmados de 'Cuentos chinos'

German González (exredactor de Sálvame) Susi Caramelo (humorista) Josep Ferré (actor e imitador) Celia Villalobos (expolítica y tertuliana) Anabel Alonso (actriz) Carla Pulpón (actriz) José Perea (diseñador de moda)

Objetivo: 'El Hormiguero'

El objetivo, ya confirmado por la cadena, era implantar una franja de access prime time fija en la parrilla semanal, lo que lleva a Jorge Javier a afrontar un reto inédito para él: enfrentarse a El Hormiguero.

El veterano espacio de Pablo Motos viene de haber logrado su mejor temporada histórica en cuanto a registros, pero también ha ido polarizando al público en torno a sus contenidos, y especialmente, en torno a su presentador y productor. De ahí que la apuesta de Telecinco sea significativa para tratar de apoderarse de un público que tiene, como alternativa principal, El Intermedio en laSexta o, también en Mediaset, First Dates en Cuatro.

En cuanto a la fecha de llegada, aún no hay nada confirmado. Eso sí, la temporada de Antena 3, con sus respectivos reclamos, se dará por inaugurada en la semana del 4 de septiembre. En el caso de Telecinco, tendrá lugar algo más tarde. En concreto, Patricia Pardo apuntaba al lunes 11 para el estreno de las nuevas ofertas matinales del canal, lo que lleva a pensar a falta de oficialización que sea la fecha en que la nueva programación se presente. Y por tanto, a que sea el día del primero Cuento de Jorge Javier.