A Patricia Pardo se le escapa la fecha de estreno de 'Vamos a ver', el nuevo matinal de Telecinco con Joaquín Prat

Patricia Pardo ha vuelto este lunes 28 a Telecinco para encargarse de las últimas semanas de El programa del verano antes de la reestructuración de parrilla del canal con motivo del inicio de temporada. Y, para empezar, la presentadora ha revelado, acaso por error, cuándo será el día en que arranque ese nuevo curso y con ello también Vamos a ver, el nuevo espacio matinal del que seguirá formando parte. Y decimos por error porque el canal aún no había oficializado nada al respecto.

Con el final de El programa de AR, ante el salto de Ana Rosa Quintana a las tardes para conducir TardeAR, la nueva parrilla matinal de Telecinco estará compuesta por dos espacios que ocuparán este bloque. A primera hora, será el turno de La mirada crítica, tertulia política conducida por Ana Terradillos (que ya tiene sustitutos al frente de Cuatro al día); a continuación, será el turno de Vamos a ver, nuevo magacín liderado por Joaquín Prat que cubrirá el resto de la mañana (implicando la desaparición de Ya es mediodía) en el que Pardo ejercerá labores de copresentadora y donde también está confirmada la presencia de Adriana Dorronsoro.

Precisamente era en conversación con esta cuando a Pardo se le escapa la fecha de inicio de estos programas. La gallega dedicaba unos minutos para hablar con los colaboradores del “club social” de las novedades vitales por las que se ha convertido en protagonista del papel couché durante las vacaciones. Christian Gálvez y Pardo anunciaron que llevaban un año casados en secreto y que además esperaban su primer hijo en común.

“Empezamos el día 11”

Aunque sin dar detalles en exceso, Pardo sí abundó en detalles sobre cómo disimuló su estado durante las semanas previas a marcharse de vacaciones a sus compañeros, y cómo llevaba el proceso de gestación. Hablando con Dorronsoro, aseguró estar “estupendamente bien” y añadió: “Espero estar aquí hasta el final, con vosotros, con Joaquín y contigo, que empezamos el día 11”.

No añadía nada más la presentadora, que daba inmediato paso a una conexión en directo desde Motril (Granada), para abordar la última hora sobre el escándalo en torno a Luis Rubiales, tras iniciar su madre una huelga de hambre contra la “cacería inhumana y sangrienta” a su hijo.

Cabe decir que Telecinco aún no había detallado de manera oficial su calendario de lanzamientos de cara a la inminente nueva temporada televisiva. No obstante, con este lapsus de Pardo, se delataba parte de la estrategia que emprenderán desde Mediaset. Estrategia que hará que sus estrenos no coincidan con los de Antena 3, que dará comienzo al curso a partir del próximo lunes 4 de septiembre.

En cambio, de acuerdo a esto, Telecinco esperará a la siguiente semana, la del lunes 11. Algo que encaja con los planes para Cuentos chinos, el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez en el canal. Aunque se apuntaba al día 4 como posible día de debut para esta nueva apuesta, fuentes consultadas por verTele aseguraban que tal día tenía pocas papeletas para ser el lanzamiento.