Las palabras de Sobera a Jorge Javier ante su ausencia en la final de 'Supervivientes': “De parte de tu equipo y de Mediaset”

No, Jorge Javier Vázquez no estuvo en la final de Supervivientes 2023. Una edición que había arrancado él pero no continuó desde el pasado 18 de mayo cuando no apareció en la gala del reality y más tarde Mediaset anunció su baja médica, por tiempo indeterminado.

Era una de las incógnitas del desenlace de la temporada que se respondió al tampoco aparecer en la despedida de Sálvame, donde fue homenajeado.

Sin el presentador titular en la final de Supervivientes, Carlos Sobera no dudó en dedicarle unas palabras al arrancar la entrega: “Esta final, compañero, también es tuya”, aseguró mirando a cámara y señalándola directamente. Para seguir detallando a los remitentes de tal mensaje: “De parte de todo tu equipo y de Mediaset, un beso muy, pero que muy fuerte”.

Tras sus palabras, el público se ponía en pie y el vasco lo agradecía: “Ahí estamos claro que sí, ¡arriba!”. En las pantallas de plató aparecía el nombre de “Jorge Javier” y los presentes vitorearon el nombre del presentador ausente.