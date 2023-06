Pedro Sánchez habló del fin de 'Sálvame', su relación con Jorge Javier y Ana Rosa, y sus indirectas a 'El Hormiguero'

Este domingo, Pedro Sánchez se sentó frente a Jordi Évole para reflexionar sobre todo lo que rodea a las elecciones generales, a menos de un mes de su celebración. Todo ello, en un especial de Lo de Évole que citó a ambos en un lugar simbólico para el socialismo: el restaurante Casa Labra, el lugar donde se fundó clandestinamente el PSOE en 1879.

Sánchez se sentaba frente al presentador de laSexta siete años después de su último encuentro, cuando acababa de perder el control del PSOE. Ahora, convertido en presidente del Gobierno vuelve a la televisión en plena precampañana electoral, tras haber pasado por El Intermedio - donde Wyoming le pegó un frenazo y le provocó la risa- y tener programada otra entrevista en El Hormiguero el próximo martes, 27 de junio.

Precisamente, sobre el programa de Pablo Motos le preguntó Évole tras escucharle decir que “hay mucha gente progresista en nuestro país que cuando se acerca a un programa matinal o a uno de entretenimiento por la noche, de una de las principales cadenas de nuestro país, lo que ven no son miradas progresistas ni voces que defiendan una aproximación progresista a los problemas de nuestro país”.

“Tendría que haber ido mucho más [a El Hormiguero] a lo largo de estos cuatro años”

“¿Está hablando de El Hormiguero?” quiso aclarar el presentador pero Sánchez prefirió no dar nombres: “No voy a señalar ningún programa, ni ninguna cadena”. Lo que sí admitió es que fue un error no haber estado más presente en el espacio de Antena 3: “Creo que tendría que haber ido mucho más a lo largo de estos cuatro años para desmontar algunas de las cosas que se han ido diciendo de manera infundada sobre mí”.

En los últimos 4 años no ha dado entrevistas a:



Ana Rosa Quintana

Vicente Vallés

Carlos Herrera

ABC

El Mundo

La Razón



Tras hablar de Antena 3, Évole también quiso saber cómo era su relación con el grupo Atresmedia: “Bien, profesional, respetuosa. No voy a hacer como otros presidentes de otras naciones diciendo o señalando a medios de comunicación. Lo que yo denuncio es la desproporción que no obedece a la realidad sociológica de nuestro país respecto a cómo se producen los debates y qué temas se suscitan en esos debates y tertulias, las aproximaciones conservadoras y ultraconservadoras que se dan”, lamentó.

“Me parece un error y una lástima que Jorge Javier no continúe presente en las pantallas”

Preguntado por su relación con Mediaset: “Bien, correcta”, aseguró. Momento en que el presentador le pidió la opinión sobre que el grupo sustituyera a Sálvame, presentado por Jorge Javier Vázquez, por otro espacio conducido por Ana Rosa Quintana: “A mí me parece que Jorge Javier es un monstruo de la televisión. Ella también lo es. Son dos grandes profesionales de los medios de comunicación y ahí están las audiencias. Me parece un error y una lástima que Jorge Javier no continúe presente en las pantallas, espero que encuentre pronto un espacio donde hacer programas”.

Añadió que desde su llamada a Sálvame en 2014 mantiene una buena relación con el presentador de Telecinco: “Yo hice una llamada a Jorge Javier, desde entonces mantenemos una cierta relación. Hace escasas semanas, cuando dio a conocer que salía de Mediaset, tuve una conversación con él y le deseé mucha suerte. Además es una persona progresista, comprometida con muchas causas progresistas”.

“¿Con Ana Rosa no se llaman?” quiso saber Évole y Sánchez no se escondió: “No tengo conversación con ella, pero espero ir pronto a su programa. Creo que tengo que estar en todos los programas para pinchar esta burbuja que se ha inflado de mentiras, manipulación y maldades”.

De quien también hablaron fue de Antonio García Ferreras, justo al arrancar el encuentro, cuando Évole imaginó que les pillaban “en un robado diciendo algo que no conviene...” y le lanzó la pregunta: “¿Por qué has ido tanto a Ferreras esta legislatura en vez de venir a mí?”, palabras que provocaron la risa al presidente que demostró con su respuesta conocer la televisión: “Claro y lo colocas en los cebos”.