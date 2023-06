El frenazo de Wyoming a Pedro Sánchez y las cuatro preguntas que le provocaron la risa

Este martes, 20 de junio, El Gran Wyoming y Sandra Sabatés entrevistaron a Pedro Sánchez en El Intermedio. Aunque aún no ha empezado la campaña electoral, los candidatos a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales anticipadas ya han arrancado la precampaña con numerosas entrevistas en medios y la primera televisiva de Sánchez fue en el programa de laSexta.

“Hoy entrevistamos al presidente, ¿estás preparada?”, preguntaba el presentador a su compañera que respondía con una broma: “Presentando contigo estoy preparada para casi todo”. Tras unos minutos, Wyoming daba paso al esperado invitado: “Me comunican que acaba de entrar en plató nada más y nada menos el presidente del Gobierno, siente años después”.

La presentadora se encargó de las preguntas sobre los próximos debates electorales, los futuros pactos, el feminismo y otros temas políticos que precisaban de una mayor seriedad - que recogemos en este artículo-. Mientras el presentador puso el punto cómico al encuentro, bromeando sobre el atractivo físico del presidente que entró al juego: “Ojalá cuando tenga tu edad llegue con el estado de forma que tú tienes”, respondía.

Así, Wyoming le lanzó un test de preguntas rápidas y ligeras: “¿Usas boxer, slip o tanga?”, a lo que Sánchez contestó: “Anda que si te digo que no llevo nada de eso... ”. El presentador sonrió: “Eso es una forma de comprar mi voto”, y el invitado confirmó que le estaba “tirando los trastos”.

Cuál era el apodo favorito que le habían puesto durante su legislatura, el superpoder que escogería y si era de “tableta” como Aznar o de “andar rápido” como Rajoy, fueron las otras preguntas que provocaron la risa del entrevistado. “Bizcochito”, “te invitaré a ir en Falcon si gano las elecciones” y “prefiero el baloncesto y la bici”, fueron las respectivas respuestas.

Pero Wyoming no sonrió todo el tiempo, cuando le preguntó si pensaba volver a pactar con Bildu tras haber sido “atizado” por ello, Sánchez empezó su contestación de la manera siguiente: “Fíjate Wyoming que...” a lo que el presentador frenó y le corrigió: “Gran Wyoming si no le importa. Nadie me lo llama pero dicho por usted...” y el presidente rectificó: “Es que entro aquí y como Pedro por su casa”, bromeó.