Jorge Javier confirma que presentará 'Supervivientes' y anuncia un propósito: “No ofender a los de otras ideologías”

Jorge Javier Vázquez va a terminar 2023 sin programa en emisión, aunque 2024 le tiene reservado una nueva edición de Supervivientes. La presencia del catalán, como ya comentamos en verTele, está en los planes de Telecinco para con sus realities del próxima año. Una noticia que él mismo se ha encargado de confirmar en una entrevista con Lecturas.

“A mí nunca me dijeron que no iba a presentar Supervivientes. Cuando me reunieron tras la cancelación de Cuentos chinos ya me dijeron que iba a presentar el programa, pero después yo ya no tengo el control de las cosas que se publican”, dice Jorge Javier. Por tanto, el presentador está a la espera de volver a decir, previsiblemente en primavera, eso de “conectamos con Honduras”.

Lo hará liberado, pues si de algo le han servido el final de Sálvame y, sobre todo, la abrupta retirada de Cuentos chinos, es para relativizar los reveses profesionales. “Cuando sucedió la cancelación [de Cuentos chinos], a mí me supo mal por el equipo, pero cuando llegó, dije: ”Ah, ¿era esto? Pues tampoco pasa nada“. Yo había trabajado mucho esto en terapia, porque una cosa que me hacía mucho sufrir era salir y que el patio de butacas no estuviera lleno. La reflexión final es que así como un éxito no depende exclusivamente de ti, tampoco un fracaso. Esto te libera mucho”.

“Me gustaría no ofender al votante de otras ideologías”

Es decir, que Jorge Javier afrontará su vuelta a la televisión con las pilas cargadas, pero también con una mentalidad diferente. “Soy consciente de que he vivido una época que es muy poco probable que se vuelva a repetir. Han sido quince años absolutamente mágicos y lo que venga a partir de ahora será como aquellos CD que llevaban un ‘bonus track’”, afirma en alusión a su larga y exitosa etapa en Sálvame.

Durante la misma llegó a decir que el programa era “de rojos y maricones”. Fue una forma de significarse políticamente, lo cual ha hecho en innumerables ocasiones antes y después de aquella célebre frase. Desconoce si esto le ha afectado a nivel profesional, pero no se arrepiente de hacerlo, como demuestra que hace apenas unos días participara en la presentación del nuevo libro de Pedro Sánchez.

Aun así, reconoce que su manera de jugar con las cuestiones más políticas será diferente de ahora en adelante. “Tengo muy claro ahora que estamos en un momento en el que estamos todos tan saturados que hay que hacer todo lo posible por no ofender al espectador. Es el examen que he hecho en los últimos tiempos. Cuando vuelva a la tele me gustaría no ofender al votante de otras ideologías”, señala.