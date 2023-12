'GH', 'OT' y 'Cuéntame', juntos por última vez: el otoño final de una era que duró 20 años en TV

Este miércoles 20 de diciembre comienza la final de Gran Hermano VIP en Telecinco. La octava edición del formato de Zeppelin TV culminará la competición con una gala en dos partes, quedando la resolución pasada la medianoche del jueves 21 al viernes 22, con cuatro aspirantes al triunfo: Albert, Laura Bozzo, Luitingo y Naomi Asensi.

Hasta aquí, todo es más o menos normal, descontando las circunstancias especiales de este retorno del formato paradigmático de telerrealidad, que ha tenido lugar cuatro años después de la anterior edición, a consecuencia del caso Carlota Prado. Acaba el que durante más de 20 años fue, y ahora aspira a seguir siendo, un buque insignia del entretenimiento de Mediaset.

Ahora bien, el final al que llega GH VIP tiene otras reverberaciones si vamos más allá del estado de Telecinco y que concierne a una forma de entender la oferta televisiva. Porque Gran Hermano puede haber vuelto, como lo ha hecho hace escasas semanas Operación Triunfo, otro formato que también acostumbró a tomar la voz cantante en La 1 en sus primeros años de andadura televisiva, y que ahora afronta una nueva vida fuera de los cauces convencionales, en el streaming; pero a la vez, se ha ido Cuéntame cómo pasó, después de 22 años, cerrando una etapa histórica dentro de TVE. Y, por extensión, también en el medio.

En otoño de 2001, coincidían por primera vez en la programación catódica Cuéntame cómo pasó, que lanzaba su primera temporada un 13 de septiembre; y Operación Triunfo, que arrancaba cinco semanas después, el 22 de octubre. Ambos nacían como grandes apuestas para apuntalar la oferta de La 1 en los años venideros. Así fue en cierta medida: mientras la serie de Ganga estuvo vigente hasta nuestros días, el talent show afrontó varios cambios de casa, saltando tras la tercera edición a Telecinco, donde seguiría hasta 2010 y, tras un parón, regresar a TVE durante otros tres años (2017-2020).

Lo interesante de esto es que precisamente en esta última temporada de OT en TVE, en otoño de 2003, también se encontraban compitiendo Cuéntame cómo pasó, con su tercera temporada; y Gran Hermano, con su quinta edición. Veinte años después, esa circunstancia se da por última vez.

Otoño de 2002, el primero con los tres formatos a la vez

El primer enfrentamiento entre Cuéntame y Gran Hermano tuvo lugar en la primera mitad de 2002, en plena primavera. Para aquel entonces, el reality emitía su tercera edición, frente a la primera de la serie. Este duelo se producía poco después de que Operación Triunfo hubiera finalizado su primera edición. El cambio de dinámica en cuanto a programación hizo que tanto la serie de La 1 como el reality de Telecinco se enfrentaran de nuevo en el último cuatrimestre del año, durante los meses de otoño, manteniéndose la tónica en los años posteriores.

El drama protagonizado por Imanol Arias y Ana Duato estrenaba su segunda edición el jueves 26 de septiembre, con números inalcanzables hoy en día: un 42,2% y 6.339.000 espectadores. El primer duelo con la cuarta edición del reality no llegó hasta entrado octubre de 2002: GH 4 debutó el domingo 6, coincidiendo con Cuéntame desde el jueves 10. Frente al 34.2% y 5,9 millones de la serie en esa cita, el 24.3% y 3,8 millones del programa, afectado por la emisión de Titanic en Antena 3.

Esa misma semana, el lunes 7 de octubre, también se había producido la vuelta Operación Triunfo con su segunda edición. Un 39.1% de cuota y 5.648.000 fueron los datos de aquella Gala 0 donde se conocía a la segunda generación de triunfitos, en la que se coronaría Ainhoa Cantalapiedra como ganadora.

Media de las respectivas temporadas en otoño de 2002:

Cuéntame cómo pasó T2: 38.1% y 6.416.000

Gran Hermano 4: 29.3% y 4.667.000

Operación Triunfo 2: 36.4% y 5.584.000

La situación vuelve a repetirse en el otoño de 2003: el domingo 21 de septiembre de 2003, arrancaba la quinta tanda de Gran Hermano en Telecinco. El programa de Zeppelin TV pasaría a ocupar, como de costumbre, la noche de los jueves a partir de su segunda gala. Ese mismo jueves 25 también tenía lugar el lanzamiento de la cuarta temporada de Cuéntame cómo pasó en TVE; la tercera se había emitido durante la primavera.

En su enfrentamiento inicial, la ficción logró un 37.5% de cuota de pantalla. Esa misma noche, la segunda gala de GH 5 anotaba un 26.9% de share. Ambos datos de nuevo inaccesibles para las ofertas actuales.

Solo cuatro días después de ese “cara a cara”, se unía a la programación semanal Operación Triunfo 3. El lunes 29 de septiembre se abría la Academia, entonces con Nina como directora, para recibir a los 17 concursantes de la edición. La Gala 0 de la tercera edición se inició con un 26.4% y 3.835.000 televidentes. La temporada sí experimentó una notable bajada de interés, como se aprecia en la comparativa de los datos del estreno y en los globales de cada curso.

Media de las respectivas temporadas en otoño de 2003:

Cuéntame cómo pasó T4: 39.1% y 6.724.000

Gran Hermano 5: 27.2% y 4.267.000

Operación Triunfo 3: 22.5% y 3.412.000

De coincidir en 2018 a su último careo en 2023

A partir de 2003, empiezan los cambios. Operación Triunfo dejará La 1 tras aquella tercera edición, siendo adquirido el formato de Gestmusic por Mediaset, que lanzó la cuarta temporada en el verano de 2005, sin coincidir con GH ni con Cuéntame en otoño. Los tres sí coincidirían en dicha estación un año más tarde, en otoño de 2006: OT 5 se pasó entre octubre de 2006 y enero de 2007, detalle que permitió que coincidiera en antena con la octava edición de GH, ahora ambos en Telecinco, y con la octava temporada de Cuéntame en La 1.

Sin embargo, las siguientes tres temporadas de OT acabaron moviéndose a la primera mitad del año, hasta terminar con la efímera edición de 2011, que empezó en enero y terminó solo un mes después por sus insuficientes datos.

Cuando OT regresó a su primer hogar, RTVE, en octubre de 2017, aquella edición coincidió en el tiempo con Gran Hermano Revolution, de infausto recuerdo por albergar la casa en directo el episodio de agresión sexual de José María López a Carlota Prado, por el que el primero fue sentenciado este mismo año a 15 meses de prisión. Entre tanto, Cuéntame se había emitido en los meses de invierno.

Los tres programas pasaron a coincidir por penúltima vez en los meses de septiembre a diciembre de 2018. Eso sí, con dos cambios importantes: por un lado, con la edición de anónimos de Gran Hermano fuera de circulación, era GH VIP el que tomaba la primacía en Telecinco; por otro, Cuéntame había dividido su temporada 19 en dos bloques de 10 episodios cada uno, de tal forma que solo coincidió parcialmente con los otros dos entre finales de septiembre y finales de noviembre.

Las cifras atesoradas denotaban la transformación del audiovisual en marcha: de la dispersión de los públicos con el auge de las plataformas y las redes sociales, así como el inevitable desgaste de marcas con cerca de dos décadas de antigüedad.

Media de las respectivas temporadas en otoño de 2018:

Cuéntame cómo pasó T19 Pt. 2: 15% y 2.257.000

Gran Hermano Revolution: 14.3% y 1.484.000

OT 2018: 16.4% Y 1.962.000

Si hablábamos de cambios en marcha en 2018, en 2023 tenemos ya ese final de una era que simboliza el desenlace definitivo de Cuéntame cómo pasó. La temporada 23 adquirió una categoría de evento por el impacto de despedirse de la familia Alcántara, inamovible de las casas desde septiembre de 2001. Curiosamente, esta despedida se emitió en un día inédito: los miércoles, frente al tradicional jueves noche en que se había ubicado siempre.

De esta forma, los últimos episodios de la serie no compitieron cara a cara con el regreso de GH VIP. Tras cuatro años de ausencia, el formato volvía a la parrilla con un compromiso de reformulación para dejar atrás las controversias y problemas legales, y con una nueva cara al frente, Marta Flich por Jorge Javier Vázquez. Lejos quedaban los tiempos de Mercedes Milá en el reality, aunque la presentadora espluguense volvía a quedar cerca de aquel: No sé de qué me hablas, su vuelta a La 1 tras 33 años, se programaba en el access prime time de los jueves, que durante el grueso del otoño han tenido a MasterChef Celebrity en horario estelar.

Las audiencias de Cuéntame dieron un importante respingo con esta tanda final de siete entregas: el 13% de share de la temporada 23 supuso una mejora de casi cuatro puntos frente a la 22; y con su último episodio anotó su mejor share desde 2017 (19.5%). Entre tanto, GH VIP ha aliviado el periodo de crisis aguda de una Telecinco en transición, lo suficiente como para asegurar su continuidad con una inminente edición de GH Dúo a comienzos de 2024, pero muy lejos de los números de antaño: así lo atestigua el 12.7% que atesora a falta de la gran final.

En el caso de OT 2023, no tenemos datos de audiencia como tal. Y eso se debe a que, para culminar este adiós a una era, el talent show por antonomasia de la televisión española ha pasado a emitirse en Amazon Prime Video. Estrenada el 20 de noviembre, este OT de las OTT solo coincidió dos semanas con Cuéntame y con Gran Hermano. Dos semanas simbólicas, pues la televisión inevitablemente ya no será más la misma. Otoño acaba y empieza un invierno tras el que nada podrá ser igual.