Un año de cambios en la tarde de Telecinco: así estaban sus audiencias con 'Sálvame' y están ahora con 'TardeAR'

Este martes, 19 de diciembre, se cumple un año de la llegada de Reacción en cadena y 25 palabras a las tardes de Telecinco. “El 19 a las 19h”, decía la promo protagonizada por Christian Gálvez y Ion Aramendi, que el canal de Mediaset emitió con frecuencia durante las semanas previas al estreno. No era para menos, pues Telecinco había confiado en ambos concursos el inicio de la reestructuración de su franja de tarde, que necesitaba un lavado de cara tras el reciente desembarco de Y ahora Sonsoles a Antena 3, producido a finales de octubre, y el declive que ya venía experimentando Sálvame.

En realidad, el primer intento en esta dirección lo llevó a cabo un mes antes, a principios de noviembre, con el lanzamiento de Café con aroma de mujer, que también ubicó en el tramo de 19 a 21h. Sin embargo, la apuesta resultó un fracaso a las primeras de cambio, así que después de dos semanas relegó la telenovela colombiana a Divinity.

Así, tras un mes de impasse en el que Sálvame volvió a ocupar toda la tarde con sus tres bloques (Limón, Naranja y Sandía), Telecinco estrenó el lunes 19 de diciembre de 2022 los mencionados Reacción en cadena y 25 palabras. El primero sigue todavía en emisión, por lo que está de aniversario, mientras que el segundo cayó en combate en septiembre, siendo su cancelación uno de los diferentes cambios que las tardes de Telecinco han experimentado en este último año. Los repasamos a continuación.

El final de 'Sálvame' vs el presente de 'TardeAR'

Si hablamos de cambios, el más sonado e importante es el de TardeAR por Sálvame como eje central de la programación vespertina. Todos los demás están relacionados con éste, en mayor o menor medida, incluidos los que Telecinco ha introducido esta temporada en su franja matinal. De ahí la importancia de comparar el rendimiento de ambos formatos.

La fase descendente de Sálvame comenzó en el verano de 2021, aproximadamente, coincidiendo con la llegada de Tierra amarga en las tardes de Antena 3. Sin embargo, el siguiente punto de inflexión no se produjo hasta un año después, cuando en cuestión de días se supo el adiós de Paolo Vasile, máximo valedor del programa dentro de Mediaset, y se produjo el debut de Sonsoles Ónega en Antena 3.

A pesar de estas dos estocadas, el magacín de La Fábrica de la Tele consiguió aguantar el tipo en audiencias (13% de media, aproximadamente, entre enero y abril) y mantenerse varios puntos por encima de la media del canal. Después, en mayo, llegó la noticia de la cancelación, que se hizo efectiva el 23 de junio. Sálvame Limón dijo adiós unos días antes para dejar su sitio a Mía es la venganza, la segunda piedra que puso Telecinco para renovar sus tardes.

Entre enero y abril, el primer tramo de Sálvame promedió en torno a un 11.4% de cuota. Y luego se despidió, dentro de su último mes, con una media semanal del 10.5% y 1.068.000 televidentes. La serie diaria de Lydia Bosch, que llegó para ocupar más o menos su mismo horario (se emitió de 15:45 a 17:00 h., por lo que comenzaba 15 minutos antes que el Limón), nunca pudo alcanzar esas cifras, así que fue cancelada a principios de julio, cuando solo se habían emitido 17 capítulos.

Audiencias del último mes de 'Sálvame Limón' por semanas:

1ª semana (15-19 de junio): 10.9% y 1.086.000

2ª semana (22-26 de junio): 10.6% y 1.093.000

3ª semana (29 mayo-2 junio): 10.5% y 1.062.000

4ª semana (5-9 de junio): 10% y 1.031.000

MEDIA SEMANAL: 10.5% y 1.068.000

Para entonces, Sálvame Naranja ya había seguido el camino del Limón y había dicho adiós a la audiencia. Entre septiembre y abril, antes de su cancelación, el magacín logró promediar un 13.5% de share y 1.223.000 televidentes de 17:00 a 19:00 horas, el horario que ocupó durante la mayor parte de su temporada final. En su último mes, su promedio mensual fue de un 13% y 1.122.000.

Audiencias del último mes de 'Sálvame Naranja' por semanas:

1ª semana (29 de mayo-2 de junio): 13% y 1.121.000

2ª semana (5-9 de junio): 12.6% y 1.108.000

3ª semana (12-16 de junio): 13.5% y 1.167.000

4ª semana (19-23 de junio): 13% y 1.092.000

MEDIA SEMANAL: 13% y 1.122.000

Hablamos de unas cifras bajas para Sálvame dentro de su propia historia, a lo largo de la cual llegó a alcanzar números increíbles gracias a haber vivido épocas de mayor consumo televisivo y de mayor esplendor para Telecinco. Con la televisión en general, y el canal de Mediaset en particular, en horas bajas, TardeAR lo tenía imposible de partida para alcanzar los mejores días de su predecesor, así que su objetivo principal debía ser superarlo en la medida de lo posible.

De momento esto no ha ocurrido. TardeAR ya completó su primer mes por debajo del último de Sálvame. Y ahora, vuelve a repetirse lo mismo con sus últimas cuatro semanas, en las que el magacín de Ana Rosa Quintana ha promediado 2.5 puntos menos por semana que su predecesor en su en recta final. Además, con el agravante de que no lidera (Sálvame sí lo hacía, como ya analizamos) y de que no alcanza el millón de espectadores de media. Eso sí, cabe aclarar que el programa de AR dura una hora más (de 17:00 a 20:00 h.) que lo que duraba Sálvame en sus últimos compases (de 17:00 a 19:00 h.).

Audiencias del último mes de 'TardeAR' por semanas:

1ª semana (20-24 de noviembre): 10.7% y 937.000

2ª semana (27 noviembre-1 diciembre): 9.9% y 874.000

3ª semana (4-8 de diciembre): 11.2% y 1.007.000

4ª semana (11-15 de diciembre): 10.4% y 889.000

MEDIA SEMANAL: 10.5% y 926.000

También pierde en la comparativa su telonero, Así es la vida, que tras servir de puente entre el final de Sálvame Naranja y el inicio de TardeAR durante el verano, ahora mismo ocupa, a grandes rasgos, el hueco que ocupó Sálvame Limón hasta su final. Ese que, de haber ido bien las cosas, actualmente estaría en manos de Mía es la venganza. El magacín de Sandra Barneda y César Muñoz ha promediado en las últimas cuatro semanas un 9.2% de cuota y 884.000 espectadores, que son 2.3 puntos y casi 200.000 adeptos menos que el primer tramo de Sálvame.

Audiencias del último mes de 'Así es la vida' por semanas:

1ª semana (20-24 de noviembre): 9% y 863.000

2ª semana (27 noviembre-1 diciembre): 9.4% y 908.000

3ª semana (4-8 de diciembre): 9% y 889.000

4ª semana (11-15 de diciembre): 9.4% y 878.000

MEDIA SEMANAL: 9.2% y 884.000

'Reacción en cadena', la única oferta que crece

Acabamos nuestro repaso como lo empezamos: hablando de concursos. Tras la cancelación de 25 palabras por baja audiencia hace casi tres meses, ahora mismo el único de aquellos programas que sigue en pie es Reacción en cadena. Y además, por méritos propios. Porque sí, el concurso de Ion Aramendi sigue lejísimos de Pasapalabra un año después de su estreno, pero al menos ha venido firmando una trayectoria ascendente en todo este tiempo que le merecedor de hace seguir en emisión.

Y eso que sus inicios no fueron para nada esperanzadores. El dato de su estreno (7.5% y 895.000) hizo temer lo peor, pero el paso de las emisiones y una paciencia inusual por parte de Telecinco, han permitido al formato ir ganando terreno en estos 12 meses.

Primeras cuatro semanas (19 dic-13 enero): 6.2% y 717.000

Últimas cuatro semanas antes del final de Sálvame (29 mayo-23 junio): 8.4% y 727.000

Últimas cuatro semanas (20 noviembre-15 diciembre): 9.9% y 1.061.000

Por tanto, se puede decir que solo a Reacción en cadena le ha sentado bien este último año dentro de las tardes de Telecinco. Esto, teniendo en cuenta las cifras en las que se mueve el concurso y la distancia a la que está de Pasapalabra (le duplica en audiencia, aproximadamente), no es una buena noticia para Telecinco. Pero es la que es, porque el resto del año solo ha dejado cancelaciones, tropiezos y programas que, por ahora, no están cumpliendo con las expectativas.