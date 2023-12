Jorge Javier analiza 'Cuentos chinos' con perspectiva, valora su cambio por Marta Flich y habla de sus ex de 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez ha hablado de su futuro profesional, que pasa por presentar la próxima edición de Supervivientes, tal como él mismo ha confirmado. Sin embargo, de lo que más se ha sincerado durante su entrevista con Lecturas ha sido de la cancelación de Cuentos chinos, que Telecinco retiró a las tres semanas de emisión por baja audiencia.

“Tenía pocos números para salir bien, visto ahora con la perspectiva. Creo que nos equivocamos en el diseño del programa, fiarlo todo a la presencia de un único invitado fue un error, porque eso es lo que hace El Hormiguero, que lleva 20 años trabajándoselo. Pecamos de pueriles a la hora de pensar que íbamos a conseguir invitados. Esa fue una de las cosas que nos lastró”, dice el presentador.

“Nos costaba muchísimo [conseguir invitados], pero es lo más normal del mundo. Si alguien quiere promocionar un producto prefiere venderlo en un programa que está arrasando en audiencia antes que en uno que no sabe qué va a suceder con él”, añade el catalán, que lamenta el poco margen que tuvieron para tratar reconducir el formato. “No tuvimos tiempo para reaccionar. Los programas de televisión necesitan tiempo para asentarse y nosotros no lo tuvimos”.

Aún así, la abrupta cancelación de Cuentos chinos ha permitido a Jorge Javier relativizar los fracasos en televisión: “Yo había trabajado mucho esto en terapia, porque una cosa que me hacía mucho sufrir era salir y que el patio de butacas no estuviera lleno. La reflexión final es que así como un éxito no depende exclusivamente de ti, tampoco un fracaso. Esto te libera mucho”.

Su relación actual con los tertulianos de 'Sálvame'

El estreno de Cuentos chinos se produjo la misma semana que el estreno de GH VIP 8, la primera edición del reality con Marta Flich al frente. El presentador asegura que ha seguido las aventuras y desventuras ocurridas en la casa de Guadalix, pero al mismo tiempo señala que Flich ha tenido unos titulares más amables de los que tuvo él en su día cuando cogió las riendas del formato. “Me recuerda mucho a cuando yo cogí el relevo a Mercedes Milá. No hay más que coger los titulares que tuve yo y ves los de Marta Flich y son mucho menos escandalosos. Siempre que hay un cambio de presentador suceden estas cosas”. “La de palos que me llevé yo por sustituir a Mercedes Milá...”, recuerda.

Jorge Javier también habla en la extensa entrevista de sus compañeros de Sálvame. Eso incluye a Paz Padilla, con la que no coincidía en plató, pero de la que lamenta que sufriera tanto estando en el programa. Tanto, que no se veía con confianza para decirle a sus compañeros que su marido se estaba muriendo, según ella misma denunció recientemente. “Me da pena que lo pasara tan mal y que no tuviera la confianza de contarle a la gente con la que compartía tantas horas al día algo tan tremendo”, afirma Jorge Javier.

El presentador reconoce que su experiencia con la gente de Sálvame es “radicalmente opuesta” a la de Padilla, y que hoy por hoy sigue teniendo muy buena relación con ellos. “Matamoros me mandó un mensaje muy cariñoso cuando le presenté el libro al presidente”, comenta sobre su participación en la presentación de Tierra firme, el nuevo libro de Pedro Sánchez, celebrada hace apenas unos días.

Pero con permiso de Kiko Matamoros, con quien guarda una amistad más especial Jorge Javier Vázquez es con María Patiño, con la que dice estar viviendo “una luna de miel”. “Cuando acaba Sálvame hay un proceso muy positivo: logras conectar contigo mismo y con la gente que está a tu lado. Y yo, con la persona con la que más he reconectado es con María Patiño”, explica sobre su compañera, que a final de año dejará de presentar Socialité.. “Compartimos confidencias, hablamos por teléfono, nos contamos cosas, nos confesamos cosas… ha sido como redescubrirnos, como volver al principio de nuestra relación, es una maravilla”, desvela Jorge Javier.