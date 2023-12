Mediaset comunica oficialmente a María Patiño que no seguirá al frente de 'Socialité'

La ruptura definitiva entre Mediaset España y La Fábrica de la Tele sigue resolviendo dudas y dando pasos. Este viernes 15 de diciembre el grupo audiovisual ha confirmado a María Patiño que dejará de ser presentadora de Socialité, según ha sabido verTele.

Como ya habían anunciado ambas empresas, su vinculación contractual para encargarse de los tres programas que aún tiene en antena tras la cancelación de Sálvame y el Deluxe (Socialité, Todo Es Mentira y el Chester) acababa el 31 de diciembre. Será un final definitivo, por ese comentado divorcio que supondrá la extinción como empresa de La Fábrica de la Tele y que sus dos creadores, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, funden una nueva productora.

El contrato como presentadora de María Patiño era con La Fábrica de la Tele, no tiene un contrato de cadena con Mediaset como Jorge Javier Vázquez o Jesús Vázquez, por ejemplo. Por lo tanto, al extinguirse la relación entre productora y cadena, era el grupo el que tenía la posibilidad de hacerle un nuevo contrato para la nueva etapa con otra productora. Pero no ha sido así. Mediaset quiere cambiar el formato, y empezará por no seguir con su presentadora.

La cadena le ha comunicado este viernes lo que los responsables de La Fábrica de la Tele ya se habían encargado de comentar a los medios: que a partir de enero María Patiño no seguirá como presentadora de Socialité. Ellos también añadieron en la ecuación a Nuria Marín, que saldría igualmente de la conducción del espacio, pero según hemos podido saber esta decisión aún no ha sido comunicada.

Queda por saber quién la reemplazará, y también qué productora se encargará desde 2024 de Socialité. Para lo segundo, todo apunta a que será Fénix Media, la productora de Christian Gálvez participada también por Mediaset España. Para lo primero, los rumores de que la sustituta de María Patiño será María Verdoy siguen sonando firmes, aunque tampoco hay un pronunciamiento oficial por el momento.

Ya había mandado mensajes a Mediaset

Como el resto de rostros de Sálvame, fuertemente vinculados a La Fábrica de la Tele y que se han pronunciado en favor de la productora en su enfrentamiento tras el fin del programa, María Patiño fue la encargada de confirmar que la vinculación contractual acababa a final de año, y tras anunciarse oficialmente la ruptura de las dos empresas incluso mandó mensajes al grupo: “Estoy convencida que alguien de Mediaset me informará de lo que se publica respecto a Socialité. Tiempo al tiempo...”, escribió primero, para luego responder a un comentario sobre ella misma reivindicándose: “No lo dudes. Yo estoy solo donde se me valora y lo mejor está por llegar”.

De hecho, generó suspicacias que la presentadora justo se ausentase del programa tras ese momento. En directo aclararon que “tenía un herpes en el labio”, y luego se confirmó porque Patiño ha vuelto a presentar Socialité con normalidad. Siempre guerrillera, también ha contestado con contundencia a Paz Padilla por sus críticas a Sálvame: “Detesto la hipocresía y sobre todo la ausencia de generosidad de Paz Padilla”. Habrá que ver cómo se toma la decisión de Mediaset de no hacerle un nuevo contrato.