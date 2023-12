María Patiño se ausenta de 'Socialité' tras anunciar su presencia: “Tiene un herpes en el labio”

María Patiño ha causado baja de última hora este miércoles 6 de diciembre en la emisión especial de Socialité por el festivo nacional. La presentadora ha sido sustituida en su puesto por Javier de Hoyos, director del programa de Telecinco, que ha explicado que la ausencia de la conductora titular se debe a un motivo médico.

“Le mando un beso especial a María Patiño, porque tiene un herpes en el labio, que no voy a enseñar la foto que me ha mandado porque me mata ahora mismo. Esperemos que para el viernes, que tenemos programa, ya esté bien”, ha dicho mirando a cámara.

La falta de la presentadora se ha producido en el último momento, pues apenas 24 horas antes, y en plena vorágine informativa tras conocerse la ruptura entre Mediaset y La Fábrica de la Tele, había compartido ella misma un mensaje en redes sociales en el que emplazaba a sus espectadores al programa de este miércoles: “Mañana nos vemos en Socialité”.

Además de este tuit, y como hemos recogido en esta otra noticia, Patiño también ha mandado un mensaje a Mediaset a través de la misma red social a colación de las últimas noticias y rumores sobre el futuro de su programa.