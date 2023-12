Los mensajes de María Patiño a Mediaset tras la ruptura con La Fábrica de la Tele y los rumores sobre 'Socialité'

Este martes, Mediaset y La Fábrica de la Tele oficializaban lo que desde hace tiempo era un secreto a voces: la ruptura de su unión empresarial. Un divorcio televisivo que deja todavía varias incógnitas, principalmente en relación a cómo seguirán adelante los tres programas a cargo de la productora que todavía están en la parrilla, y ante el que se ha pronunciado en redes sociales la presentadora de uno de ellos, María Patiño.

La conductora de Socialité, que recientemente hizo pública la fecha en la que finalizaban los contratos entre ambos conglomerados audiovisuales, ha empleado su perfil oficial en X / Twitter para enviar un mensaje a Mediaset ante los rumores sobre el futuro de su programa, deslizando que no ha sido informada de lo que ocurrirá con su puesto de trabajo. Y es que como ya recogimos, falta por confirmarse qué otra productora asumirá la producción del formato de corazón, con los cambios que pudiese conllevar.

“Estoy convencida de que alguien de Mediaset me informará de lo que se publica respecto a Socialité. Tiempo al tiempo”, escribía Patiño a última hora de este martes. Un mensaje directo al grupo de comunicación que completaba unas horas después, ya en la mañana de este miércoles, con una declaración de intenciones: “Yo estoy sólo donde se me valora y lo mejor está por llegar”.

Estoy convencida que alguien de @mediasetcom me informará de lo q se publica respecto a @socialitet5 . Tiempo al tiempo..😜 — Maria patiño (@maria_patino) 5 de diciembre de 2023

No lo dudes. Yo estoy solo donde se me valora y lo mejor está por llegar https://t.co/uKDE0un13L — Maria patiño (@maria_patino) 6 de diciembre de 2023

Estos mensajes van en la línea de lo que comentó ella misma hace días, cuando todavía no había sido oficializada la ruptura entre Mediaset y La Fábrica: “No hay nada concreto, soy de La Fábrica de la Tele hasta diciembre”, dijo entonces, desvelando que “desde hace poco ha empezado a sonar el teléfono” y abriéndose a otras posibilidades de futuro en televisión: “Me encanta el directo y yo no sé si voy a poder seguir haciendo o no. Puede pasar cualquier cosa y quiero afrontarla”.

El futuro de 'Socialité', 'Todo es mentira' y el 'Chester'

Hace dos semanas, ya repasamos lo que se iba diciendo sobre el destino de esos tres programas. Fuentes consultadas señalaron a verTele que la posibilidad de que Risto Mejide volviese a hacerse productor para encargarse de Todo Es Mentira y el Chester, como adelantó 20 Minutos, era la que más fuerza tenía.

Sobre Socialité, Informalia aseguró que se había ofrecido a la productora Mandarina, pero fuentes consultadas por verTele lo desmintieron. De hecho, en sus últimas informaciones el mismo medio ya no nombra a esa compañía, y lo que sí hace es desmentir el nuevo rumor que ha surgido en los últimos días: que la producción de Socialité pasaría a Fénix Media, la productora de Christian Gálvez participada por Mediaset.

Fuentes consultadas por verTele niegan que haya una decisión tomada sobre el futuro de los tres programas, aunque ya sí es oficial que el 31 de diciembre Mediaset España y La Fábrica de la Tele dejarán de trabajar juntos. Por delante queda saber cómo siguen adelante Socialité, Todo Es Mentira y el Chester.