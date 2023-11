El fin del matrimonio Mediaset-La Fábrica de la Tele ya tiene fecha, de la que habla María Patiño

La ruptura entre Mediaset y La Fábrica de la Tele parece definitiva, como lo demuestran distintas filtraciones publicadas en las últimas semanas señalando el nulo entendimiento entre ambas empresas tras cancelarse Sálvame y el fracaso de Cuentos chinos. Unas filtraciones que ninguna de las dos compañías confirman oficialmente... pero que tampoco tienen ninguna intención de desmentir, o al menos de rebajar la tensión “mediática” que producen esas noticias.

La “nueva Mediaset” decidió que Sálvame no fuese su buque insignia, lo que supuso un torpedo a la línea de flotación de La Fábrica de la Tele, que acabó aplicando un ERE a buena parte de su plantilla. Cuentos chinos fue una gran oportunidad, en el horario estelar y con un seguro como Jorge Javier Vázquez, pero envenenada por tener que competir contra El Hormiguero. Sin embargo, el producto final no siguió la idea original que se tenía, y acabó siendo un fracaso que supuso la definitiva ruptura.

El “problema” es que grupo y productora siguen completamente vinculadas a nivel empresarial. Principalmente porque Mediaset posee el 30% de La Fábrica de la Tele, al ser otra de sus muchas productoras asociadas con las que desarrolla sus formatos. Y a nivel de parrilla, porque La Fábrica de la Tele aún se encarga de tres programas que sí siguen en emisión: Socialité en Telecinco, y Todo Es Mentira y el Chester en Cuatro.

En este contexto, y prácticamente aceptada ya la ruptura, últimamente han empezado a salir noticias que apuntan al cómo se llevaría a cabo, cómo La Fábrica de la Tele se desvincularía de Mediaset, teniendo en cuenta que la cadena no querrá perder tres sellos asentados como Socialité, Todo Es Mentira y el Chester.

María Patiño confirma el fin del contrato

En este sentido, unas declaraciones de María Patiño en una entrevista con la revista Lecturas han servido para confirmar un dato importante: el contrato finaliza el 31 de diciembre de 2023, que será cuando La Fábrica de la Tele deje de encargarse de esos tres programas.

La presentadora ha explicado que “oficialmente no sabemos nada”, y ha sentenciado: “No hay nada concreto, soy de La Fábrica de la Tele hasta diciembre”. Algo que sirve para confirmar la finalización de ese contrato con la productora. A nivel personal, sobre si podría seguir, sólo ha declarado que “desde hace poco ha empezado a sonar el teléfono”, abriéndose a otras posibilidades, y que “me encanta el directo y yo no sé si voy a poder seguir haciendo o no. Puede pasar cualquier cosa y quiero afrontarla”.

En estas cinco semanas, si finalmente se produce la ruptura, Mediaset y La Fábrica de la Tele tendrán que definir cómo se produce la desvinculación. Y lo que es más importante: cómo podrían seguir Socialité, Todo Es Mentira y el Chester. Y ya hay dos posibilidades planteadas y publicadas por distintos medios.

La primera, adelantada por 20 Minutos es sorprendente aunque no sería la primera vez. Supondría que Mediaset habría ofrecido a Risto Mejide ser productor de Todo Es Mentira y del Chester. Ya ocurrió cuando el grupo blindó a Christian Gálvez poniéndole al frente de una productora participada como es Fénix Media. Es más, junto al propio Risto Mejide, Mediaset ya creó la productora 60db Entertainment, creada en el año 2012 y que se extinguió en 2022 tras encargarse de cinco formatos para el grupo que no tuvieron éxito.

La segunda, desvelada por Informalia, apunta que Mandarina habría pujado por hacerse cargo de los tres programas de La Fábrica de la Tele aún en emisión. Tampoco sería la primera vez que Mediaset “cambiaría” de productora participada para encargarse de alguno de sus formatos: el caso más relevante es el de Supervivientes, que ha pasado de Bulldog TV a Cuarzo.

Otro de los rumores que estaban surgiendo era que, en vez de Mandarina, fuese otra productora revitalizada la que se encargase de los programas de La Fábrica de la Tele: Cuarzo. Sin embargo, fuentes consultadas por verTele dirigen más bien a la opción de Risto Mejide, que el presentador y publicista vería con buenos ojos e incluso buscaría, como adelantó 20 Minutos.

El fin del binomio Mediaset-La Fábrica de la Tele

Aunque aún no se sabe cómo se producirá ese final, lo que parece claro es que, efectivamente, el binomio Mediaset-La Fábrica de la Tele llegará a su fin el 31 de diciembre de 2023.

Las continuas filtraciones, y que ninguna de las dos empresas tengan intención de negarlo y reconducir la tensión mediática que rodea a su relación, parecen indicar que desde el 1 de enero de 2024, harán sus caminos por separado. En este mes, se resolverá cómo.