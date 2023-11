Risto entona el “mea culpa” por una dura entrevista a Alberto San Juan: “Le hice un trasquilón delante de toda España”

La entrevista que Risto Mejide condujo con Coque Malla este miércoles en Viajando con Chester tuvo otro protagonista adicional al cantante. Se trataba del actor Alberto San Juan, amigo del líder de Los Ronaldos, que tuvo un paso por el programa de mal recuerdo para su presentador.

“Fuera caretas. No sé actuar. Yo no quería hacerte un Chester. Considero que todavía no te lo mereces. La gente pasa por el Chester o por una vida muy interesante o porque está de rabiosa actualidad. ¿Tú quién eres, tío?”, le dijo el publicista al intérprete en un tenso encuentro en 2014. Nueve años después, el publicista pidió mediación al compositor para enmendar su error.

“Rectifico y me pongo a su disposición”

“Me tienes que ayudar con él porque estuvo aquí y tuve muy mal día. Todo el mundo puede tenerlo, del conductor de autobús hasta el peluquero. Yo le hice un 'trasquilón' a Alberto San Juan delante de toda España y me supo fatal”, comentó en un aparte.

Esto le permitió a Mejide reflexionar sobre su responsabilidad como presentador televisivo. “Creo que una de las virtudes de este formato, y es del formato, es que cada uno se enamora de partes de cada invitado. Y yo no me di esa oportunidad de conocerle de verdad”

“Rectifico y me pongo a su disposición de cuando él quiera para retomar y retomamos”, proclamó Mejide. “Yo intercedo”, prometió Malla.