'Sálvese quien pueda' repite rendimiento de audiencias en Netflix en su segunda semana, y deja la misma duda

Sálvese quien pueda, el reality viajero de Netflix protagonizado por los excolaboradores de Sálvame, se estrenó en la plataforma el pasado viernes 10 de noviembre. Con apenas dos días y medio, porque ese viernes se lanzó a las 21:00 horas, los primeros datos desvelados por Netflix a través de su Top-10 aseguraron que el formato fue el contenido “televisivo” (entendiéndose como series y programas, excluyendo películas) más visto en España la semana del 6 al 12 de noviembre. Pero como analizamos, no logró entrar en el Top Global, por lo que la plataforma no cuantificó sus visionados.

Netflix ha publicado ya los datos de la semana del 13 al 19 de noviembre, que a efectos prácticos es la segunda semana de Sálvese quien pueda en la plataforma, pero en realidad es la primera con posibilidad de visionado completo de lunes a domingo. Y las cifras que aporta Netflix demuestran que es un producto muy de nicho local y no global.

Sálvese quien pueda vuelve a ser el contenido “televisivo” más visto en España. Su acierto a nivel local lo demuestra que está incluso por encima del esperado estreno de la temporada 6 de The Crown, con la que concluirá la serie; y del resto de contenidos que reflejan cómo en España optamos sobre todo por el sello patrio, con hasta cinco títulos del Top-10 realizados en el país. Sorprende el décimo puesto del estreno de la segunda temporada de Sagrada Familia:

El problema es el de siempre al hablar del Top-10 de Netflix, como ya analizamos cuando se lanzó a finales de 2021: es más un ejercicio de márketing que de transparencia, puesto que no se ofrece ningún dato sobre el volumen de reproducciones y visionados a nivel Local, y sí se hace a nivel Global, aunque igualmente hay que creer lo que dice la plataforma y los datos no están auditados externamente.

En el caso de Sálvese quien pueda, y por segunda semana consecutiva, como no entra en el Top-10 Global no hay ningún dato cuantitativo de su supuesto éxito. Simplemente hay que creer a Netflix cuando lo sitúa en la primera posición. Al revisar el Top Global, la única conclusión que puede sacarse es que el reality viajero no ha alcanzado el millón y medio de visualizaciones, que es la cifra que tiene la temporada 1 de La chica de los cigarrillos, el contenido que ocupa la décima y última posición de ese ránking.

Haciendo el ejercicio de creer los datos que da Netflix, estas cifras confirmarían lo que se esperaba de Sálvese quien pueda: que ha sido un acierto Local, pero que a nivel Global para la plataforma no representa nada. La duda que deja es si el gigante estadounidense priorizará tener al fin un sello de no-ficción exitoso que pueda explotar en España, como analizamos antes del estreno tras no triunfar ninguno de sus realities, o querrá buscar contenidos que no sean tan de nicho local.