'El 1%' preguntó a sus concursantes quién es el presentador “más pesado” de Antena 3: “Lo digo siempre”

El 1%, el nuevo concurso de Arturo Valls, preguntó a los participantes de su segunda entrega cuál de estos cuatro presentadores de Antena 3 es el “más pesado”: Jorge Fernández, Eva González, Roberto Leal o Juanra Bonet.

La pregunta, claro está, no iba dirigida a valorar el desempeño de los cuatro frente a las cámaras, sino que se refería a los muñequicos con su cara que habían puesto en tres balanzas. En la primera, Fernández y Leal aparecían con el mismo peso; en la segunda, Leal pesaba más que González; y en la tercera, Bonet pesaba más que Fernández.

“¿Quién pesa más en estas balanzas?”, dijo Arturo Valls antes dar paso al tiempo que tenían los concursantes para responder y de decir cuál era la respuesta correcta. Antes, el valenciano aprovechó la ocasión para hacer gala de su sentido del humor con comentarios como “claro, a mí no me han puesto para no dar envidia” y “a mí no me parecen nada pesados, son todos divertidísimos”.

Después, el presentador descubrió que 15 de los 72 concursantes que había en liza fallaron la pregunta, cuya respuesta correcta era Juanra Bonet. “Jorge Fernández y Roberto Leal pesan lo mismo. Roberto Leal pesa más que Eva González, así que Eva queda descartada. Pero Juanra Bonet pesa más que Jorge Fernández. Por lo tanto, Juanra es el más pesado. Si yo lo he dicho siempre, es el más pesado”, explicó Valls tirando nuevamente de humor.