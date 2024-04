Pablo Motos lee la carta de Sánchez y pide su opinión a Vallés: “El país está políticamente en el limbo”

Pablo Motos arrancaba la entrega de El Hormiguero de este miércoles, 24 de abril, hablando de “la noticia del día” que era la carta escrita por Pedro Sánchez a la ciudadanía. Lo hacía con Vicente Vallés al lado que, casualmente, era el invitado de la noche a quién podía preguntar por ella.

El presentador leyó algunos párrafos escogidos para resumir a la audiencia el contenido de la misiva del presidente del Gobierno, en el que anuncia que el 29 de abril comunicará su decisión de si continúa en el cargo ante la campaña de “acoso y derribo” que dice estar sufriendo él y su esposa, Begoña Gómez.

Tras la lectura, Motos preguntó al director y presentador de Noticias 2 de Antena 3 su opinión sobre lo ocurrido: “La realidad es que no suele ser habitual que un presidente haga esto, que comunique a los ciudadanos que tiene que reflexionar y que en unos días nos dirá cuál es el resultado. No recuerdo un presidente que lo haya hecho. Estamos en una situación de país políticamente en el limbo, con un presidente que no sabe si después del lunes va a seguir siéndolo. Es una novedad, normalmente los presidentes que tienen dudas, te lo anuncian sin haberte avisado de que lo estaba dudando”.

Palabras que Motos escuchó con atención y al acabar, preguntó por lo que creía que acabaría haciendo Sánchez. Una pregunta a la que no quiso contestar Vallés: “No pienso decir nada sobre esto”. Pero sí habló de las opciones que tiene el presidente: “Si se va no necesariamente tiene que convocar elecciones, puede presentar a otro socialista a la investidura. Si decide ir a las elecciones puede presentarse o disolver las cámaras y presentar a otro candidato si lo desea”.

No fue esa la única pregunta que rechazó responder el invitado, tampoco quiso adivinar si vendrá o no Puigdemont: “Otra pregunta que no contestaré”, lamentó entre risas. Pero sí opinó del futuro del novio de Ayuso sí que opinó: “Las cosas no se están poniendo fáciles para él. Las penas pueden ser altas, multas elevadas y hasta penas de prisión. Eso en lo que le afecta a él, luego está la parte política de lo que puede afectarle a ella. Es una situación un poco extraña también”, zanjó refiriéndose a lo singular del momento político actual.