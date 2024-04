Jorge Javier critica los “numeritos” de 'El Hormiguero' por Broncano y RTVE: “Es un compañero, no un comisario político”

Jorge Javier Vázquez ha sido uno de los últimos en animarse a opinar sobre el polémico fichaje de David Broncano por TVE, que volverá a ser abordado este miércoles 10 de abril en un nuevo Consejo Extraordinario en el que se votará el posible desembarco del humorista en la cadena pública -paralizado en la votación del jueves pasado-, así como la decisión sobre otros proyectos audiovisuales. En concreto, el presentador de Telecinco ha reflexionado sobre la controversia generada durante las últimas semanas y se ha mostrado sorprendido por la preocupación que desde El Hormiguero han manifestado por esta posible maniobra televisiva que traería un nuevo competidor a Pablo Motos.

El catalán ha aprovechado su blog en Lecturas para reconocer que en todo este asunto “hay algo que se me está escapando”: “Aseguran que Moncloa está empujando para que se produzca y al mismo tiempo Pablo Motos y su equipo denuncian con muchísima indignación que es una maniobra para eliminarlos. Por partes. No sigo mucho la trayectoria de Broncano pero por lo (poco) que sé de él no recuerdo que se haya manifestado nunca políticamente. O puede que lo haya hecho, pero tampoco de manera muy activa”, empieza escribiendo, destacando como, aun así, “la prensa conservadora de Madrid nos da a entender que es un abnegado” y un “fiel servidor de los dictámenes del presidente”.

Es entonces cuando Jorge Javier afirma que El Hormiguero se ha tomado el fichaje de Broncano por TVE como “algo personal”: “Que dicen que Moncloa les tiene manía. Que lo van a poner ahí para destrozarlos. No sé, como toda teoría conspiranoica entiendo que tendrá muchos adeptos. Y que habrá mucha audiencia que estará vibrando con ella y que se organizarán cadenas en X –antes Twitter– con el hashtag #EHnosetoca o algo así”, comenta con sorna, reconociendo que a él la teoría “se me queda un poco corta, con poca enjundia”.

“Por mucho que Juan del Val se empeñe en ponerse en plan alarmista y asegure que Pedro quiere cargarse a Pablo”, prosigue, aludiendo a las últimas declaraciones del colaborador de Antena 3 en las que asegura que todo es “una estrategia” del gobierno de Sánchez. Cabe destacar que, en dicho programa, Pablo Motos se limitó personalmente a asegurar que le resulta “incómodo hablar de un tema en el que estás implicado, aunque no quieras”, aclarando que él da la bienvenida a la competencia, y a Broncano, como han tenido en los 18 años en El Hormiguero.

Jorge Javier continúa su texto asegurando que intuye “que ni el mismo Juan se cree semejante bola, pero en términos de audiencia no cabe duda de que les debe resultar muy rentable”: “Es un giro de guion muy apetecible. El Estado –así, en mayúsculas– contra un presentador. A ver, es que si yo me viera en una tesitura así quizás sería el primero en inflar la historia. Y, además, por entregas. Pero venga, pongámonos serios. Pablo Motos no tiene rival a corto plazo. Lleva veinte años ocupando esa hora, es imposible que aparezca alguien y lo fulmine. Imposible”, señala, destacando la demostrada capacidad de El Hormiguero para “cargarse” a sus rivales en la parrilla.

“Deberíais aplaudir su llegada y desearle suerte”

Es entonces cuando Vázquez propone que “la cadena que apueste por intentar hacer sombra a Motos” debe saber que “como mínimo, debería mantener un mismo producto durante tres temporadas”. “Un producto en el que creyera, apoyara y no le metiera prisa por conseguir objetivos a corto plazo. No hay otra. Puedes ir poniendo parches pero competir contra Pablo Motos significa invertir a futuro”, añade en un posible dardo a Mediaset por la poca paciencia que tuvo en septiembre con él y sus Cuentos Chinos en el access prime time de Telecinco, donde fue fulminado tres semanas después de su estreno por su naufragio en audiencias.

“Entonces, no entiendo muy bien la preocupación que parece cundir en El Hormiguero”, se plantea Jorge Javier antes de dirigirse directamente al presentador de Antena 3: “Según Wikipedia, Motos tiene 58 años. Chico, llevas veinte años siendo imbatible. ¿De verdad os lleváis esas sofoquinas tú y tu equipo por el fichaje de Broncano? A mí me parece que en vez de montar esos numeritos deberíais aplaudir su llegada y desearle suerte. Es un compañero, no un comisario político. Que parece que os va a quitar el pan y la sal cuando tenéis ya tanto dinero que no os lo vais a gastar en cien mil vidas”, dice elevando la dureza de sus palabras.

“Y digo yo que yéndoos tan bien no entiendo cómo os metéis en esos berenjenales políticos, con lo que pringa hablar de todos esos temas. Hablo con conocimiento de causa. Teniendo yo la audiencia que vosotros tenéis no le dedicaba yo ni medio minuto a la actualidad política porque me parece que es lo menos divertido del mundo. Y divide. Y cabrea. Y a El Hormiguero, como todo el mundo sabe, la gente va a divertirse”, apunta irónico. “Pero así como a los presidentes se les echa en cara que cuando llevan muchos años gobernando sufren el síndrome de La Moncloa, a los presentadores siempre nos da por convertirnos en líderes de opinión. No falla. Hasta que caemos del caballo y dejamos de dar la chapa al personal para dedicarnos a hacerles la vida más entretenida. Nota aclaratoria: estoy convencido de que ahora dirán que Sánchez me ha ordenado escribir estas líneas. Al tiempo”, sentencia.

Y, “hablando de política”, Jorge Javier usa su blog en la mencionada revista para asegurar que sobre la boda de José Luis Martínez Almeida “lo más respetuoso es no escribir”: “Se opina sola”, bromea antes de comentar unas declaraciones de Esperanza Aguirre antes de entrar a la iglesia donde tuvo lugar el enlace. “Vino a decir que el matrimonio es un coñazo, lo que nos lleva a pensar que si Aguirre hubiera nacido veinte años más tarde no la pillaban casada ni harta de vino”, destaca. “Aguirre ha cortado calles y ha huido de la policía. En el fondo es una progre, una volcadora de contenedores en potencia. Pero su pertenencia a esa clase de 'gente de bien' que no saca los pies del tiesto la ha convertido en una señora en permanente estado de ebullición”, concluye.