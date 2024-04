Tensión entre Sonsoles Ónega y un polémico entrevistado: “Ahora que ha acabado 'Sálvame', empieza 'mátame'”

Sonsoles Ónega vivió este miércoles 24 de abril un encontronazo en directo con Óscar, portero de una finca de Madrid que se ha causado polémica en redes sociales por publicar contenido íntimo de sus vecinos que él mismo grababa en el patio interior.

Tras provocar un conflicto vecinal, el conocido como “el portero de TikTok” conectaba con Y ahora Sonsoles para defenderse. “¿Pero usted por qué graba a sus vecinos?”, comenzó preguntando la presentadora sin rodeos. “Yo grabo por cachondeo, juerga, risas. No lo hago con maldad, lo hago con ironía”, comentó el entrevistado, con un argumentario que sorprendió a todos en plató.

El portero comentó que los vídeos son “de hace dos años” y atacó al programa de Antena 3 por recogerlo: “Este circo no sé a qué viene ahora. Es que ahora que se ha acabado Sálvame, empieza ”mátame“. No lo entiendo”, dijo. “Oiga, vamos a ver. No es así, en absoluto. Este programa no mata a nadie. Este programa cuenta historias y ofrece testimonios como el suyo, porque a veces aprendemos cosas”, le contestó Sonsoles Ónega.

“Escuchándole ya aprendemos que hay porteros que pueden grabar braguitas. Esto yo no lo sabía, fíjese”, ironizó la periodista, que zanjó: “Ya que se pone usted así con ”el mátame“ y las tonterías. Eso no está bien”.

Finalmente, y tras conectar con más vecinos, el abogado de uno de ellos, Alfredo Arriel, desveló en el programa que están preparando una demanda colectiva contra el portero.