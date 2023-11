'Sálvame' renace con ganas de guerra: “El único dinero que ganará Mediaset este año es por Netflix, no por lo que hace”

Sálvame renace, y lo hace dando guerra. Los colaboradores más carismáticos de la televisión vuelven tras el fin del programa en Telecinco con un reality que se estrena este viernes 10 de noviembre en Netflix y que los protagonistas han presentado ante la prensa con una merienda en la que no han faltado croquetas ni agua con misterio, ni tampoco el recuerdo a la que un día fue su casa.

Belén Esteban, Terelu Campos, Lydia Lozano, María Patiño, Chelo García Cortés, Kiko Matamoros, Kiko Hernández y Víctor Sandoval han vuelto a reunirse delante de cámaras y periodistas, que hemos asistido a una suerte de Sálvame en directo en el que demuestran que su complicidad está muy viva y que lo de morderse la lengua nunca ha ido con ellos. Especialmente la anteriormente conocida como 'Princesa del pueblo', rebautizada como 'La Patrona', que ha dado una masterclass de sinceridad en forma de dardos con Mediaset en el centro de la diana.

En ¡Sálvese quien pueda!, el formato que estrenan en Netflix, los extertulianos ponen rumbo a América en busca de trabajo tras quedarse sin él en Telecinco. Algo que ha estado muy presente en la merienda organizada por la plataforma, unas veces por las preguntas de los asistentes y otras por la propia actitud 'guerrillera' de los que un día se enteraron por la prensa de que el proyecto de sus vidas terminaba.

Belén Esteban, la que parte y reparte

“Hemos estado 14 años dando la vida [a los espectadores]. Hemos ganado dinero, pero más han ganado los otros. Estoy tan feliz de que la gente va a sonreír”, comentó en un momento del evento Belén Esteban, convencida de que esta nueva etapa va a reportarles muchas alegrías y dando “carpetazo” al pasado. Ahora, convertida en “chica Netflix”, se muestra orgullosa “de donde he estado y donde estoy” y aclaró, por si hacía falta: “Ahora no soy chica de Mediaset, soy de La fábrica de la tele y de Netflix. No estoy en el paro, que quede claro”.

“Ahora miro hacia el presente. Seguramente este sea el programa de nuestra vida”, llegó a decir la que fuera tertuliana estrella de Sálvame, que al ser preguntada por el beneficio que pueda obtener Mediaset de este nuevo proyecto, al tener participación accionarial en la productora, dejó el titular de la jornada: “El único dinero que va a ganar Mediaset este año es por Netflix, no por lo que hace”.

Esta crítica hacia el nuevo modelo del grupo de comunicación no se quedó ahí, y también dejó algún que otro comentario sobre quien ha sido su relevo en las tardes de Telecinco. Preguntada sobre si se llevarían de viaje a Ana Rosa Quintana, dijo que “no puede venir porque está muy ocupada en TardeAR” y apostilló: “Mis amigos me dicen que en Sálvame hablábamos de cosas que pasan en nuestras familias”, dando voz a una queja repetida sobre el nuevo magacín vespertino desde su estreno.

La posibilidad de ir a 'El Hormiguero' en la promoción

Convertida en estrella absoluta del evento, Belén Esteban también se refirió con ironía al comentado Código Ético de Mediaset, afirmando que en Netflix “es fácil trabajar sin que te den una lista de personas de las que no puedes hablar”, y marcó los tiempos cuando se les preguntó a todos si acudirían a El Hormiguero a promocionar ¡Sálvese quien pueda!, evidenciando que verles sentados con Pablo Motos en Antena 3 es una probabilidad muy real: “No podemos contestar”, repitió insistente, frenando cualquier posible comentario de alguno de sus compañeros de mesa.

Más misteriosa se pronunció María Patiño, que aseguró que es “la misma persona en cada cadena” y que “desde hace años dejé de pedir perdón”. “No tengo ningún sentimiento de culpa y a estas alturas disfruto de cómo soy”, declaró la presentadora de Socialité. Además, se refirió al reality de Netflix como “la experiencia más sanadora de mi vida”, y el proyecto que más orgullo le ha reportado hasta la fecha.

“Llevo 24 años en televisión haciendo de todo y jamás me he sentido tan orgullosa de un trabajo como este”, declaró Patiño, que admitió aliviada que en un principio tenía “miedo” por cómo podía ser la edición y el resultado final en ¡Sálvese quien pueda! “porque me gusta vivir las cosas en directo en la tele”. “Si simplemente conseguimos que os descojonéis os juro que ya no quiero pedir nada más”, añadió, desmarcándose como la más llorona (“la Bustamante”) del grupo.

A su lado, Kiko Matamoros y Lydia Lozano se acordaron del público: “Hemos entendido esta oportunidad que se nos ha dado como un regalo, como la oportunidad de volver a estar al lado de la gente que nos ha querido y odiado. De nuestro público, de millones de personas que nos echan de menos”, dijo el primero. “Desde que acabamos he notado que la gente quiere que volvamos”, añadió la segunda.

El futuro de 'Sálvame' en Netflix

Del público dependerá la continuidad de este formato de seis entregas (tres este 10 de noviembre, y otras tres en enero de 2024). O eso contaron, porque la sensación generalizada tras esa merienda es que lo que sea que ocurra después con los rostros de Sálvame ya está planificado. “Espero que los objetivos por los que nos han contratado se cumplan y hagamos 14 temporadas. Hay mucho mundo que recorrer. Ojala la aceptación sea enorme, produzcamos grandes réditos y podamos pedir más tela”, dijo Matamoros.

Patiño y Lydia, por su parte, mostraron su voluntad de que ¡Sálvese quien pueda! “evolucione hacia otra cosa”. O de manera más especifica, hacia el directo: “Me encantaría que Netflix arriesgase como Amazon con OT en directo porque hay mucha gente que ha visto Sálvame a través de Mitele. Me daría la vida hacerlo en Netflix y que la gente lo viese y comentase por Twitter”, dijo Lozano.

Si podría estar Jorge Javier Vázquez o no, también fue tema de conversación. Y es que poco se sabe del futuro del presentador, que tiene contrato con Mediaset, tras el final de Cuentos chinos. “Jorge sigue siendo de Mediaset, trabaja para ellos. No le han echado de ningún sitio”, recordó Belén Esteban. Lydia aseguró que “siempre está muy pendiente de nosotros” y lanzó un último deseo: “Le he echado mucho de menos y le vería como uno más aquí”.