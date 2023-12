Maria Patiño: “Detesto la hipocresía y sobre todo la ausencia de generosidad de Paz Padilla”

En las últimas horas, y por unos motivos u otros, María Patiño ha acabado siendo protagonista de dos noticias. Este mismo martes, porque “fuentes cercanas” a La Fábrica de la Tele, la productora de su programa Socialité, han desvelado a través de El País que Mediaset España pidió en verano que tanto ella como Nuria Marín fuesen apartadas de la conducción del programa, y que ese relevo se producirá definitivamente a partir de 2024, cuando el grupo audiovisual pase su producción a otra empresa. Es decir, que María Patiño dejará de presentar Socialité.

En la segunda noticia sí ha tenido una participación activa. Y es que después de escuchar las palabras de Paz Padilla sobre Sálvame en un podcast, María Patiño ha utilizado sus redes sociales para dedicar una dura réplica a su excompañera.

Utilizando un texto en una story de Instagram, la presentadora de Socialité se ha dirigido directamente a Paz Padilla, mencionándola y oponiéndose a sus reproches al cancelado programa de la tarde de Telecinco y sus responsables:

“Amo mi profesión por encima de todo. He sido fiel y libre siempre. No tengo la necesidad de pedir perdón y menos de echar culpas a las productoras que me han contratado. Hablo cuando los tengo delante, jamás cuando desaparecen. Amo el periodismo, no reniego de la prensa. Detesto la hipocresía y sobre todo la ausencia de generosidad de Paz Padilla que aún siendo solo compañera, cuando me pidió ayuda estuve”.