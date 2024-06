La emoción de Laura Madrueño al apagar la Palapa de 'Supervivientes 2024': “Gracias por haberme cuidado”

La semifinal de Supervivientes 2024, emitida este 16 de junio en Telecinco con récord dominical, estuvo marcada por la ajustada expulsión de uno de sus 'titanes' y también, por el que ya es un momento emblemático de toda edición del reality: el apagado de la Palapa.

Laura Madrueño, que no estará presente el martes en la final de SV y permanecerá en Honduras para copresentar el inicio de Supervivientes All Stars este jueves, fue la encargada de liderar este cierre del simbólico decorado con un bonito discurso en el que no pudo esconder la emoción.

“102 días han pasado desde que encendiésemos por primera vez esta Palapa. Bajo la atenta mirada de Poseidón, este gran templo de piedra, fuego y agua prendía sus antorchas para recibir a veinte nuevos valientes que se atrevían a formar parte de Supervivientes”, comenzó diciendo la presentadora.

“La valentía, la superación, el coraje y la lucha les hacían sobreponerse, logrando convertirse en verdaderos ejemplos de la palabra sobrevivir. Apagamos la Palapa para ellos”, continuó, antes de cerrar con un agradecimiento al público, a los concursantes y a su equipo.

“Gracias por vivir esta aventura de principio a fin. Infinitas gracias al equipo por dejaros la piel, por hacer posible la magia y por haberme cuidado estos meses. Y ahora sí, equipo, apagamos las antorchas”, zanjó, emocionada.

Tras salir de la Palapa, Madrueño recibió el aplauso de sus compañeros, organizados en un pasillo para despedirla. La presentadora se echó a llorar emocionada por cerrar esta aventura.