Carlos Sobera dijo adiós emocionado a 'Supervivientes 2024' ante el adelanto de su final en Telecinco

Telecinco emitió este martes el último Tierra de Nadie de Supervivientes 2024. El reality de Mediaset entra en su recta final definitiva con un calendario de emisiones adelantado en exclusiva por verTele que ha provocado la despedida precipitada de Carlos Sobera. El presentador, que no estará al frente de ninguna de las galas que restan, y que no formará parte de la edición All Stars del formato, se despidió de la audiencia en un emotivo momento final junto a Laura Madrueño.

“¡Bienvenidos a Tierra de nadie! Dicen que todas las galas son especiales, pero esta lo es aún más, porque llevamos 14 galas, 14 semanas en las que hemos vivido una montaña rusa de emociones. Los supervivientes cumplen hoy 97 días en Honduras, más de tres meses viviendo en condiciones extremas y convirtiéndose en auténticos héroes de este país”, empezó diciendo el vasco en el arranque del programa, que vivió el reencuentro de Aurah Ruiz con Ángel Cristo.

Carlos Sobera anunció que a lo largo de la velada se produciría “la última mudanza, la más especial de todas” de los concursantes a Cayo Paloma, que servirá como escenario de “antesala de la gran final, que es inminente”. “Decía que esta noche iba a ser especial para los concursantes, lo va a ser para mí y lo será para todos vosotros porque tengo algo que anunciaros: la cuenta atrás ya es oficial”, anunció el comunicador, desgranando el calendario de las últimas entregas de Supervivientes 2024.

Este jueves 13 de junio, en la gala conducida por Jorge Javier Vázquez, Telecinco vivirá las últimas nominaciones de la edición. El domingo 16, con Sandra Barneda al frente del último Supervivientes: Conexión Honduras, tendrá lugar la semifinal en la que será la última gala con los concursantes en Honduras. Y, dos días más tarde, el martes 18 de junio, se celebrará la gran final, conducida por Jorge Javier y con los participantes disputándose la victoria en las inmediaciones de Mediaset.

“Eso significa otra cosa, y es que esta es mi última noche aquí. ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Ha sido un placer!”, dijo Sobera entristecido. “Aún nos quedan cuatro horas de gala, así que no empecemos a despedirnos tan pronto”, advirtió antes de dar comienzo a la dinámica del programa.

El emotivo adiós de Sobera con Laura Madrueño

Finalmente, en el tramo final de la emisión, Carlos Sobera quiso tener unas palabras especiales de adiós hacia Laura Madrueño: “Sabes que he contado al público el calendario que se nos avecina. Eso significa que yo ya digo adiós y no te vuelvo a ver hasta la próxima edición de Supervivientes. Te voy a echar mucho de menos”, arrancó diciendo el vasco, visiblemente emocionado.

“Nos veremos a la vuelta, sabes que te adoro, ha sido un placer. No me puedo creer que ya estemos en la gala 14 y me va a dar mucha pena no estar con ellos allí el próximo martes y con todos vosotros. Pero todavía tenemos mucho por delante aquí”, replicó Laura Madrueño que, con motivo del estreno de Supervivientes: All Stars el próximo jueves 20 de junio, no podrá participar en la gran final de Supervivientes 2024 en el plató de Telecinco.

“Te deseo lo mejor. Las tres entregas que nos quedan van a ser fantásticas. Ha sido un placer como siempre trabajar contigo y lo has hecho fenomenal, como el año pasado o mejor. Y que mis mejores deseos para siempre. ¡Un beso enorme!”, sentenció Carlos Sobera antes de despedirse de la audiencia.