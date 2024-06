'Supervivientes All Stars' anuncia a su octava concursante: una de las colaboradoras estrella de los platós

Telecinco ya ha desgranado su calendario de la recta final de Supervivientes 2024 y del estreno de la edición All Stars, que adelantamos desde verTele! en exclusiva. Con todas esas galas a punto, el casting del spin-off con estrellas del concurso ya se está cerrando.

Tras anunciar a Sofía Suescun, Adara Molinero, Bosco Martínez-Bordiú, Logan Sampedro, Olga Moreno, Marta Mencía, 'Lola', y Alejandro Nieto, ahora ha desvelado al octavo concursante que se les suma.

“Recibimos en plató a otra leyenda, ¡Marta Peñate!” anunciaba Carlos Sobera en su última gala de Tierra de Nadie, este martes. Al darle la antorcha, ella recordó su puesto de finalista en su edición 2022: “Fui segunda y no voy a decir lo de que voy a ganar esta vez porque soy un poco fracasada”, aseguró entre risas.

Preguntada por sus futuros compañeros: “Hay alguien con quien no me apetece enfrentarme pero me lo voy a guardar”, explicó dejándolo en el aire.

Así, la estudiante de periodismo que se diera a conocer en GH 16, para saltar a La isla de las tentaciones 2 y acabar siendo una de las colaboradoras estrella de todos los platós de Mediaset, se encumbró al quedar segunda en Supervivientes 2022 y continuar apareciendo en casi todos los realities de la casa. Ahora volverá a probar suerte en Honduras.

'All Stars' tomará el relevo a 'Supervivientes 2024'

En su día, Mediaset explicó a verTele que no se apuntaría necesariamente a los 19 ganadores previos del formato, que ahora produce Cuarzo. Lo que se pretende es hacer una selección entre ganadores, participantes emblemáticos, los más “guerreros”, y otros muy queridos que conectasen especialmente con el público. En resumen todos aquellos que hayan “dado juego”, por unos motivos u otros.

El inicio de este All Stars enlazará con el final de Supervivientes 2024. De hecho, según pudo averiguar verTele en su momento, de la producción se encargará el grueso del mismo equipo desplazado a Honduras, que se quedará allí una vez acabe la edición 2024 para ocuparse directamente de esta siguiente.