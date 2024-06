Primer espectáculo lamentable de 'Ni que fuéramos', con Belén Esteban y Marta Riesco insultándose a gritos

Ni que fuéramos Shhh, programa que ha recuperado en Youtube, Twitch y Ten la esencia del desaparecido Sálvame, ha vivido este martes su primer gran bochorno. Después de varias semanas criticando a Telecinco por saltarse el Código Ético de Mediaset a través de Supervivientes, Arantxa del Sol y Ángel Cristo, un documento que además han expuesto irónicamente en una de las estanterías del plató, la tertulia presentada por María Patiño ha vivido una lamentable bronca entre Belén Esteban y Marta Riesco.

La colaboradora y la periodista se han enzarzado apenas ocho minutos después de su esperado reencuentro ante las cámaras. Nada más ponerse cara a cara, María Patiño desveló que ambas no se veían desde el 11 de abril de 2023, un día en el que ambas vivieron un incidente en las inmediaciones de Mediaset en el que, según afirmó textualmente la presentadora, “casi llegan a las manos”. Esteban explicó que todo se produjo por unas declaraciones que Riesco había hecho sobre su marido y su hija y esta aprovechó la oportunidad para pedirle perdón públicamente.

Hasta aquí, parecía que la cosa, a pesar de la tensión palpable entre ambas, iba a encarrilarse en la cordialidad y el respeto. Sin embargo, todo se empezó a torcer cuando la invitada -que interpretó como un 'zasca' unas palabras de Patiño sobre la rigurosidad de los periodistas- soltó un dardo a las presentes, asegurando que ella no era de “estar tomándose algo” antes de entrar a trabajar en televisión. Unas palabras que hicieron saltar a la presentadora, que lo recibió como un golpe bajo a ella y sus compañeros: “Yo la lanzo igual que la lanzáis vosotros”, admitió entre risas Riesco.

La bochornosa bronca de Belén Esteban y Marta Riesco

A partir de ahí, la tensión se fue elevando a marchas forzadas hasta un punto en el que Belén Esteban y Marta Riesco acabaron insultándose, echándose en cara hechos pasados de sus vidas privadas y sus respectivas relaciones sentimentales con comentarios de corte sexual totalmente fuera de lugar. Ambas subieron el tono, utilizando unos términos impropios del horario en el que se emite el programa. El conflicto llegó a tal nivel que María Patiño se vio obligada a interceder para que la situación no se agravase.

“¡Marta y Belén, ¿me vais a respetar? ¡Me vais a respetar las dos, a mí y al espectador!”, pidió de pie a gritos la conductora del programa, mientras las implicadas seguían increpándose con ataques personales. “Ahí está el feminismo”, dijo aplaudiendo Riesco al tiempo que Esteban volvía a saltar. “No, yo no voy de feminista como vas tú ahora con Rocío Carrasco, que la has puesto a parir, y a Olga Moreno. ¿Y ahora eres su amiga? Falsa, te conviene venir aquí y dar otra cara, pero te conozco y a mí no me la das”, aseguró la tertuliana, aludiendo al perdón público que este lunes Marta Riesco hizo hacia Rocío Carrasco, asegurando que ahora entendía la imagen que entonces se estaba dando de Antonio David.

“¡Belén! Por favor os lo pido, a las dos”, volvió a insistir Patiño, que tuvo que ponerse de pie para lograr que Esteban dejase de encararse con la invitada. “Lo único que os pido es que tengáis en cuenta que no estamos en nuestra casa. Pasaron cosas hace tiempo y no pretendo que acerquéis posturas, pero estoy convencida de que somos capaces de decirnos lo que nos dé la gana pero sin pasar determinadas historias que nos pueden pasar factura a las tres. Y yo no me lo merezco”, dijo al borde de la lágrima la presentadora, mientras las protagonistas de la bronca permanecían ya en silencio.

“Perdonadme porque estoy... Porque siento que no he estado a la altura”, concluyó Patiño con la voz entrecortada antes de reconducir el programa. “Yo de esta señora no me creo nada. Por supuesto, tendré que trabajar con ella, porque sé lo que hay, llevo mucho tiempo aquí y lo tengo más que claro”, sentenció por su parte Belén Esteban, insinuando que sospechaba que Marta Riesco se uniría al plantel de rostros habituales de Ni que fuéramos Shhh. Dicho y hecho: al final de la tarde, el programa anunció que fichaba a la periodista como reportera.