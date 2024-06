María Galiana, sobre la longevidad de 'Cuéntame': “En las últimas temporadas no sabía lo que estaba pasando”

María Galiana regresó a La Resistencia este lunes, 10 de junio, después de su última visita antes del Covid. Por aquel entonces, la actriz aún interpretaba a Herminia, algo que no tardó en comentar: “He dejado de ser abuela en la ficción. Ya es agua pasada, ya se terminó. Las cosas tienen su final y a Cuéntame le llegó el suyo”, sentenció.

La intérprete, que gozó el programa de Movistar Plus+ comiendo pan con aceite de Jaén y mandarinas, no escondió sus ganas de hacer un nuevo proyecto al promocionar su nueva obra de teatro 'La reina de la belleza'.

Explicó que, a sus 89 años, aún conduce, no bebe alcohol y no tiene redes sociales: “No me interesa la vida de nadie ni que se conozca mi vida entera”, aseguró.

Aunque también reconoció sus buenos años en la ficción de TVE: “Fuimos al Festival de San Sebastián hicimos muchas entrevistas, me imagino que mis compañeros saldrían a tomar copas... Ricardo [Gómez] es para mí como mi nieto verdadero, y Pablo[Rivero] e Irene Visedo”, explicó sobre ese final de la serie.

Un desenlace que David Broncano confesó no haber visto: “No he querido verlo nunca. Con las series que me han gustado no quiero ver el final, para pensar que ahí siguen. Pero estamos muy agradecidos y os felicitamos por eso”, dijo refiriéndose al trabajo en la serie.

Eso sí, Galiana volvió a tirar de humor para explicar que llegó un momento, después de 22 años en el mismo proyecto, que no sabía quién eran algunos personajes: “Yo al final en las tramas decía y '¿este quién es?' Este era el hijo de Pablo Rivero pero que había tenido otro hijo.... otro era del cura que también tuvieron el suyo (...) Eso parecía ya el Arca de Noé”.

Para acabar acercándose a Broncano y confesarle: “Que nadie se entere. En las últimas temporadas cogía las secuencias en las que estaba y no sabía lo que estaba pasando. Comprendedme han sido 22 años...” decía cómplice al público.