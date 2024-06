María Galiana habla de los casos de Hacienda contra Imanol Arias y Ana Duato: “Hay demasiada publicidad”

Susanna Griso recibió este viernes la visita de María Galiana. La actriz, conocida por su papel de Herminia en Cuéntame cómo pasó, acudió a Espejo Público para promocionar su nueva obra teatral y, de paso, hacer un repaso a su trayectoria vital y profesional. Al término de la charla, la presentadora de Antena 3 no dejó pasar la oportunidad de preguntar a la invitada cómo está viviendo el proceso judicial de Imanol Arias y Ana Duato por sus problemas con Hacienda.

“¡Ay, mis niños! Mi hija y su marido”, bromeó la andaluza al ver una imagen de la pareja de actores. “¿Cómo estás viviendo el juicio de Imanol Arias y Ana Duato? ¿Lo estás sufriendo? ¿Te cuesta verles?”, se interesó la periodista. María Galiana intentó entonces romper una lanza en favor de los que durante más de veinte años han sido sus compañeros de reparto en la histórica serie de TVE.

“No me cuesta verles. Yo creo que hay demasiada publicidad, sobre todo en esta época siempre. Todos los años, y mira que son 8 años los que llevan con esta situación, pero siempre a partir de que se abre el plazo para pagar a Hacienda sacan a relucir a esta pareja porque son famosos”, empezó reflexionando la intérprete.

María Galiana rompe una lanza a favor de Arias y Duato

María Galiana consideró entonces que Arias y Duato tuvieron “la mala suerte de dar con esa especie de despacho tremendo de una persona que, por lo visto, había sido inspector de Hacienda y se supone que se sabía los trucos y se fiaron de él”. “Cosas absolutamente absurdas”, lamentó.

Griso le preguntó entonces si habla mucho con ellos en su día a día: “Ahora no. El año pasado estuvimos todo el verano con un calor espantoso grabando la última temporada de Cuéntame. Con Ana he tenido contacto no hace mucho porque me felicita para mi cumpleaños. E Imanol, que también me felicitó, me dijo que se iba a Argentina. Pero nada más”, sentenció la actriz antes de ser despedida por la presentadora.