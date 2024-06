Belén Esteban felicita a Marta Riesco por su primer reportaje en 'Ni que fuéramos', después de su grave enfrentamiento

Ni que fuéramos Shhh ofreció este viernes el primer reportaje firmado por Marta Riesco. La exnovia de Antonio David Flores se ha estrenado en el magacín del Canal Quickie –concebido como la nueva versión de Sálvame– con un vídeo sobre los Premios de la Academia de la Moda Española.

La que fuera reportera de El programa de AR se encontró allí con muchos de sus antiguos compañeros y con algunas de las celebrities que hace dos años se la encontraron en las alfombras rojas con el micrófono de Telecinco.

El reportaje de Riesco tuvo un toque irónico de principio a fin. Ella fue la auténtica protagonista de esta pieza en la que se pintaba a sí misma como una especie de 'estrella estrellada'.

Y el vídeo gustó incluso a Belén Esteban. Aunque entre ellas ha habido ya un fortísimo enfrentamiento en el plató de Ni que fuéramos Shhh, 'La Esteban' no tuvo problema en felicitar a su nueva compañera.

“A Belén no le ha gustado”, comentó la periodista. “Me ha encantado”, respondió de inmediato la colaboradora. “Ha estado divertido, no te voy a mentir. A mí me ha entretenido en poco tiempo, te lo digo de verdad”, prosiguió Belén.

Parece que a Riesco le hizo ilusión este comentario de La princesa del pueblo y se animó a pedirle un abrazo, aunque la tertuliana, todavía herida por las polémicas del pasado (avivadas ahora en Ni que fuéramos Shhh), prefirió mantener las distancias y le sugirió que debería dejar pasar un tiempo para que mejore la relación entre ellas: “Todavía no, Marta”.