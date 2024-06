El corte de Santiago Segura a Lolita por llamar “sosa” a una cantante que no conocía: “Nos la hemos ventilado”

La química que existe entre los jueces de Tu cara me suena es uno de los principales rasgos del programa que presenta Manel Fuentes. Lolita Flores, Chenoa, Carlos Latre y Santiago Segura (que está sustituyendo a Àngel Llàcer) se pasan las galas bromeando entre ellos y lanzándose pullas, siempre (o casi siempre) desde el humor que les caracteriza. Este viernes, el director de Torrente protagonizó uno de estos 'zascas' que provocan las risas del público.

La escena tuvo lugar tras la actuación de Conchita, que en la gala de anoche tuvo que imitar a Sabrina Carpenter cantando Espresso. Lolita advirtió que ella no había escuchado nunca a esta joven artista estadounidense, lo que no le impidió opinar sobre ella.

“Una cosa es que no conozca a Sabrina Carpenter, y otra que no la haya visto en el vídeo. Lo has hecho muy bien”, empezó diciendo. “Te has parecido mucho a esta Sabrina Carpenter que la veo un poco sosa”, agregó. “La veo sosa. ¡Es sosa con cojones!”, insistió.

El público se echó a reír ante la ocurrencia de la cantante. “Y esto lo dice Lolita, que la conoce de toda la vida”, recordó el presentador del programa.

Entre risas, Santiago Segura también le echó un capote a la norteamericana. “Nos hemos ventilado su carrera de un plumazo gracias a Lolita”, comentó el director antes de soltar una pulla a su compañera haciendo una comparativa cargada de ironía: “El Madison Square Garden [uno de los grandes estadios de conciertos] está llamando ahora para decir que ya no venga Sabrina y que venga Lolita, que nos lo llena”, bromeó Segura, mientras que la aludida le respondía con mucho desparpajo: “Yo ya estuve allí y no vuelvo. A mí, dejadme”.