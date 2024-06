RTVE recaudó 200.000 euros por el televoto de Eurovisión 2024, impulsado por la campaña online pro Israel

Pasado un mes de la final de Eurovisión 2024, continúan trascendiendo detalles y datos de interés sobre la última edición del certamen y la participación española de RTVE. En esta ocasión, la corporación aporta datos de las votaciones que desde España se realizaron durante esta edición.

A través de una solicitud del portal especializado ESC Plus a través del portal de Transparencia, la cadena pública aporta el desglose completo de las puntuaciones, tanto de la segunda semifinal, del 9 de mayo, como de la final, del 11 de mayo.

El voto online, el preferido de forma mayoritaria

Sumando todas las formas de votación, tanto la modalidad como la tradicional, RTVE recibió un total de 175.232 votos entre las dos galas. En la segunda semifinal, se contabilizaron 21.599 votos, lo que corresponde a un 12,33% del total; mientras que durante la final el número asciende a 153.633 votos, lo que implica el restante y mayoritario 87,67%.

En cuanto a la forma de votar, destaca que la vía a través de la web supera ampliamente a la mecánica tradicional del televoto a través de llamada o mensaje de texto. Un 8.16% de los votos en ambas noches (un total de 14.303) se hicieron mediante llamada telefónica; cabe decir que RTVE no precisa si fue a través de teléfono fijo o de dispositivo móvil. Por otro lado, un 22.96% (40.226) optaron por el voto a través de SMS. Así las cosas, la vía mayoritaria fue a través de la plataforma online, con 120.703 votos, lo que equivale a un 68,88% de estos.

En la semifinal, el voto online fue de 13.200, frente a los 6.259 SMS y las 2.140 llamadas; en la final, los números se multiplican, con 107.503 votos online, por 33.967 SMS y 12.163 llamadas.

Hay que recordar que la novedad de la edición era la posibilidad de votar desde el mismo comienzo de la gala. Sumado a esto, el voto online ha sido determinante para el aumento del televoto. Con respecto a la participación de espectadores españoles en Eurovisión, contrastan estos 175.232 votos recibidos en 2024 con los 74.315 votos recibidos en 2023 y los 93.762 de 2022.

La recaudación total del televoto en España

En cuanto a la recaudación del televoto de Eurovisión 2024, hay que precisar primero el coste del voto: en el caso del SMS, el coste era de 1,09 euros, el mismo que desde la web; las llamadas telefónicas se cobran a 1,45 euros desde red móvil y 2 euros desde una red fija.

También hay que tener en consideración otro elemento clave: la recaudación total no es la misma que los ingresos que le corresponden a RTVE. Como ya ocurriera con Eurovisión 2023, la corporación no ha precisado qué porcentaje del montante le corresponde. Hay que recordar que la gestión del televoto no es responsabilidad directa de la cadena pública, sino de la Unión Europea de Radiodifusión, que determina la empresa que coordina el televoto a nivel continental y luego cierra acuerdos con las radiotelevisiones.

Dicho lo cual, el total recaudado entre la segunda semifinal y la gran final de Eurovisión 2024 está entre los 196.151,96 euros y 204.018,61 euros. Sin el desglose según el tipo de dispositivo, no es posible precisar, aunque ESCPlus aboga por usar el término medio entre ambas cantidades, para una media de 200.085,29 euros.

Teniendo en cuenta los datos antes aportados, el voto online supuso un total de 131.566,27 euros, por los 43.846,34 euros por SMS. En lo que respecta a las llamadas telefónica, oscilan entre los 200.739,35 € (resultante de calcular las llamadas desde aparatos fijos) y 28.606 euros (sumando solo llamadas desde teléfonos móviles a 2,00 €).

Como decíamos, RTVE no ha facilitado los datos de los ingresos que le corresponden por el televoto, por lo que no se puede calcular el porcentaje de beneficio para la corporación. En Eurovisión, ese porcentaje se situó alrededor del 70%.

Israel invirtió altas sumas para fomentar el voto

Conviene poner estos datos en relación a lo que fueron los resultados del televoto español. Un televoto que otorgó sus 12 puntos a la controvertida candidatura de Israel liderada por Eden Golan. La participación del estado hebreo en plena ofensiva israelí en Gaza, con más de 37.000 muertos en la franja, en su mayor número civiles, ha sido y sigue siendo un mes después la gran polémica de la edición, derivando en numerosos conflictos durante los días de celebración del certamen y en unos sonoros abucheos a la israelí en la gala final.

Eso contrastaba con el alto televoto recibido por la candidatura, que terminó en quinta posición,. Tras conocerse el 'truco' de los 20 votos que facilitó la movilización sionista en favor de Eden Golan, ahora se confirma que este apoyo fue precedido por una campaña del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la oficina de publicidad gubernamental israelí.David Saranga, director en funciones de la diplomacia pública del Ministerio de Asuntos Exteriores, admitió que desde el organismo “intervinimos entre el público que nos simpatizaba para fomentar el voto”.

De acuerdo a la información de la que se hace eco la televisión eslovena RTV, el Ministerio de Asuntos Exteriores invirtió mucho dinero en la “campaña de promoción” y además, encargó a sus representantes en los países europeos que animaran a la gente a votar por Israel. Esta campaña, según amplía el mencionado Ynet israelí, estuvo protagonizada por la propia Eden Golan, que se dirigió a sus seguidores en francés, italiano, español, alemán, checo, letón, estonio, albanés, georgiano e inglés para pedir el voto.