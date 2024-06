Pablo Motos critica la “amenaza en toda regla” de Pedro Sánchez y se erige líder pidiendo a la prensa “unirse”

Un jueves más, la 'Mesa de actualidad' de El Hormiguero volvió a girar en torno a críticas de unos y otros contra Pedro Sánchez. En esta ocasión, por el ultimátum que el presidente del Gobierno ha dado al Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), proceso que está bloqueado por el PP desde hace más de cinco años, como explica elDiario.es.

El programa de Antena 3 no situó en ese contexto, sino que Pablo Motos fue directamente a la novedad, introduciéndolo así: “Hablando de fango, el presidente Sánchez anunció medidas sobre el Poder Judicial y sobre los medios de comunicación, y más que un anuncio parecía una amenaza”. El presentador cedió luego la palabra a sus tertulianos, que volvían a ser Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val.

Juan del Val fue el primero en hablar, opinando: “Me parece que es algo claro: intentar controlar a los jueces e intentar controlar a los medios”. El colaborador aseguró que respecto al CGPJ “la culpa está muy repartida entre los dos, esto viene de muy largo, y el PP tiene mucha responsabilidad en que esto no se haya hecho todavía”; y respecto a lo que él definió como “control de los medios” alertó: “A mí me da miedo”.

Pablo Motos pidió la palabra para leer parte de una noticia, sin explicar de qué medio era: “Ha advertido que va a poner en marcha un plan de regeneración democrática que buscará que la prensa rinda cuentas”, haciendo énfasis en esas últimas dos palabras. Lo cierto es que ese plan de regeneración democrática fue anunciado tras el período de reflexión de cinco días que se tomó el presidente del Gobierno, y que desde entonces no ha dado más detalles sobre el contenido de esas reformas. Pero sí se sabe que la intención es presentar medidas y responder así al debate sobre qué hacer con “determinados medios de comunicación” y sobre la “expansión de bulos”, señalando que tanto el Gobierno como el Congreso de los Diputados pueden hacer cosas “para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas”.

Sin hacer mención a esa intención expresa de frenar la “expansión de bulos”, y sólo incidiendo en que es para “buscar que la prensa rinda cuentas”, Pablo Motos sentenció: “Es una amenaza en toda regla, y a lo mejor sería el momento en el que la prensa se podría unir. En la democracia, quien rinde cuentas es el poder político”, dijo mientras sus colaboradores le daban la razón diciendo al unísono “claro”, y prosiguió: “En las dictaduras, quienes rinden cuentas son los medios de comunicación o cualquier periodista díscolo, o cualquier juez que haga una cosa que no deba. Y entonces le pasa algo”.

Lo cierto es que su petición de que la prensa se una ha sido muy bien recibida por medios como Periodista Digital, esdiario o vozpópuli. Y también que el programa siguió hablando sobre esa expresión de “rendir cuentas”, sin aclarar en ningún momento la intención de ese “plan de regeneración democrática” que fue anunciado el 29 de abril y del que de momento sólo se sabe que está trabajándose en él para sacarlo adelante.

Cristina Pardo lo ejemplificó: “La verdad es que, sobre rendir cuentas, yo creo que se rinde cuentas en una rueda de prensa en la que todos los periodistas te puedan hacer todas las preguntas que tengan con respecto por ejemplo a los últimos escándalos que ahora mismo rodean a Pedro Sánchez”. Pese a ello, la presentadora de Más Vale Tarde puntualizó: “Yo lo de los medios no sé en qué se va a traducir”, y se fijó más en la renovación del Poder Judicial: “Estoy un poco en la línea de Juan. A mí me parece obsceno el trato que le dan los partidos a los jueces desde el momento en que es evidente por qué el Partido Popular no ha querido renovar el Poder Judicial, es evidente que cuando el PP gobierne veremos si puede renovar el Poder Judicial porque el PSOE le puede pagar con la misma moneda, y es evidente lo que quiere el Partido Socialista al poner un ultimátum encima de la mesa para reformar el CGPJ”.

La periodista acabó pidiendo que se pongan de acuerdo “para implantar el sistema que permita que parezca que los jueces actúan de manera independiente, porque aunque creo que tiene razón Sánchez en que hay que renovar el Poder Judicial, no queda muy bien poner un ultimátum encima de la mesa justo en el momento en que están investigando a tu mujer y a tu hermano”. Pardo afirmó que da “mala sensación esta forma de actuar”, sin mencionar que la obstrucción del PP para renovar el CGPJ se alarga ya más de cinco años.

Tamara Falcó: “La está tomando con la democracia”

Nuria Roca le dio la razón, afirmando que “es sospechoso cuando menos”, y de nuevo Pablo Motos tomó la palabra: “Hay un punto en el que dice... estamos los españoles aquí observando cómo unas personas son incapaces de hacer su trabajo. En cualquier lugar les habrían despedido a todos”.

Juan del Val zanjó sobre la no renovación del CGPJ por el bloqueo del PP que “la culpa es de los dos”, y retomó el tema del control de los medios: “Respecto a los bulos y la regeneración democrática con los medios, cosa que a mí me preocupa bastante: cuando te dan siempre el mismo discurso, y Pedro Sánchez está dando permanentemente el mismo discurso, que es decir 'son bulos, la máquina del fango' por lo que su mujer está siendo investigada, ¿qué cosa es falsa?”.

Nadie en el programa informó de que el juez Peinado sigue adelante con la causa que tiene a Begoña Gómez como investigada pese a los límites de la Audiencia de Madrid y la Fiscalía Europea, también pese a los informes contrarios de la Guardia Civil y la Fiscalía; y que el caso parte sólo de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias basada en ocho recortes de prensa con un bulo.

Y sin ese contexto, Del Val prosiguió: “No quiere decir que luego su mujer sea culpable de un delito, esto no tiene nada que ver. Pero lo que se ha publicado en la prensa todo es cierto. Y luego ya a partir de ahí, será un delito, o no, nos gustará más o menos... ¿pero por qué es bulo? Si es verdad. Ahora, te lo repiten y te lo repiten...”. Como ya hemos dicho, la propia denuncia de la que parte la causa que tiene a Begoña Gómez como investigada incluía un bulo publicado por The Objective en el que se atribuía una subvención a la esposa del presidente del Gobierno cuando en realidad se trataba de otra persona con el mismo nombre. Con ese mimbre, el juez Peinado ha seguido adelante con el caso pese a todos los informes contrarios y las reclamaciones de la Justicia española y europea.

La conclusión la puso Tamara Falcó, refiriéndose a Pedro Sánchez: “Yo es que creo que está un poco picado por lo de las elecciones del domingo, y entonces la está tomando con la democracia. Y entonces al final pues el Poder Judicial, que siempre le está dando, y después también los medios de comunicación, que son pues dos sistemas libres dentro de la democracia. Y entonces pues va contra ellos”.

El tema lo cerró Pablo Motos: “Pues ahí queda eso”.

[Nota: 'El Hormiguero' dejó hace tiempo de compartir vídeos y fragmentos de su 'Mesa de actualidad', por lo que no tenemos opción de facilitarlos en esta noticia].