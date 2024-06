Iker Jiménez defiende que en sus tertulias políticas “hay de todo”, pero “cuesta tener a gente progresista”

Al comienzo de la edición de Horizonte de este jueves 13, Iker Jiménez tuvo a bien replicar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El motivo, unas palabras incluidas en la segunda carta a la ciudadanía que el dirigente ha publicado en un mes y que surgían al hilo de la investigación a su mujer, Begoña Gómez, tras la denuncia del seudosindicato Manos Limpias.

“Estos días leerá y escuchará usted mucho ruido y aún más furia en tabloides digitales nacidos para propagar bulos, en platós de tertulias televisivas y radiofónicas al servicio de amplificar esa desinformación, y en tribunas donde se rasgarán las vestiduras el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal”, escribía Sánchez. Como por alusiones respondió el periodista especializado en lo paranormal, que con los años ha expandido sus miras hacia el comentario político sin miedo a traer a personajes y discursos dudosos y cuestionables bajo el lema “Aquí escuchamos a todo el mundo”.

“Nos cuesta mucho tener gente progresista”

En paralelo a las críticas que la mesa de actualidad de El Hormiguero dedicaba a Sánchez, por otro lado como viene siendo costumbre, Jiménez hizo lo propio aludiendo directamente al líder del ejecutivo. Lo hizo, eso sí, después de hacer un somero análisis de los resultados de las elecciones europeas, cuestionando que se pusiese el foco en el auge de la extrema derecha. “Oigo cada tres minutos la palabra ultraderecha. Ultraizquierda nunca la oigo. ¿Por qué? ¿Tiene algún sentido? Si me lo explican los expertos, mejor”.

Acto seguido, pasaba a dirigirse en estos términos al presidente: “Lo ha dicho, está muy preocupado porque en las tertulias no hay mucha gente progresista. Yo le voy a decir una cosa al presidente con todo el afecto. A nosotros nos cuesta mucho tener gente progresista. No sé por qué”, aseveró Jiménez, que insinuó que los que aceptan la propuesta de participar de Horizonte son “muy valientes”.

“Hoy tenemos varias personas, digo yo, más próximas a esta idea”, dijo, antes de cuestionar la idoneidad del término “progresista”. “En la mesa hay de todo”, agregó, antes de pasar a comentar las elecciones al Parlamento Europeo y advertir, sobre los resultados de la extrema derecha, que España es el segundo país europeo con mayor porcentaje de población extranjera.

Un férreo defensor de Alvise, en la mesa de debate

De hecho, la “cuestión divisoria” de la “inmigración descontrolada” volvió a ser un tema central del debate de este jueves en Horizonte.

Esa mesa donde “hay de todo”, según Jiménez, lo cierto es que la tendencia progresista era prácticamente nula, con la salvedad de Carmelo Encinas. La mesa de debate se componía por el psiquiatra forense José Cabrera, el coronel Pedro Baños (lo que nos han venido como socialdemocracia ha fracasado “por el engaño al que han sometido muchos gobiernos y muchos partidos”), el periodista Javier Chicote (ABC), Esther Jaén (The Objective) y el abogado penalista Jorge Albertini, acérrimo defensor de Alvise Pérez, que habló de que “el socialismo ha infectado Europa” y cargó contra la ley de amnistía. Este último, por otro lado, es un habitual del programa.

No estuvo en la mesa Carmen Porter, de baja en esta edición. Cabrera, longevo colaborador del universo de Cuarto Milenio, ocupó su sitio junto a Jiménez en la mesa, con esta advertencia: “He usurpado el sitio de Carmen. Llevo años soñando con este momento, pero no me voy a acostar contigo porque soy heterosexual”.

La tendencia a escorarse a posicionamientos reaccionarios, en todo caso, es la norma en Horizonte, programa que ha asumido en no pocas ocasiones, o en su defecto ha difundido, posiciones críticas contra las políticas migratorias o en materia de género. Bajo el lema antes mencionado, eso ha hecho también que Mediaset dé altavoz a teorías anti-científicas o a postulados ideológicos próximos a la extrema derecha sobre cuyos resultados se opinaba este jueves.