Belén Esteban asegura que se frenó su fichaje por Antena 3 “con el contrato firmado”: “Me dolió”

Tras la cancelación de Sálvame, y antes del estreno de Ni que fuéramos Shhh en Quickie y Ten, se habló largo y tendido sobre los posibles destinos profesionales de colaboradores como Belén Esteban. La propia tertuliana desveló hace meses su fichaje frustrado por TVE y ahora, tiempo después, ella misma ha contado que le ocurrió “lo mismo” en Antena 3, “con un contrato firmado”.

En una visita reciente a Cita doble, podcast de Nuria Roca y Juan del Val en Podimo, la colaboradora televisiva ha vuelto a hablar sobre lo que sucedió con la cadena pública, señalando de nuevo a la expresidenta Elena Sánchez como responsable de frenar su incorporación al talent Baila como puedas. “Iba a ir de jurado a TVE y, por un tema político, la señora que echaron me quitó. Me dijeron que era por un tema político. Yo tenía hasta el contrato”, explica.

Lo más sorprendente, sin embargo, es su siguiente revelación, de la que no había hablado públicamente hasta la fecha: “En otra cadena me hicieron lo mismo con el contrato firmado. No voy a decir el programa y no he denunciado porque no quiero problemas con nadie, pero me dolió porque estaba muy ilusionada. Además, lo habría hecho de puta madre”, asegura en la mencionada entrevista.

Esa “otra cadena”, según sus propias palabras, sería Antena 3. Y el contrato, también según su versión, lo habría firmado después de la cancelación de Sálvame, cuando se quedó sin proyectos en Telecinco. No ha trascendido, no obstante, el espacio al que se habría incorporado.

Belén Esteban se ofrece a Pablo Motos para 'El Hormiguero'

Pese a este fichaje interruptus, Belén Esteban aprovecha su encuentro con Nuria Roca y Juan del Val, en el que también participa María Patiño, para hablar de El Hormiguero y ofrecerse a Pablo Motos para ir a su programa. “Vais a tener mucha competencia con Broncano. Si nos necesitáis a mis jefes, a mis compañeros o a mí, estamos para ayudar. Nosotros sabemos hacer de todo”, dice la colaboradora, dirigiéndose al propio Motos.

Mirando a cámara, la Esteban añade: “Lo que más me gustaría, y te lo digo de corazón, es que un día me invites a tu programa. Me haría superfeliz y me lo pasaría de puta madre. Yo te dejaría sacar las hormigas. Siempre veo el programa, me encanta. A ver si un día me llamáis”