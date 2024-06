Jorge Javier soltó una pulla a 'Ni que fuéramos' en 'Supervivientes', y Belén Esteban se 'coló' por una confusión

Las acusaciones de “tongo” llegaron este jueves hasta el plató de Supervivientes 2024. El presentador del reality, Jorge Javier Vázquez, saludó a Kiko Jiménez haciendo un comentario que entenderán quienes estén al corriente de todas las acusaciones que se han vertido contra el programa.

Mientras bromeaba con los tertulianos sobre la mucho que dolería ser expulsado a las puertas de la final, Jorge Javier se dirigió al novio de Sofía Suescun, eliminado de la carrera hace dos semanas. “¿Tú estás bien?”, le preguntó entre risas. “Por eso saliste antes, ¿no? ¡Como lo teníamos todo pactado!”, añadió con sorna.

Esta broma del showman no se entiende sin las declaraciones que días antes hizo Kiko Matamoros en Ni que fuéramos Shhh, la nueva versión de Sálvame en el canal Ten.

En otro capítulo de su particular batalla contra la dirección de Supervivientes, el tertuliano acusó al reality de haber “utilizado” a Kiko Jiménez para generar polémicas entre los concursantes.

“Kiko Jiménez ha jugado durante toda la edición un papel de correveidile, de pirómano del concurso, siguiendo las órdenes de Honduras”, aseguró Matamoros, cuya hija Laura también ha participado en esta edición del programa. “Era el quinto columnista que ha utilizado la dirección de Supervivientes para avivar el fuego de la hoguera, hacer brotar a los concursantes”, sentenció.

No obstante, el colaborador del Canal Quickie descartó que hubiera un “pacto explícito” entre Jiménez y la organización del reality, aunque “es cierto que Roma no paga a traidores”. “Era muy inconsciente, por su parte, pensar que después de haber cumplido sobradamente los servicios requeridos no le dejarían llegar al final. Pero se ha excedido con el papel y al final ha acabado en la calle”, remató.

Belén Esteban se coló en la gala por una confusión de Miri

En la gala de este jueves se hizo otra referencia a Ni que fuéramos Shhh. Cuando Miri Pérez Cabrero entró al plató, echó un vistazo a su alrededor y confundió a la madre de Marieta con Belén Esteban.

Apretó los ojos y se llevó una grata sorpresa: “¡Ay, que no te había reconocido! ¡Pensaba que eras 'La Esteban'!”, soltó emocionada antes de darse un abrazo con ella. Las risas se extendieron por el plató y Jorge Javier reaccionó a carcajadas: “¡Ya verás cuando se entere Belén!”, le advirtió.