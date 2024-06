Matamoros desafía a 'Supervivientes' y revela que habló con sus responsables: “Os tengo grabados con la trampa”

El paso de Laura Matamoros por Supervivientes 2024 sigue coleando. Días después de que la exconcursante cuestionase la imagen que se ha dado de ella en el reality de Telecinco, su padre Kiko Matamoros ha estallado como nunca contra la productora y no sólo les ha acusado de “machacarla”, sino también ha desvelado que pudo hablar por teléfono con ella mientras seguía en Honduras.

Ocurrió este martes en Ni que fuéramos Shhh, donde el tertuliano televisivo quiso responder a las insinuaciones que “una persona cercana a la organización” hizo al nuevo fichaje Javier de Hoyos sobre Laura, apuntando que lo que habían hecho en el programa era “protegerla”.

“Sois unos manipuladores y no tenéis un dedo de vergüenza. No habéis protegido a nadie, habéis utilizado a la gente, sus debilidades, sus posibles enfermedades y sus incapacidades en un momento determinado”, comenzó expresando Matamoros, visiblemente enfadado.

Unas palabras que no quedaron ahí, ya que acusó a los responsables de Supervivientes 2024 de no cumplir con el famoso Código Ético de Mediaset y cuestionó los exámenes médicos y psicológicos que se realizan antes de entrar en todo reality: “Vosotros tenéis una puta responsabilidad, y es que si alguien no está en condiciones psíquicas de ir allí, es no llevarle. Y para eso tenéis que pasar los filtros médicos porque os lo exige el Código Ético de la puta cadena esa. ¡Sois unos golfos!”.

En ese sentido, Kiko Matamoros hizo hincapié en la responsabilidad del programa respecto a la situación mental y anímica de los participantes y en concreto, de su hija Laura: “¿Que no estaba en condiciones de ir? Después de verla, seguro. Pero hay psicólogos y hay exámenes médicos que hay que pasar. Y si lo veis allí, la sacáis de allí, ¡cabrones! Y no ponéis imágenes donde explota y parece una desquiciada. Qué poca dignidad tenéis”.

“Hablé con mi hija cuando estaba allí”

Uno de los momentos más llamativos de su declaración fue cuando el que fuera colaborador de Sálvame reveló que pudo hablar con su familiar cuando todavía estaba en Honduras: “Que sepa la gente que yo he hablado con vosotros, con los responsables, y con mi hija cuando estaba allí. Y me prometisteis que eso que estabais haciendo se iba a acabar. Y aquí lo tengo archivadito y grabadito. ¡Sois unos listos! Os tengo grabados con la trampa”.

Esa conversación ocurrió, según matizó después, una vez Laura Matamoros fue expulsada por el público por primera vez, y antes de que se anunciase que volvía a convertirse en concursante de pleno derecho en la repesca. No fue, en todo caso, mientras concursaba: “Ella estaba en un impasse. Estaba fuera del concurso, pero estaba en Honduras aislada teóricamente. Yo les llamo a ellos porque no se me pasa por la cabeza que puedo hablar con mi hija”.

Kiko Matamoros suelta la bomba y cuenta que hablaba con la organización de Honduras y que llegó a hablar con su hija Laura aún estando concursando.



Además dice que tiene pruebas de TODO. Que hagan un especial y que Kiko lo suelte TODO #NiQueFuéramos11J pic.twitter.com/CliogRlXw8 — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) June 11, 2024

“He tenido varias conversaciones con altísimos responsables en las que hay feedback de información. A mí me preocupaba porque veía a mi hija en un momento de desestabilización y de descontrol. Hago lo que puedo para que eso se termine y no se ofrezcan más imágenes de ese tipo que la puedan dañar. Me dijeron que la iban a proteger y cuidar, que era importante tenerla allí, que siguiera en el programa. Y hasta el último día le metieron el cebo de Lorena Marlote para que siguiera hablando [de Makoke]”, agregó Kiko.

Esa trama marcó su paso por Supervivientes 2024 y según Matamoros, estuvo todo orquestado desde dirección ya en su primera aparición en el reality: “Cuando va a saltar del helicóptero viene el director de allí y le dice, textualmente, lo que tiene que decir”. Lo que dijo fue un dardo a Makoke, expareja de su padre, que terminó centrando prácticamente todas las conversaciones que el programa mostraba de ella desde Honduras.

Kiko Matamoros, a 'SV': “Si queréis me lleváis al juzgado”

Además, Kiko afirmó tener todas esas conversaciones grabadas, y amenazó con “levantar el cartón” para mostrar lo que hay debajo del concurso: “Aquí tengo conversaciones con vosotros, con responsables de primera línea de la productora. La habéis utilizado de mala manera, como a un monigote. Le habéis dictado lo que tenía que decir y luego la machacabais. Habéis editado los vídeos para vuestra conveniencia”.

“Y si queréis me lleváis a un juzgado, que os voy a sacar todo lo que tengo (...) No me aguantáis ni un asalto”, zanjó. Kiko Hernández, por su parte, aprovechó la conversación sobre Supervivientes para hablar abiertamente sobre sus negociaciones para participar en la pasada edición.