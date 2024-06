Alicia Arévalo hace historia en TVE con la Eurocopa: “Hay que normalizar escuchar una voz femenina narrando fútbol”

La Eurocopa 2024 arranca este viernes 14 de junio en La 1. La competición futbolística, que como hemos analizado se convertirá en un enorme impulso de audiencias para las cadenas de TVE que se encargarán de retransmitir íntegramente los 51 partidos, echa el balón a rodar con el inaugural Alemania-Escocia que se disputa desde las 21:00 horas.

La retransmisión se iniciará a las 20:30 horas para vivir también la ceremonia inaugural, y el partido contará con la narración de David Figueira y los comentarios de Albert 'Chapi' Ferrer. Pero en ese equipo de narradores y comentaristas, TVE apuesta por la igualdad con tres comentaristas mujeres (Vero Boquete, Vicky Losada, Miriam Diéguez) y una narradora, Alicia Arévalo, que vuelve a hacer historia tras su papel en el Mundial de Qatar 2022: “Hay que romper esa barrera y darle normalidad a escuchar una voz femenina narrando fútbol”, asegura.

Volvemos a hablar con la periodista y futbolista, que se muestra ilusionada por el “doble reto” que afronta este verano -al formar también parte del equipo de RTVE para los Juegos Olímpicos-, menos de un año después de entrevistarla para este reportaje con las voces que contaron el hito de ganar el Mundial femenino de fútbol. Y en este tiempo se aprecia en ella un mayor aplomo, hasta para preferir quitar hierro a los ataques machistas que recibe “casi cada día, pero hay que abstraerse un poco de esto”.

Arévalo reconoce que ha “tenido que aprender a gestionar la presión, porque al principio lo pasaba muy mal”, pero insiste en que su único deseo es “ofrecer el mejor producto para que la gente disfrute”. Además, deja claro qué opina de convertirse en un referente: “Miedo no me da. Es un reto nuevo, lo afronto con muchísima ambición, ganas, y aprendiendo”.

¿Esta Eurocopa se afronta distinta tras la experiencia en el Mundial femenino? ¿Estarás in situ en Alemania?

El Mundial lo hicimos en Sant Cugat, y yo también estaré en Sant Cugat esta vez. Narraré seis partidos en este caso. No es el primer gran evento deportivo que cubro, porque efectivamente hice el Mundial del año pasado y la Eurocopa del año anterior, en 2022, pero sí que me hace especial ilusión porque entre comillas me “estreno” en una gran competición masculina, que eso también me aporta un plus en conocimientos.

¿Y se rompe una barrera, no? Durante la presentación ya afirmaste que “es un honor, y demuestra que la mujer también es válida para narrar y comentar todo tipo de deportes”. Hasta ahora parecía que una mujer sólo podía narrar fútbol jugado por mujeres. ¿Te ves como un referente y te da un poco de miedo, o lo afrontas con normalidad?

Yo al final lo que pienso es que el fútbol es fútbol, lo jueguen chicas o lo jueguen chicos. Sí que es verdad que a lo mejor lo que puede cambiar un poco es el ritmo, y también tendré que adaptarlo un poquito a la velocidad de narración, pero al final es contar el mismo deporte, que juegan 22 personas. Y miedo no me da. Es un reto nuevo, lo afronto con muchísima ambición y con muchísimas ganas, y aprendiendo también de compañeros que están ahí al frente, como Rivero, como David Figueira, como todos los compañeros que también van a estar en este operativo. Es seguir creciendo día a día.

Junto a ti entran, y también hacen historia, tres comentaristas como Vero Boquete, Vicky Losada y Miriam Diéguez. ¿Cómo lo valoras?

Sí, tenemos tres comentaristas mujeres en el elenco de esta Eurocopa, y efectivamente son Vicky Losada, Vero Boquete y Miriam Diéguez, todas ellas exfutbolistas o incluso futbolistas en activo. De hecho, Vero Boquete ahora ha sido escogida como la mejor centrocampista de la liga italiana, así que tenemos mucho potencial en cuanto a conocimientos del deporte, y han estado curtiéndose también en otras competiciones. Por ejemplo, Vicky Losada ha estado narrando para medios ingleses, así que yo creo que nos pueden aportar muchísimo conocimiento en esas narraciones.

¿Quita la ilusión recibir ataques, e incluso insultos, a través de las redes sociales?

Yo quería hacer un pequeño inciso porque yo, por el hecho de ser mujer, tengo una tonalidad distinta. Tengo una voz más aguda, y como no estamos acostumbrados a escuchar una voz femenina narrando fútbol, se me critica mucho por eso: que si mi tono de voz es chirriante, estridente... Creo que, como hablabas tú antes, hay que romper esa barrera y darle normalidad a escuchar una voz femenina narrando fútbol.

Tú has llegado a recibir directamente ataques machistas, simplemente por ser mujer y narrar fútbol.

Casi cada día, pero hay que abstraerse un poco de esto. Sí que es cierto que yo leo bastante lo que se pone en redes sociales, pero lo leo con la tentativa de intentar sacar algo positivo, una crítica constructiva, porque las destructivas realmente no sirven para nada.

¿Y el mirar no te pone más presión a la hora de de enfrentarte al micro?

He tenido que aprender a gestionar la presión, porque al principio lo pasaba muy mal. Pasaba muchos nervios, me equivocaba y ya estaba pensando: 'Madre mía, el chaparrón que me va a caer en redes sociales'. Pero al final piensas: mira, tienes que hacer tu trabajo para que tú misma estés tranquila con lo que haces, y para que el espectador también pueda disfrutar. Entonces, trato de lidiar con esa presión para ofrecer el mejor producto para que la gente disfrute.

¿Tienes algún tipo de ritual para cuando te toca narrar? También como futbolista, que sois muy de supersticiones...

[Ríe] Como futbolista no. Y para narrar, más allá de descansar bien, que es muy importante, necesitas tener la mente también muy libre, tener la mente limpia. Y sobre todo, intento no hablar en los momentos previos al partido. ¿Alguna cosa que haga así habitualmente? Yo tengo una pizarrita, y voy anotando los nombres de los jugadores a mano, con un rotulador. Pues el rotulador tiene que ser del color de la equipación de cada equipo. Eso es lo único que hago.

¿Alguna vez te has quedado afónica, que imagino que será lo peor para un narrador?

Sí, de hecho hace tres meses, en febrero, en la final de la Nations League entre España y Francia. En ese partido, justo por la mañana, me levanté sin voz porque había cogido un catarro increíble en La Cartuja la semana anterior, cuando habíamos narrado la semi. Volvimos a Barcelona, y después volvimos a Sevilla, y por la mañana seguía sin voz. Tuve que pedirle al médico de la Federación que me pinchara Urbasón. Conseguí que no me lo pinchara, sino que me lo diera bebido, y pude hacer el partido bien. Pero sufriendo bastante.

¿Puedes hablar en horas de cuánto cuesta preparar un partido? Lo digo porque algunos piensan que llegas allí y a narrar.

Yo siempre me preparo los partidos de la misma manera. Primero empiezo con un poco de información genérica de cada equipo, clasificación, goleadores y demás; y luego sí que me preparo unas plantillas de cada equipo con todas las jugadoras y sus logros, edad, dorsal... Y eso me puede llevar tres días preparando, tranquilamente.

La última es más de fútbol que de televisión, a ver si te mojas. ¿Qué papel piensas que va a tener la selección española?

Creo que es importante que en este tipo de torneos se tiene que dosificar mucho a los jugadores. Es decir, no solamente depender de 7 u 8 claves, sino también darle la oportunidad a los que sean más suplentes en los partidos un poquito más flojos, o en partidos que los solventen rápidamente. Hay que tratar de mantener enchufado a todo el equipo, que te puedan aportar en cualquier momento cualquier persona y no depender de tal delantero o tal extremo que sea despuntante. Es decir, tiene que crear una comunión entre todo el equipo para que todos se sientan relevantes, para que en momentos difíciles y complicados puedan salir airosos.

¿También estarás en los Juegos Olímpicos?

Sí, estaré en los Juegos Olímpicos. Narraré probablemente fútbol. Sí que es verdad que no estaré allí en París, estaré desde Sant Cugat siguiendo la actualidad, y con ganas de afrontar ese doble reto este verano.