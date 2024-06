RTVE apuesta por la igualdad en la Eurocopa 2024: “La mujer también es válida para narrar y comentar”

RTVE afronta el verano más deportivo de su historia, con dos eventos de audiencias millonarias como son la Eurocopa masculina de fútbol y los Juegos Olímpicos, que revolucionarán las parrillas de todos sus canales y le garantizarán un impulso a sus resultados. La corporación pública ha presentado la mañana de este jueves su fuerte apuesta por la cobertura de ambas citas, en un evento en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid al que ha acudido verTele.

Antes de dar a conocer la cobertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, que se celebran del 26 de julio al 11 de agosto y recogemos en esta otra noticia, la cadena pública se ha centrado más brevemente en la Eurocopa masculina de fútbol, que se disputa en Alemania y que llega antes en el calendario: del 14 de junio al 14 de julio.

Rosana Romero, directora de Deportes de RTVE; ha sido la encargada de conducir esa parte de la presentación, destacando el trabajo que ya han realizado para preparar el evento y el que realizarán durante el mes en el país bávaro. Recordemos que los partidos tienen tres horarios: a las 15:00, a las 18:00 y a las 21:00.

Ella ha sido la encargada de ceder la palabra a Juan Carlos Rivero, narrador principal de la competición y que se encargará de los partidos de la selección española, que ha querido destacar que la corporación pública tiene “íntegramente la Eurocopa, los 51 partidos”, y agradeciendo la confianza en él: “Quiero sumar todo lo que pueda junto a mis compañeros”. Precisamente Rivero estuvo en la última Eurocopa que retransmitió RTVE. Fue la de Portugal 2004, por lo que ha destacado que es un placer que 20 años después la competición vuelva a la corporación pública, y que él pueda volver a ser parte de ella.

El equipo de narradores liderado por Rivero contará también con David Figueira, Paco Grande, Albert Font y Paco Caro, y con Alicia Arévalo, que también ha tenido protagonismo sobre el escenario del evento ya tras consagrarse y confirmarse en el fútbol femenino derribará barreras narrando una Eurocopa masculina.

De hecho, como ella misma ha celebrado y destacado, no será el único avance en la igualdad: “Estrenamos a tres comentaristas mujeres, Vero Boquete, Vicky Losada y Miriam Diéguez. Es un honor, y demuestra que la mujer también es válida para narrar y comentar todo tipo de deportes”. Las tres exfutbolistas y futbolistas en activo formarán parte de un equipo que completarán los exfutbolistas 'Chapi' Ferrer, Mario Suárez, Carlos Marchena, Alberto García y Carlos Marañón, también director de Cinemanía y parte de Saber y Empatar.

Narradores (6): Juan Carlos Rivero, Alicia Arévalo, David Figueira, Paco Grande, Albert Font y Paco Caro.

Comentaristas (8): Vero Boquete, Vicky Losada, Miriam Diéguez, 'Chapi' Ferrer, Mario Suárez, Carlos Marchena, Alberto García y Carlos Marañón.

Programa diario especial desde Berlín

El 14 de junio, con el partido inaugural de la Eurocopa entre Escocia y Alemania, La 1 dará el pistoletazo de salida a la competición. La Selección Española debutará al viernes 15 de junio ante Croacia, a las 19:00 horas. Encuadrada en el grupo B, se medirá a Italia, actual campeona, el día 20; y el lunes 24 terminará la fase ante Albania.

Todos los días, desde la sede de RTVE en Berlín y desde cada uno de los estadios de la Eurocopa, Marcos López, junto a Paco Caro y los enviados especiales ofrecerán toda la información de las selecciones y lo que suceda en el torneo en todas las ediciones del Telediario y en el programa especial de la Eurocopa. Un espacio que prestará especial atención a la andadura de La Roja de la mano de Roi Groba.

RTVE ha preparado la cobertura técnica más avanzada para ofrecer la Eurocopa por primera vez en Ultra Alta Definición, como se podrá ver en La 1 UHD. En Alemania, una unidad móvil y posiciones a pie de campo se encargarán de personalizar los partidos de la Selección Española en la fase de grupos y de los partidos de las fases eliminatorias. Un set frente a la emblemática Puerta de Brandeburgo en Berlín, con nuevas cámaras UHD, será el lugar de presentaciones y entrevistas. Y siete redactores con sus equipos ENG, mediante mochilas IP 5G, completarán la cobertura desde los estadios.

Aunque desde verTele hemos preguntado por ello, lo que de momento no ha anunciado RTVE es en qué cadena podrá verse cada partido, así como quiénes lo narrarán y comentarán. Así que de momento no puede hacerse un “calendario televisivo” para no perderse ningún choque.

La canción oficial, y el agradecimiento de la presidenta de RTVE

El mismo acto ha servido también para anunciar que 'Brillos Platino', la canción con la que Almácor fue quinto en el Benidorm Fest 2024, será utilizada por RTVE como su sintonía oficial para la Eurocopa. Así lo explicamos y recogemos sus palabras en esta otra noticia.

Además, la presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, ha querido agradecer “a todos los compañeros y compañeras de RTVE todo el trabajo realizado hasta ahora, y el que vais a realizar. Van a ser unas semanas muy bonitas y emocionantes, pero en las que vuestras vidas van a estar volcadas en contarlo todo”. Cascajosa también ha incidido en que desde RTVE “creemos en el servicio publico, que la radiotelevisión pública tiene que estar presente en los acontecimientos, y en los grandes eventos deportivos podemos hacer 'Marca España'”.