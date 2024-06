Los 'Brillos Platino' de Almácor serán la sintonía oficial de RTVE para la Eurocopa 2024

RTVE ha presentado este jueves su cobertura para los Juegos Olímpicos de París y para la Eurocopa de Fútbol masculina, que se disputará en Alemania del 14 de junio al 14 de julio, con 51 partidos que serán retransmitidos íntegramente en la televisión pública. Durante el acto, se ha desvelado que Almácor y sus Brillos Platino, canción con la que obtuvo una quinta posición en la final del Benidorm Fest 2024, será la sintonía oficial de la cadena y que acompañará a la Selección Española de fútbol durante la Eurocopa.

“Es un sueño y creo que tiene un mensaje muy positivo de que saques tu brillo interno, que es lo que transmite la Selección también. Con esta canción tenemos que ganar sí o sí”, ha deseado el cantante, que ha estado presente en el evento organizado por RTVE en el Hipódromo de Madrid.

“Me siento espectacular, estoy gozando”, añadió Almácor, satisfecho por la nueva vida que va a tener su canción gracias a la televisión pública española. “Yo sabía que era la canción de mi vida. Es un sueño, cuando me lo dijeron no me lo creía”, concluyó el alicantino, que interpretó su hit enfundado en una camiseta de la Selección Española con el dorsal 10 y su nombre a la espalda.

Por otro lado, la Corporación ha anunciado que la sintonía para los Juegos Olímpicos, seguidos en TVE a través de 'Conexión París 2024', será interpretada por la Orquesta y Coro RTVE y compuesta por David Pastor.

Almácor, una de las sensaciones del Benidorm Fest 2024

Arturo Almarcha Corella es la identidad real de Almácor, candidato del Benidorm Fest 2024 que unió sus apellidos en su nombre artístico para “tener siempre presente” a sus padres. A sus 26 años, el joven alicantino se presenta al certamen tras apenas cuatro años en la industria en los que se ha posicionado como una de las grandes promesas del pop urbano español.

Fiel al género musical con el que ha iniciado su carrera, Almácor intentó conquistar al público con Brillos Platino, una canción que compuso tras salir de un concierto de Harry Styles: “No es sólo los brillos que te pongas en la cara, o el outfit que puedas llevar, es más que nada una actitud. Eso es lo que quiero transmitir, esa actitud de: Me siento 'brillos platino', siento que hoy la rompo”, explicaba el cantante en una entrevista con verTele previa a su paso por el certamen.

Finalmente, Almácor logró su pase a la final del Benidorm Fest 2024, donde fue protagonista de una inesperada polémica por los fallos técnicos de realización que se cometieron durante su actuación y que llevó a su mánager a pedir (sin éxito) que se repitiera su espectáculo. Pese a ello y quedar en una modesta quinta posición, el tema se acabó convirtiendo en uno de los más escuchados de la presente edición del festival. Ahora, tendrá una segunda vida, gracias a la retransmisión de la Eurocopa en RTVE.