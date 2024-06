Iñaki López, sobre la denuncia de González Amador: “Se empeña Ayuso en defender a este ciudadano particular”

Más Vale Tarde informó este viernes de la denuncia que ha presentado Alberto González Amador (pareja de Isabel Díaz Ayuso) contra el Ayuntamiento de Madrid acusándole de filtrar datos relativos al expediente de las obras ilegales que acometió en su piso de Chamberí en el año 2022, informa elDiario.es.

Tras contar los pormenores del caso, el presentador del programa se detuvo en un detalle que le llamó la atención: la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a salir en defensa de su pareja a pesar de que en un primer momento quiso desvincularse de estas noticias y eludir cualquier responsabilidad alegando que González Amador es un ciudadano particular.

“Un ciudadano tiene derecho a defenderse si una institución rebela datos personales. No parece una cuestión política, ni mucho menos, pero sí administrativa. Se tiene que investigar y se tiene que ver si ha habido un posible delito de falta de custodia de unos datos de carácter particular, personal”, declaró Ayuso tras conocerse la noticia. También habló del tema su compañero del PP José Luis Martínez Almeida, alcalde de la ciudad.

Después de escuchar las palabras de ambos dirigentes, Iñaki López hizo su propia reflexión sobre la implicación de Ayuso en el caso de su pareja. “Me llama mucho la atención que siendo esto algo que afecta, según la presidenta de Madrid, a un ciudadano particular, se empeñe la señora Ayuso en defender a este ciudadano particular. Me llama mucho la atención”, destacó el periodista de laSexta.

Parece que, según López, existe en el PP una doble vara de medir, pues algunos dirigentes del partido critican que en las ruedas de prensa del PSOE se hable de la mujer del presidente del Gobierno. “Lo digo porque luego el Partido Popular recrimina que en las ruedas de prensa de algunos ministros se hable de la pareja de Pedro Sánchez. Aquí parece que es lo mismo”, remató el presentador de Más Vale Tarde: “Y me llama mucho la atención que preocupe más que se sepa un delito, que el delito en sí”.