Raquel Sánchez Silva se consagra con Luz Casal en 'Tu cara me suena', que da poco premio al genial Olaf de Miguel Lago

El verano ya llegó... al menos para Tu cara me suena, que ha aprovechado su gala 10 en Antena 3 para inaugurar la temporada estival en una noche llena de sorpresas que ha acabado con un triunfo que, por segunda vez en dos meses y medio, no ha sido para Raoul Vázquez, Julia Medina o David Bustamante. El talent show dio la victoria a Raquel Sánchez Silva, que logró una de las mejores imitaciones de la temporada en la piel de Luz Casal con su emblemático Piensa en mí.

“Como está llegando el calorcito, y aunque falte una semana, hoy en Tu cara me suena... ¡vamos a inaugurar oficialmente el verano! De hecho, es tan veraniega la gala, que David Bustamante va a cantar desde un chiringuito, Miguel Lago va a cantar En Verano, Valeria Ros va a cantar Vive el verano, y luego está Juanra Bonet que, baile lo que baile, parece que le ha picado una medusa”, bromeó Manel Fuentes en el arranque de la velada antes de dar la bienvenida al jurado.

Este volvió a estar formado por Carlos Latre, Chenoa y Lolita, a los que se unió una vez más Santiago Segura que, como explicamos hace una semana, será el encargado de sustituir a Àngel Llàcer en el resto de galas que quedan hasta la gran final de la undécima edición del formato. El programa quiso tener de nuevo varios recuerdos para el catalán, que continúa recuperándose de una grave infección intestinal por la que ha estado dos veces ingresado en el hospital.

La noche contó además con la actuación de Pastora Soler, que regresó a Tu cara me suena como artista invitada después de haber participado en una gala de la segunda edición del programa -en la que imitó a Celine Dion con My heart will go on-, y en otra de la novena, acompañando a María Pelae en un Original y copia en el que interpretaron juntas su tema Sólo tú. Pastora Soler es además una de las cantantes más imitadas de la historia del formato, ya que, además de Pelae, también hicieron de ella Melody, Lorena Gómez, Diana Navarro y María Isabel.

Esta vez, la representante de España en Eurovisión 2012 se subió al clonador para convertirse en Lady Gaga y entonar el tema I'll never love again de la BSO de la película A star is born. La sevillana, como era de esperar, lo bordó en una emotiva actuación que provocó algunas lágrimas entre los presentes. “Cuando cantas es como una flecha que te llega directa al corazón, cantes lo que cantes. Yo no sé si has hecho o no una buena imitación, pero viva tú y viva el arte, que se tiene o no se tiene”, le reconoció desbordada Lolita mientras todos pedían al unísono que fuese concursante de Tu cara me suena 12.

De la regularidad de Juanra Bonet a otro numerazo de Julia

David Bustamante abrió fuego con las décimas actuaciones a examen, haciendo de Prince Royce con su radiado Darte un beso. El cántabro puso a bailar a todo el público a ritmo de bachata, tirando de falsete y soplado en la técnica para acercarse a la voz del artista latino. Eso sí, la coreografía pudo un poco con el concursante, que se fue quedando sin aire en los últimos compases del tema, algo inédito en su caso en lo que va de edición. Pese a ello, recibió una gran ovación por parte del respetable y del jurado. “Tenía ganas de verte suelto, a gusto después de lo que has venido haciendo estas últimas semanas”, le aplaudió Lolita.

Tras él llegó el turno de Juanra Bonet, uno de los participantes que más regularidad ha demostrado hasta ahora en el concurso. El presentador de Atresmedia hizo de Manolo Escobar con su emblemático Qué guapa estás. El catalán, que avisó de que esta podía ser “una de mis mejores actuaciones”, no defraudó a nadie calcando la voz timbrada y los aires de galán español de la leyenda almeriense. Santiago Segura quiso tener unas palabras de recuerdo para el cantante, rememorando que fue testigo de la imitación que él mismo le hizo en la final de Tu cara me suena 1, donde consiguió una preciada segunda posición por detrás de Angy Fernández.

Julia Medina cogió el testigo de su compañero, con su enésimo numerazo en el programa de Antena 3. La gaditana se metió en la piel de Lola Índigo con su hit Toy Story, una performance con mucho baile en la que estuvo acompañada además de Saidy, una de las bailarinas originales de la artista que forma parte también del cuerpo del programa de Atresmedia. “Mimi todo lo hace fácil, le pone mucho rollo, Julia también tiene ese espíritu pero se lo ha llevado a Lola y ha sido una buena imitación”, la elogió Chenoa en unos piropos a los que se unía Carlos Latre, que destacó que había logrado una imitación “muy sutil, de pequeños detalles”.

Raoul 'pincha' junto a Mahmood: “Estaba acojonao”

El programa de Gestmusic ha querido una semana más no desaprovechar la oportunidad de rendir homenaje a los grandes nombres de la música española y esta vez le llegó el turno a Karina, a la que tuvo que interpretar una Supremme de Luxe que volvió a alardear (como hizo ya con Vicky Larraz, Mika o Xuxa) de su gran dominio del falsete. La presentadora de Drag Race España contó con la ayuda de la propia cantante, que le aconsejó “que sonría, que sea feliz y que se crea la letra de la canción”. Al acabar de entonar su recordada versión de Oh Carol, Supremme quiso tener unas palabras de reconocimiento para ella: “Mi 12 eres tú”, destacó, desestimando la nota que le pudieran poner.

Fue entonces cuando la gala empezó a alzar aún más el vuelo, con la gran performance que brindó Miguel Lago haciendo de Olaf, el icónico muñeco de nieve de la película Frozen, y el tema En verano de su banda sonora. Antes de subirse al clonador, el humorista enseñó un vídeo reciente suyo en Disneyland París, a donde aseguró que había viajado para conocer mejor al personaje. Y vaya que si lo demostró, ya que consiguió una de sus imitaciones más logradas de la temporada. Además, Lago cambió ligeramente la letra de la canción para lanzar una simpática dedicatoria a Àngel Llàcer. El gallego, que puso a todo el mundo en pie y que mereció más premio en esta ocasión, se tuvo que conformar con la cuarta posición final en la clasificación de la gala.

Acto seguido, Raoul Vázquez salió a escena para imitar a Mahmood, representante de Italia en Eurovisión 2019 y 2023, en un Original y copia que trajo consigo uno de los pocos 'pinchazos' del joven hasta la fecha. Al triunfito le pudo la presión de hacer del artista a pocos metros de él y se le notó muy cohibido durante gran parte de su puesta de largo con Tuta Gold. Además, dejó de cantar en la parte final de la canción en la que debían empastar sus voces. “Estaba acojonao”, reconoció el concursante, al que Mahmood intentó bendecir, asegurando que era él el que debía ganar la edición. “Has entrado un poco dudando y eso te ha penalizado un poquito”, le reconocieron los jueces.

'Tu cara me suena' volvió a dejar lo mejor para 'el postre'

El tramo final de la velada comenzó con una Valeria Ros sembrada en la piel de Paulina Rubio y su éxito dosmilero Vive el verano. La cómica logró plasmar la esencia de la mexicana, recreando (con su dosis de humor y parodia) una actuación suya en una gala veraniega de la época. Sin embargo, como le ha venido pasando semana a semana, en la segunda mitad del show comenzó a asfixiarse, a pesar de que el programa la 'ayudó' apoyándola con una base coral muy alta para camuflar sus limitaciones. “Quiero hacer una petición al pulsador para que le den una canción lenta, que a este paso no va a llegar a la final”, bromeó Latre.

Y, demostrando de nuevo estar muy pegados a la actualidad, el talent trajo al plató a una de las estrellas del momento: Sabrina Carpenter, que ocupa estos días los dos primeros puestos del Top 50 Global de escuchas en Spotify con sus hits Please, please, please y Expresso. Conchita fue la encargada de defender este último, asegurando que es la imitación “que más me ha costado hasta ahora”. Como ocurrió con Valeria Ros, Conchita estuvo ayudada de una base muy alta que hizo que por momentos no se le escuchase bien, especialmente en los estribillos.

Y, finalmente, Tu cara me suena volvió a dejar su clímax para el último tramo de la velada, con una trabajadísima actuación de Raquel Sánchez Silva que entra de lleno en la historia del formato. Durante toda la noche, el programa fue generando altas expectativas respecto a este número y el resultado no decepcionó a nadie. La presentadora clavó a Luz Casal con su tema Piensa en mí, imitando a la perfección la nasalidad de su voz, su particular articulación de las 'eses' y las 'erres', así como su acento gallego.

La extremeña se llevó una gran ovación, poniendo también a compañeros, jueces y público en pie. “Raquel ha sido hoy una funambulista de la imitación. A esta imitación quizá le faltaba un poquito de melodía, pero tú ibas como alcanzándola. Ibas en la cuerda aguantándola y la ibas haciendo, ibas imitándola en cada momento, te agarrabas a cada una de las inflexiones, la boca abierta estaba perfectamente hecha, los finales muy bien hechos... Era una imitación que decías: ¡Cómo la está aguantando y aguantando y aguantando! Y has llegado a la otra parte del cable con éxito y con una imitación maravillosa”, valoró Carlos Latre, aplaudiendo su desempeño.

Una labor que valió a Raquel Sánchez Silva su primera victoria de la temporada, tras llevarse la máxima puntuación del jurado (con dos 12 y dos 11) y del público presente en plató. La televisiva se hizo así con los 3.000 euros del premio benéfico, que quiso donar a la Asociación Vellmarí que lucha por proteger el Mar Mediterráneo.

Así fueron los votos de la Gala 10 de 'Tu cara me suena 11'

Voto del jurado:

Raquel Sánchez Silva: 46 (12)

46 (12) Julia Medina: 44 (11)

44 (11) David Bustamante: 37 (10)

37 (10) Miguel Lago: 34 (9)

34 (9) Juanra Bonet: 33 (8)

33 (8) Raoul Vázquez: 28 (7)

28 (7) Supremme de Luxe: 26 (6)

26 (6) Conchita: 24 (5)

24 (5) Valeria Ros: 16 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público.

Voto del público:

Raquel Sánchez Silva: 12

12 Julia Medina: 11

11 Juanra Bonet: 10

10 Miguel Lago: 9

9 Raoul Vázquez: 8

8 Valeria Ros: 7

7 David Bustamante: 6

6 Supremme de Luxe: 5

5 Conchita: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala:

Raquel Sánchez Silva: 24

24 Julia Medina: 22

22 Juanra Bonet: 18

18 Miguel Lago: 18

18 David Bustamante: 16

16 Raoul Vázquez: 15

15 Supremme de Luxe: 11

11 Valeria Ros: 11

11 Conchita: 9

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

Clasificación general:

Raoul Vázquez: 201

201 Julia Medina: 188

188 David Bustamante: 180

180 Conchita: 166

166 Raquel Sánchez Silva: 163

163 Supremme de Luxe: 161

161 Juanra Bonet: 151

151 Miguel Lago: 127

127 Valeria Ros: 103

* Suma de los puntos que acumulan los concursantes tras las diez primeras galas

El pulsador depara las imitaciones de la Gala 11

Al final de la gala, antes de que Raquel volviese a interpretar a Luz Casal, los participantes volvieron a pasar por el famoso pulsador, que asignó las imitaciones de la undécima gala, con tres casillas especiales. Por un lado, el Trae a un amigo con el que Juanra Bonet hará de Héctor y Tito. Por otro, el Original y Copia con el que Julia Medina actuará en compañía del grupo Funambulista. Y, finalmente, el Te lo robo con el que Raoul Vázquez arrebató a Conchita a Manuel Carrasco. La cantante volvió a pasar por el pulsador, que le otorgó a Simba, de El Rey León.

Todas las imitaciones de la undécima gala de Tu cara me suena 11: