Sergio Dalma sorprende con su imitación en 'Tu cara me suena', que da su primer 'pleno al 12' para igualar la competición

Tu cara me suena avanza en su undécima edición en Antena 3 y este viernes ha emitido una novena gala llena de sorpresas e invitados de altura que han elevado el nivel de las actuaciones de la velada. El talent ha recibido a Eva Soriano y a Sergio Dalma, leyenda de la música española que se ha animado a jugar y participar en la dinámica del formato. El programa ha ejecutado además su esperada 'clonación' a David Bustamante y a Conchita, a quienes interpretaron con suerte dispar Miguel Lago y Julia Medina. Para esta última ha sido el triunfo, que logró clavar a su compañera, obteniendo el primer 'pleno al 12' de la temporada.

La noche arrancó con Manel Fuentes anunciando la nueva ausencia de Àngel Llàcer, quien se encuentra aún recuperándose de la infección intestinal que le ha apartado de los focos durante los dos últimos meses. Tras desearle mucho ánimo y una pronta curación, el presentador desveló que el encargado de sustituirlo esta vez era, como recogimos, Santiago Segura.

El cineasta se unía así a Silvia Abril y José Corbacho, sustitutos esporádicos del catalán en algunas de las galas anteriores. Eso sí, tal y como anunció Manel Fuentes, este lo hacía para quedarse, ya que Santiago Segura será quien sustituya a Àngel Llàcer lo que resta de temporada. “Estoy feliz, es volver a casa. Ellos necesitan una figura como yo, alguien que les comprenda, porque ellos son jurado, pero yo he sido concursante y he estado ahí”, anunció el director de cine, asegurando que llegaba como juez aliado de los participantes.

No fue este el único cambio que vivió el talent, que incorporó a Íñigo Asiain, coach vocal habitual de Tu cara me suena, a los vídeos de los ensayos previos a la puesta de largo de cada concursante. El músico daba así la cara después de ser nombrado en algunas entregas de la edición y con el objetivo de sustituir a Llàcer en esa preparación semanal para cada una de las imitaciones. La gala contó además con la actuación de la modelo Julianna Ro, que como artista invitada imitó a Ariana Grande con su reciente éxito Yes, ¿and?.

Raoul enciende la gala con Maneskin

Raoul Vázquez fue el encargado de romper el hielo, metiéndose en la piel de Damiano David, vocalista de Måneskin, el grupo italiano que saltó al estrellato mundial tras ganar Eurovisión 2021. El joven, que lidera en solitario desde hace varias semanas la clasificación general de la temporada, volvió a sobresalir entre muchos de sus compañeros interpretando su canción I wanna be your slave. El cantante logró calcar la voz rasgada del artista, así como su actitud y movimientos de estrella del glam rock, provocando las buenas valoraciones del jurado.

La comedia se abrió entonces paso en el plató de Antena 3 con la actuación de Valeria Ros, a la que acompañó para la ocasión su compañera y amiga Eva Soriano. La humorista regresó al talent tras concursar en su novena edición, donde consiguió una nada desdeñable cuarta posición. Juntas protagonizaron uno de los números más frescos y divertidos de la noche, interpretando a Cher y a Charo, la cantante murciana que es todo un icono en Estados Unidos, con una versión del tema América del musical West Side Story. Al término, Manel Fuentes alabó que pudieran acabar la canción “sin descojonarse de risa”.

Tras ellas llegó el turno de Supremme de Luxe, que sorprendió con un cambio radical de registro al imitar a Quevedo con su hit Columbia. “Yo soy más de Góngora”, bromeó la presentadora de Drag Race España, que se acercó a la grave voz del canario, a la que la realización introdujo un filtro de autotune para que la versión se pareciera lo máximo posible a la de la canción original. Supremme volvió a demostrar así que es uno de los perfiles más versátiles de la edición.

Bustamante, poderío por Marifé de Triana

Fue entonces cuando se produjo uno de los grandes momentazos de la velada, gracias a la actuación de David Bustamante. El cántabro se subió al clonador para convertirse en Marifé de Triana con su María de la O en el que, sin duda, ha sido su mayor reto desde que empezara su andadura en el formato. El concursante, que se sometió a un gran trabajo de caracterización para su primer 'cambio de sexo' en el programa, decidió apostar por su propio tono de voz, al que añadió algo más de vibrato y el 'quejío' típico del flamenco y de la copla. Un gran número musical en el que el triunfito desplegó todo su potencial vocal y que acabó con público y jurado puestos en pie. “Es una demostración de lo que es venir a pasárselo bien a Tu cara me suena”, elogió su amiga Chenoa.

Raquel Sánchez Silva fue la siguiente en entrar en acción y lo hizo para interpretar a Young Miko con Wiggy, un tema que la presentadora quiso dedicar “a todas las lesbianas de España y del mundo”. La extremeña captó la esencia de la joven puertorriqueña, reflejando bien su actitud al rapear aunque, eso sí, con el volumen de voz algo bajo. Un recurso, pese a todo, bastante útil que la concursante suele emplear para lograr un mayor control del aire durante aquellos shows que requieren de más movimiento. Santiago Segura quiso felicitarla por el buen papel que estaba haciendo en el programa: “¡A mi vida le faltaba esto para ser perfecta y ahora lo es!”, celebró la participante.

Acto seguido, cogió el testigo Juanra Bonet, que aunque estuvo correcto, protagonizó una de sus actuaciones más discretas hasta la fecha. Una vez más, el catalán intentó dotar de comedia su interpretación del mítico Congratulations con el que Cliff Richard representó a Reino Unido en Eurovisión 1968. Aprovechando el contexto, Manel Fuentes homenajeó a algunos de los muchos exconcursantes de Tu cara me suena que han pasado por el festival, como David Fernández (Rodolfo Chikilicuatre) o Rosa López, con David Bustamante y Chenoa recreando 22 años después los míticos pasos de la coreografía del Europe's Living a Celebration en el que ejercieron como coristas.

Julia gana el 'ataque de los clones' de 'TCMS'

En el tramo final de la gala se produjo otro momentazo, con una participación calificada como “histórica” en los 13 años de vida de Tu cara me suena en Antena 3. El programa recibió la visita del gran Sergio Dalma y no para hacer de sí mismo, sino para atreverse a imitar a otro cantante. Un acto de generosidad de una estrella de nuestra música que desde el formato quisieron agradecer y poner en valor. El artista asistió al talent como amigo de Conchita, al que la concursante pidió ayuda para hacer de Al Bano y Romina con su tema Sharazan.

Juntos brindaron una buena actuación en la que, sin embargo, la voz de Conchita quedó eclipsada por la de su compañero, que clavó una gran imitación del italiano. Tal y como auguraron antes de subirse al clonador, al establecer las armonías, el tema le quedó a la cantante un poco bajo de tono, por lo que en algunos momentos se le escuchaba mucho menos que al catalán. “Os doy las gracias porque ha sido fantástico, una experiencia maravillosa. Porque una cosa es verlo desde casa y la otra es vivirlo desde dentro. Os felicito a todo el equipo”, reconoció Sergio Dalma, que quiso quedarse durante lo que restaba de gala en el sofá junto al resto de participantes.

Y, finalmente, Tu cara me suena dejó para 'el postre' la esperada 'clonación' a dos de sus concursantes, ya que hace una semana el pulsador propició que Miguel Lago tuviese que imitar a David Bustamante y Julia Medina a Conchita. Un divertido reto que comenzó con el cómico gallego metiéndose dentro de su compañero para interpretar El día que te vayas, uno de los últimos lanzamientos de Bustamante, que ha aprovechado la plataforma del talent como promoción del single. Lago intentó imitar al cántabro a través de sus gestos y de su actitud sobre el escenario, con el mérito de aguantar bien el aire a pesar de los múltiples pasos de su coreografía. “Ya tengo doble para cuando esté cansado para ir de gira”, bromeó Bustamante, agradeciendo el homenaje al humorista.

Julia Medina fue la encargada de ponerle el broche a la velada, haciendo lo propio con Conchita aunque, eso sí, con desigual resultado. Y es que la gaditana clavó la voz de su compañera, a la que imitó a través de ese tono 'dulce' tan característico de la cantante y esa emblemática pronunciación de las 'eses' finales. “Ha sido precioso. ¡Qué increíble! Lo ha hecho brutal. Para mí, esta canción significa muchas cosas y escucharla aquí, con ella, me parece como justicia cósmica”, valoró Conchita emocionada. “Como imitador, es un orgullo ver una imitación tan bonita y tan bien hecha”, aplaudió Carlos Latre.

Esta gran actuación valió para que Julia acabara ganando la novena gala de la edición, además consiguiendo el primer pleno de 12 de la temporada. La andaluza se llevó las cuatro máximas puntuaciones de los jueces, que certificó con la suya el público presente en plató. De esta manera, se alzaba con su tercer triunfo y otros 3.000 euros del premio benéfico que, esta vez, quiso ceder a Valeria Ros. “Alguien con quien me río cada noche y porque Tu cara me suena sin la comedia no sería nada”, revindicó la artista. La humorista anunció que había decidido donárselos a Dale Candela, una ONG que lucha contra el ELA.

Así fueron los votos de la Gala 9 de 'Tu cara me suena 11'

Voto del jurado:

Julia Medina: 48 (12)

48 (12) Raoul Vázquez: 43 (11)

43 (11) Conchita: 41 (10)

41 (10) Raquel Sánchez Silva: 34 (9)

34 (9) Miguel Lago: 30 (8)

30 (8) David Bustamante: 28 (7)

28 (7) Supremme de Luxe: 24 (6)

24 (6) Valeria Ros: 20 (5)

20 (5) Juanra Bonet: 20 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público. Ante el empate entre Juanra Bonet y Valeria Ros, Chenoa, como presidenta interina del jurado, colocó a la humorista por encima del presentador.

Voto del público:

Julia Medina: 12

12 Raoul Vázquez: 11

11 Miguel Lago: 10

10 David Bustamante: 9

9 Conchita: 8

8 Juanra Bonet: 7

7 Raquel Sánchez Silva: 6

6 Supremme de Luxe: 5

5 Valeria Ros: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala:

Julia Medina: 24

24 Raoul Vázquez: 22

22 Conchita: 18

18 Miguel Lago: 18

18 David Bustamante: 16

16 Raquel Sánchez Silva: 15

15 Juanra Bonet: 11

11 Supremme de Luxe: 11

11 Valeria Ros: 9

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

Clasificación general:

Raoul Vázquez: 186

186 Julia Medina: 166

166 David Bustamante: 164

164 Conchita: 157

157 Supremme de Luxe: 150

150 Raquel Sánchez Silva: 139

139 Juanra Bonet: 133

133 Miguel Lago: 109

109 Valeria Ros: 92

* Suma de los puntos que acumulan los concursantes tras las nueve primeras galas

El pulsador depara las imitaciones de la Gala 10

Al final de la gala, antes de que Julia volviese a imitar a Conchita, los concursantes han pasado una vez más por el famoso pulsador. Este designó las actuaciones de la décima gala, con dos casillas especiales. Por un lado, el Training Vip con el que Karina ayudará a Supremme de Luxe a imitarla y, por otro, el Original y Copia con el que Raoul Vázquez actuará en compañía del cantante italiano Mahmood, representante de Italia en Eurovisión 2019 y 2023.

Todas las imitaciones de la décima gala de Tu cara me suena 11: