'Tu cara me suena' apuesta por Santiago Segura para sustituir este viernes a Àngel Llàcer por su baja médica

Tu cara me suena 11 afronta este viernes (22:00h) su novena entrega en Antena 3, la segunda consecutiva sin Àngel Llàcer. El 'presidente' de la mesa volverá a ausentarse del programa debido a su infección bacteriana, la cual ya le impidió estar en las galas 5 y 8. En la quinta fue sustituido por Silvia Abril y en la octava, por José Corbacho. Esta semana su lugar lo ocupará otro viejo conocido del público: Santiago Segura.

“Soy la elección perfecta”, dice el cineasta en un vídeo publicado por Antena 3. No es para menos, pues Segura sabe lo que es concursar en TCMS (fue segundo en la primera edición y cuarto en la segunda) y ser juez sustituto. “Me falta presentar. El día que Manel Fuentes caiga enfermo vendré a sustituirle sin problema”, bromea.

El juez reconoce que le haría “ilusión favorecer a los cómicos” del programa, aunque asegura que “estos concursos siempre son injustos” y los humoristas no siempre son valorados en su justa medida. “Además, el pulsador ese absurdo es como una lotería”, añade el también actor, que en la novena gala quedará maravillado con un concursante: “Si esto es un concurso de imitar, creo que vas a salir a hombros esta noche”.

Mientras tanto, él espera que Tu cara me suena celebre en algún momento una edición All Stars: “Pero no el All Stars de Roko, Edurne y Angy. No, el All Stars de Los Chunguitos, Yolanda Ramos, Silvia Abril. Ahí sí que puedo ganar, yo creo”.