'Tu cara me suena' perdió de nuevo a Llàcer, premió otra sesión de Bizarrap y avanzó que clonará a dos concursantes

Tu cara me suena ha llegado ya al ecuador de su undécima edición en Antena 3. El talent de imitaciones ha emitido este viernes una octava gala que ha estado marcada por la nueva ausencia de Àngel Llàcer. El juez del programa ha vuelto a desaparecer de la pantalla a consecuencia del segundo ingreso hospitalario que sufrió hace unas semanas a causa de la infección intestinal por la cual ha tenido serios problemas de salud en los últimos meses.

Hace unos días, el catalán recibía el alta y sus compañeros Carlos Latre y Lolita lanzaban un mensaje de tranquilidad, celebrando que Llàcer se encontrase ya “fuera de peligro”: “Hemos estado preocupados por su salud”, reconocía Latre sobre el presidente del jurado de Tu cara me suena, que ha estado algunos días en la UCI y ha sido sometido durante todo este tiempo a varias intervenciones quirúrgicas para intentar revertir su situación. Poco después, era él mismo el que reaparecía en redes sociales, asegurando que se temió por su vida: “Llegué a despedirme de mi familia”.

Durante la octava gala de este viernes, el equipo de Tu cara me suena ha tenido en todo momento palabras de cariño hacia Àngel Llàcer, que ha sido sustituido en esta ocasión por José Corbacho. El cómico, que participó en la séptima edición del formato, irrumpía en plató el arranque de la emisión, camuflado entre el cuerpo de baile para sorpresa de los espectadores. Enseguida, Manel Fuentes explicaba que era el elegido para reemplazar a Llàcer como hizo hace tres semanas Silvia Abril.

“Tenemos al presidente un poco malito, pido un aplauso grandísimo para él. Te queremos y esperamos que te pongas bueno pronto”, deseó el presentador, invitando a Corbacho a sentarse junto al resto del tradicional tribunal. El humorista se mostró agradecido con la oportunidad de volver al show de Antena 3: “Si desde casa ya me gustaba el casting de esta edición, aquí en el plató es simplemente espectacular, gracias y enhorabuena a todos y todas”, ha acabado diciendo al final de la noche.

En el apartado de la competición, la velada ha acabado con victoria para Conchita, que confirma su trayectoria ascendente en Tu cara me suena llevándose el triunfo gracias a su imitación de Ptazeta en su famosa sesión con Bizarrap. El productor argentino es siempre garantía de éxito en el formato de Antena 3, como demostraron María Pelae en TCMS 9 ejecutando la sesión de Nathy Peluso y Josie en TCMS 10 haciendo lo propio con la de Villano Antillano. Ahora ha sido la cantante la que ha reunido los votos de público y jurado para llevarse su primer 'oro' esta temporada.

Todo ello ha tenido lugar en una cita que ha contado con la participación de Kiko y Shara (Gaviño) en el que ha sido su debut en el talent: “Ya era hora, ¿eh?”, le dijeron a Manel, celebrando que les convocaran después de tantos años. Sobre el escenario, el exvocalista de Los Caños y su hermana interpretaron a Camilo y Evaluna con su canción Índigo. Al terminar, firmaron “como Messi” su posible participación en una futura edición del programa.

Elogios a Miguel Lago tras su cabreo

Miguel Lago fue el encargado de abrir la octava ronda de actuaciones de los concursantes y lo hizo con la ayuda de Soraya. La extremeña regresó a Tu cara me suena -tras participar en su séptima edición- para imitar junto al cómico a Ricchi e Poveri con su reconocido Sarà perché ti amo, una canción que en los últimos años se ha convertido en un himno de las bodas gracias a un remix viral del tema en Tik Tok. A pesar de la buena actitud interpretativa del gallego, se acabó luciendo más su acompañante.

Con todo, Lago acaparó elogios por parte de un jurado que quiso compensar con piropos (tal vez de forma muy evidente) el -entendible- mosqueo que hace siete días protagonizó el participante, al ver que desde el jurado no se le reconocía el esfuerzo que había hecho para hacer de Mary Poppins. “Tenemos que decirte una cosa, nos encanta cómo trabajas cada semana. Este es el primer número de hoy, pero eres un genio”, le dijo entusiasmada Chenoa, alabando su “muy buena imitación”. Aún así, al final de la gala le volvieron a dar a Lago la peor puntuación entre sus compañeros.

Julia Medina fue la segunda en subirse al clonador en su primer 'cambio de sexo' de la edición. La gaditana imitó a Pablo Alborán en un reto de lo más complicado del que salió indemne, aunque sin sobresalir. La triunfita intentó agravar la entonación para parecerse -sin mucho éxito- a la del malagueño, cuyo color de voz es muy reconocible, por lo que no obtuvo buenas valoraciones de los jueces. “Yo lo acepto, mi abuela se va a enfadar muchísimo”, bromeó la artista.

Tras ella llegó el turno de Juanra Bonet, que ha vuelto a poner la nota de color a Tu cara me suena haciendo de Jack Black y el tema Peaches, de la BSO de la película de Super Mario Bros. El presentador de Atresmedia desplegó otro gran ejercicio interpretativo, calcando la voz y la vis cómica del actor americano en el videoclip de la canción, un gran espectáculo que volvió a unir música y humor y que contó con la participación de Lolita como la mítica princesa de la saga.

Garra con Supremme y emoción con Bustamante

Supremme de Luxe entró entonces en acción para subir la temperatura del plató con el tema Me lloras de Gloria Trevi. La presentadora de Drag Race España, acompañada de un cuerpo de baile convertido para la ocasión en uno de bomberos, protagonizó un show “hot” en el que logró imitar la voz desgarrada y al acento de la estrella mexicana.

Y del Me lloras... al Que lloro que entonó -curiosamente- David Bustamante en uno de los momentos más especiales de la gala. El programa quiso reconocer la trayectoria del grupo Sin Bandera en la música latina y el concursante contó con la ayuda de Noel Schajris, integrante del dúo, para ejecutar el Original y copia en el que el cántabro hizo de Leonel García.

Juntos lograron una muy buena armonización de sus voces en un emotivo número musical en el que, en este caso, la calidad de la imitación (con Bustamante intentando buscar el vibrato del mexicano) no fue lo más importante. Gracias a su buen hacer, el triunfito acarició su segunda victoria, conformándose con una preciada segunda posición en la clasificación final de la gala.

Acto seguido, Tu cara me suena volvió a agitarse con Valeria Ros, que se metió en la piel de Pink con su hit Get the party started. La humorista realizó una de sus mejores actuaciones hasta la fecha, reproduciendo a la perfección la actitud 'gamberra' de la artista sobre el escenario. Además, recibió piropos del jurado por la buena energía que viernes a viernes despliega ante las cámaras: “En otra vida, quiero ser Valeria Ros para hacer que me dé la gana”, revindicó Chenoa. “¡Eso es libertad!”, celebró Corbacho.

Conchita se corona al fin con Bizarrap

El último tramo de la gala estuvo marcado por tres grandes numerazos que pusieron el broche perfecto a la velada. Primero a través de Raquel Sánchez Silva, que interpretó a Victoria Abril y el Cuando tú me besas con el que la actriz amenizó la nochevieja de 1978 con el especial de fin de año de TVE. Mientras la intérprete hizo aquel espectáculo en playback en su momento, la concursante ha tenido el mérito de realizarlo con la voz en directo, con una complejidad mayúscula por el carácter acrobático de su coreografía. A pesar de todo, la extremeña dosificó bien el aire para mantener el resuello durante todo el tema.

Tras la presentadora llegó el momento de Raoul con Neil Diamond y su coreado Sweet Caroline. El joven volvió a estar sobresaliente en la piel del neoyorquino en una canción en la que José Corbacho acabó envuelto en lágrimas. “La música tiene una cosa muy bonita y es que cualquier tema te traslada a un momento de tu vida a través de la emoción. Esa capacidad sólo la tiene la música. Esto es un himno generacional que ha bailado mucha gente y a mí me ha hecho llorar porque lo he bailado y disfrutado con gente que ya no está. Entonces, te lleva a ese punto y te rompe. Muchas gracias”, le dijo al concursante, con la voz completamente rota.

Y, como si de una montaña rusa se tratase, el ambiente en plató volvió a ascender de la mano de Conchita, que reprodujo la Music Sessions, Vol. 45 de Bizarrap con Ptazeta. La artista clavó el flow de la canaria al micrófono en un tema de una dificilísima letra que la concursante entonó a la perfección de principio a fin. Una labor para la cual, como ocurriera en 2023 con Josie, no contó con la ayuda del telemprompter que los participante suelen usar como 'chuleta' para no perderse.

“Ha sido absolutamente impecable y estás implacable, señora”, ensalzó Chenoa a la cantante, que rozó el pleno de 12 de jurado (logró tres de los cuatro posibles) y del público. Una renta de sobra para colocarse en la primera posición y embolsarse su primer triunfo en esta undécima edición. Conchita se hizo así con los 3.000 euros del premio benéfico que quiso donar a Adelias, “una organización que tiene un orfanato en Marruecos, ayudan a niños que están enfermos, los traen y los operan... Están todo el rato para paliar la pobreza de los niños”.

Chenoa, que tuvo que reemplazar a Àngel Llàcer como presidenta 'interina' del jurado, no tuvo esta vez que desempatar entre ninguno de los concursantes. Eso sí, no quiso acabar la noche sin enviar un sentido mensaje de apoyo a su compañero: “Le mando un beso muy fuerte de parte del jurado y de los concursantes a Àngel, que te pongas bien, porque eres el alma de Tu cara me suena. Lo digo y me ha costado no emocionarme”, sentenciaba, evidenciando la preocupación que había en el equipo por la situación del catalán en el momento en el que se grabó la gala, hace ya algunas semanas.

Así fueron los votos de la Gala 8 de 'Tu cara me suena 11'

Voto del jurado:

Conchita: 47 (12)

47 (12) David Bustamante: 42 (11)

42 (11) Raoul Vázquez: 41 (10)

41 (10) Raquel Sánchez Silva: 37 (9)

37 (9) Juanra Bonet: 31 (8)

31 (8) Supremme de Luxe: 24 (7)

24 (7) Valeria Ros: 23 (6)

23 (6) Julia Medina: 22 (5)

22 (5) Miguel Lago: 21 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público.

Voto del público:

Conchita: 12

12 David Bustamante: 11

11 Raoul Vázquez: 10

10 Raquel Sánchez Silva: 9

9 Supremme de Luxe: 8

8 Juanra Bonet: 7

7 Julia Medina: 6

6 Miguel Lago: 5

5 Valeria Ros: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala:

Conchita: 24

24 David Bustamante: 22

22 Raoul Vázquez: 20

20 Raquel Sánchez Silva: 18

18 Juanra Bonet: 15

15 Supremme de Luxe: 15

15 Julia Medina: 11

11 Valeria Ros: 10

10 Miguel Lago: 9

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

Clasificación general:

Raoul Vázquez: 164

164 David Bustamante: 148

148 Julia Medina: 142

142 Conchita: 139

139 Supremme de Luxe: 139

139 Raquel Sánchez Silva: 124

124 Juanra Bonet: 122

122 Miguel Lago: 91

91 Valeria Ros: 83

* Suma de los puntos que acumulan los concursantes tras las ocho primeras galas

El pulsador depara las imitaciones de la Gala 9

Al final de la noche, antes de que Conchita volviese a actuar, los participantes han pasado por el pulsador del programa. Este repartió las imitaciones de la novena gala, con cuatro casillas especiales. Por un lado, el doble Training Vip que propiciará un momento único en Tu cara me suena con Conchita y Bustamante 'clonándose' a través de Julia y a Miguel Lago, respectivamente, a los que ayudarán a hacer de ellos mismos sobre el escenario.

Por otro, el doble Trae a un amigo con el que Valeria Ros hará de Cher y Charo y Conchita de Al Bano y Romina Power. En ambos casos, ninguna de las concursantes desveló la identidad de la persona que les va a acompañar.

Todas las imitaciones de la novena gala de Tu cara me suena 11: