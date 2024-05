El calendario de series del mes de junio eleva el listón con 'La casa del dragón', 'The Boys' y 'Star Wars: The Acolyte'

El mes de junio no sólo llega con el calor, sino también con algunas de las series más esperadas del año 2024. Las plataformas se adaptan a la subida de las temperaturas lanzando 55 títulos entre estrenos y nuevas temporadas, que es un número inferior al que nos tienen acostumbrados mensualmente; pero también es cierto que apuestan por grandes bazas señaladas en su calendario anual.

Quizás el mayor ejemplo es La casa del dragón, que vuelve a Max dos años después para estrenar de su segunda temporada desarrollando la guerra en Poniente entre Rhaenyra y Aegon. La semana anterior también regresará The Boys, el buque insignia de la ficción de Amazon Prime Video, con su cuarta temporada, de nuevo oportunísima con el auge de Donald Trump. Y Disney+ se suma a la fiesta con el lanzamiento de Star Wars: The Acolyte, la esperada serie que replica el modelo de éxito de The Mandalorian dentro del universo de George Lucas.

Pese a los tremendos lanzamientos dirigidos al público mundial, las series españolas no se achantan y demuestran el gran momento de la ficción en nuestro país con casi pleno en las grandes plataformas: Eva y Nicole en Atresplayer, Segunda muerte en Movistar Plus+, Desde el mañana en Disney+, Clanes en Netflix y Tierra de mujeres en AppleTV+. Y por si aun así suena a poco, el hispano-alemán Daniel Brühl encabeza Becoming Karl Lagerfeld también en Disney+, que hace una fortísima apuesta por el mes de junio.

Destacamos las 12 grandes series del mes y recogemos los otros 28 estrenos de junio, con títulos como Archie, Presunto inocente, El tatuador de Auschwitz o The Veil: Red de mentiras; y también marcamos en el calendario los 15 regresos con nuevas temporadas como Sweeth Tooth: El niño ciervo, Mayor of Kingstown o Aquellos maravillosos noventa.

1) 'Eva y Nicole' (Atresplayer): 2 junio

Así es la serie: Eva y Nicole se sitúa en la Marbella de los años 80, en el mejor momento de la jetset marbellí, cuando las estrellas de Hollywood se paseaban por la ciudad andaluza cada verano. En este contexto, Nicole se ha convertido en una de las mujeres más poderosas de la ciudad, dueña de la noche marbellí y de la discoteca de moda. De pronto, un fantasma del pasado regresa a su vida: Eva. La rivalidad entre estas dos mujeres se remonta a su época en París, en 1972, cuando Nicole contrató a Eva como camarera y le enseñó el mundo de la noche. Iniciaron una amistad hasta la aparición de Manuel, un atractivo hombre que acaparó la atención de ambas.

Por qué destaca: Por ser la nueva apuesta de ficción de Atresmedia, con un prestigioso sello detrás como es el de Good Mood, y con un elenco que encabezan Belén Rueda y Hiba Abouk bien secundadas por Andrés Velencoso, Oliver Ruano o Belinda Washington. También por ofrecer una aproximación diferente a “esa” Marbella, tras la que realizó Los Farad en Amazon Prime Video, y la contemporánea que ha supuesto Marbella en Movistar Plus+.

2) 'Star Wars: The Acolyte' (Disney+): 5 junio

Así es la serie: En Star Wars: The Acolyte, una investigación sobre una impactante ola de crímenes enfrenta a un respetado Maestro Jedi (Lee Jung-jae) con una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg). A medida que van surgiendo más pistas, se adentran en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece.

Por qué destaca: Por ampliar el universo de Star Wars dentro de Disney+, y seguir la huella de The Mandalorian, que ha sido la más aplaudida tanto entre los fans de la saga como de entre los que se acercan a ella sin ser seguidores. La serie protagonizada por Pedro Pascal acertó sobre todo por ser un personaje nuevo, creado para poder mostrar otros prismas de la galaxia de George Lucas, abriéndose a lugares conocidos y también con cameos de las películas originales, pero con su propio entorno. The Acolyte parte de esa misma idea, y llega con altísimas expectativas.

3) 'Segunda muerte' (Movistar Plus+): 6 junio

Así es la serie: Este thriller español parte del descubrimiento de un cádaver, y de una pregunta: ¿Puede alguien morir una segunda vez? Sandra, una chica con altas capacidades intelectuales que dejó su futuro en una multinacional tecnológica por volver a su pueblo, es auxiliar de policía, y se encuentra el cadáver de Juliana, una mujer que ya fue enterrada hace años. Sandra ha criado sola a su hijo y está en un momento personal complicado porque Castro, el padre y su pareja, está a punto de salir de la cárcel. Además también cuida de su padre, Tello, un reconocido exagente de la UCO con principio de demencia senil, con el que tanto Sandra como Castro mantienen una relación complicada. Por ello intenta mantenerse al margen de la investigación, pero un giro inesperado del caso involucrará a Sandra, y acabará con su tranquilidad y la del lugar.

Por qué destaca: La baza de ficción española de Movistar Plus+ este mes de junio está protagonizada por Georgina Amorós y Karra Elejalde al frente de un reparto con otros nombres como Joel Bosqued, Aria Bedmar, Paula Morado, Antonio Navarro, Fernando Guallar o Maribel Salas. Con un punto de partida que puede recordar al de La Caza de TVE, la historia evoluciona manteniendo la importancia de sus localizaciones, en este caso de Cantabria.

4) 'Becoming Karl Lagerfeld' (Disney+): 7 junio

Así es la serie: Becoming Karl Lagerfeld sumerge al público en plena década de los 70, en París, Mónaco y Roma; para narrar el extraordinario nacimiento de esta compleja e icónica personalidad de la alta costura parisina, alguien dispuesto a convertirse en el Emperador de la moda. Entre glamour y choques de egos, fiestas grandiosas y pasiones destructivas, descubriremos la historia de Karl antes de Lagerfeld.

Por qué destaca: Por ser un biopic que adapta como serie televisiva la vida de uno de los diseñadores más exitosos y sobre todo famosos del siglo XX, tan conocido por sus diseños como por sus excentricidades y perfil como famoso o celebrity. Se encarga de darle vida el hispano-alemán Daniel Brühl, que vuelve a una serie tras su papel en Falcon y el soldado de invierno y retoma un rol protagonista cuatro años después de encabezar la premiada The alienist.

5) 'Desde el mañana' (Disney+): 12 junio

Así es la serie: Desde el mañana es un thriller dramático que arranca cuando, a los pocos días de mudarse a una nueva casa con su familia, Gabriela (Marta Hazas) descubre bajo el suelo de su despensa una veta de un mineral desconocido. Al tocarlo, produce en ella un extraño e inquietante fenómeno: ve fragmentos del futuro y, en uno de ellos, la muerte de su hija Emma (Denisse Peña). Tras constatar que estos episodios no son fruto de un desequilibrio mental o físico, Gaby comenzará a luchar para cambiar el futuro de su hija con la ayuda de Andrés (Álex González), un inspector de policía que ha vivido una experiencia similar a la suya.

Por qué destaca: Disney+ también se suma a las apuestas españolas en el mes de junio con esta baza que supone un doblete para la productora Good Mood, junto a Eva y Nicole. Gabriel Guevara secunda a los tres protagonistas en un elenco que también cuenta con Ramón Barea, Pablo Derqui, Cristina Marcos o Ana Fernández. Supone una aproximación a la ciencia ficción poco habitual en las series españolas, mezclando con el género thriller y la acción. La serie también se verá en TVE en un futuro aún sin fecha.

6) 'Colegio Abbott' T3 Primera parte (Disney+): 12 junio

Así es la serie: Esta alabadísima comedia sigue a un grupo de profesores llenos de vocación, con una directora algo sorda, en su día a día mientras intentan apañárselas con el sistema de educación pública de Filadelfia. Pese a todos los obstáculos que se les ponen por delante, no tiran la toalla a la hora de intentar que sus alumnos logren el éxito en la vida. Aunque a estos increíbles esclavos del sistema público les paguen poco y algunas cosas les vengan grandes, adoran su trabajo, por mucho que la predisposición del distrito escolar por mejorar la educación de los niños brille por su ausencia.

Por qué destaca: La sitcom creada y protagonizada por Quinta Brunson es una de las comedias más premiadas (y nominadas a premios) de la última década. Su tercera temporada llega ahora a Disney+ tras estrenarse el pasado 7 de febrero en ABC, y su buen rendimiento ha hecho que acabe de ser renovada para una cuarta temporada.

7) 'The Boys' T4 (Amazon Prime Video): 13 junio

Así es la serie: El mundo está al límite. Victoria Neuman está más cerca que nunca del despacho oval y bajo el férreo control de Patriota, que consolida su poder. Carnicero, a quien le quedan meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y el liderazgo de The Boys, y el resto del equipo no aguanta sus mentiras. Con más en juego que nunca, deben averiguar cómo colaborar y salvar el mundo antes de que sea tarde.

Por qué destaca: La serie más icónica de Amazon Prime Video es también la más irreverente para representar (y desmitificar) el prolífico mundo de los superhéroes que tantas películas y series sigue produciendo. Y en el caso de su cuarta temporada, vuelve a coincidir con el nuevo auge de Donald Trump, cuya personalidad y trayectoria siempre se ha “comparado” con la del magnate estadounidense. Será la primera vez que The Boys estrene temporada después de haber expandido su universo con un spin off como Gen V, en el que apareció Patriota, y habrá que ver si hay algún tipo de encaje o referencia.

8) 'Los Bridgerton' T3 Parte 2 (Netflix): 13 junio

Así es la serie: Penelope Featherington ha aceptado ponerse en manos de su amor platónico Colin Bridgerton para que éste le ayude a tener confianza en sí misma y así encontrar un marido. Pero tras hablar despectivamente de ella y romper su relación cercana, estas “clases” hacen que Colin vea de otra forma a Penelope, que al mismo tiempo siente que ha perdido a Eloise, que ahora tiene una nueva amistad en un sitio insospechado. Además, con tantos compromisos sociales, a Penelope cada vez le cuesta más mantener en secreto a su ‘alter ego’: Lady Whistledown.

Por qué destaca: Tras el éxito del lanzamiento de la primera parte, apenas un mes después Netflix estrena la segunda parte de su tercera temporada, poniéndole punto final tras volver a enganchar y convencer a su legión de fans aún más que con la anterior tanda. Los Bridgerton es uno de los sellos originales más exitosos de la plataforma a nivel global, y ya ha dado lugar al spin off La reina Carlota. Sus nuevos capítulos resolverán cómo avanza la relación de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) con Colin Bridgerton (Luke Newton), sin dejar de lado su doble vida como Lady Whistledown.

9) 'La casa del dragón' T2 (Max): 17 junio

Así es la serie: “Se acerca la guerra, puede que nadie la gane”, se escucha decir a Rhaenyra (Emma D'Arcy) en el adelanto de la segunda temporada de la serie, con la que Max presenta el clima bélico insostenible en Poniente: los partidarios de la Targaryen y los que están del lado de Aegon, los Consejos Verde y Negro. Cada bando está dispuesto a pelear por sentar en el Trono de Hierro al que defienden como legítimo heredero, y su lucha se contará a lo largo de ocho episodios que llegarán casi dos años después de la anterior temporada.

Por qué destaca: Por ser una de las series más esperadas del año, tras aprobar el dificilísimo examen de ser el primer spin off de Juego de Tronos. Basada en 'Fuego y Sangre' de George R.R. Martin, La casa del dragón se ambienta 200 años antes que Juego de Tronos, y cuenta la historia de la Casa Targaryen. Su primera temporada dejó las espadas en lo alto y la guerra de Poniente parece servida, con un elenco interpretativo que mantiene a sus principales estrellas y además suma a otros actores y actrices para encarnar personajes clave de su nueva trama, cuyo rodaje volvió a traerla a España.

10) 'Clanes' (Netflix): 21 junio

Así es la serie: Clanes es la historia de Ana, una abogada que se va a vivir al pueblo de Cambados. Su llegada despierta la curiosidad de todo el mundo, incluido Daniel, cabeza visible del clan Padín e hijo de un influyente narcotraficante encarcelado. Ana, que cuenta con una dilatada experiencia en uno de los mejores bufetes de Madrid, ha decidido empezar de cero en Cambados para ajustar cuentas con su pasado.

Por qué destaca: La serie española de Netflix para este mes de junio está protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas, y cuenta con el guion de Jorge Guerricaechevarria tras triunfar con El día de la bestia, La comunidad, Celda 211, El Niño o Las leyes de la frontera, entre otras. La ficción vuelve a adentrarse en el prolífico mundo del narcotráfico gallego, contraponiendo el sentido de la justicia de su protagonista femenino con los “negocios” del protagonista masculino.

11) 'Tierra de mujeres' (Apple TV+): 26 junio

Así es la serie: Gala (Eva Longoria) es una neoyorquina con síndrome del nido vacío cuya vida da un vuelco cuando su marido implica a toda la familia en turbios asuntos financieros, y ella se ve obligada a huir de la ciudad junto a su madre (Carmen Maura) y su hija universitaria (Victoria Bazúa). Para escapar de los peligrosos criminales con los que el marido de Gala, ahora desaparecido, está en deuda, las tres mujeres se esconden en el encantador pueblo vinícola de Cataluña del que huyó la madre de Gala hace 50 años, jurando no volver jamás. Las mujeres buscan comenzar de nuevo y esperan que sus identidades permanezcan anónimas, pero los cotilleos se propagan rápidamente en el pequeño pueblo, desentrañando sus secretos y verdades familiares más profundos.

Por qué destaca: Porque en su reparto combina a Eva Longoria, Carmen Maura y la debutante Victoria Bazúa; porque es la primera vez que la actriz estadounidense rueda una serie en español; porque está dirigida por Carlos Sedes (Gran Reserva, Gran Hotel, Fariña, El caso Asunta); porque está inspirada en la novela homónima de Sandra Barneda; o porque de su producción se encarga un seguro como Bambú Producciones, junto a Longoria como productora ejecutiva. Muchas razones para valorarla como uno de los grandes proyectos en español hasta la fecha de Apple TV+, con marcado sello español.

12) 'The Veil: red de mentiras' (Disney+): 26 junio

Así es la serie: Thriller de espías que explora la sorprendente y tensa relación entre dos mujeres que juegan un juego mortal de verdad y mentiras en la carretera desde Estambul a París y Londres. Una de ellas tiene un secreto, y la otra la misión de revelarlo antes de que se pierdan miles de vidas. En las sombras, la CIA y la DGSE francesa deben dejar de lado sus diferencias para trabajar juntos y así evitar un desastre potencial.

Por qué destaca: Porque está protagonizada por Elisabeth Moss (El cuento de la criada) y Yumna Marwan, y creada por Steven Knight tras triunfar con Peaky Blinders. La ficción, que es un original de Hulu y llega ahora a España tras lanzar a finales de mayo sus seis episodios en Estados Unidos, promete acción y drama, aunque sus expectativas eran tan altas que los críticos americanos no han sucumbido a su ritmo.

Otros 28 estrenos de series en junio:

'Archie' (Filmin): 4 junio 'Mate: Escándalo en Los Ángeles Clippers' (Disney+): 4 junio 'Los misterios de Hailey Dean' (AXN): 5 junio 'MILF de Noruega' 'Fantasmas' (Max): 7 de junio 'Una perra andaluza' (Filmin): 7 junio 'Queenie' (Disney+): 7 junio 'Jerarquía' (Netflix): 7 junio 'Fantasmas' (Max): 8 junio 'Crimen en el trópico' (Calle 13): 9 junio 'The blind detective' (COSMO): 10 junio 'Doctor Clímax' (Netflix): 13 de junio 'Presunto inocente' (Apple TV+): 14 junio 'Pesadillas y ensoñaciones de Joko Anwar' (Netflix): 14 de junio 'Lina' (Movistar Plus+): 17 junio 'Desconectados' (Filmin): 18 junio 'Fuimos los afortunados' (Disney+): 19 junio 'Academia de golf' (Netflix): 22 de junio 'Cris Miró (She/Her/Hers)' (Max): 24 de junio 'El tatuador de Auschwitz' (Movistar Plus+): 25 junio 'The way' (Filmin): 25 junio 'One South, retrato de una unidad psiquiátrica' (Max): 26 de junio 'Publio, el secuestro sin fin' (Max): 27 de junio 'Lucrecia: Un crimen de odio' (Disney+): 27 junio 'My lady Jane' (Amazon Prime Video): 27 junio 'El rey de Zanzíbar' (28 de junio, Max) 'Split' (SundanceTV): 28 junio 'WondLa' (Apple TV+): 28 junio

