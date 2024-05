Triunfo inédito en 'Tu cara me suena' en una noche de cine con Ken Bustamante y la Mary Poppins de Miguel Lago

Tu cara me suena ha vivido este viernes una noche de grandes sorpresas. La séptima gala de la undécima edición del talent de imitaciones de Antena 3 ha dejado tras de sí un triunfo inédito, después de seis semanas con tres de los nueve concursantes alternándose en la victoria. Supremme de Luxe ha roto esta racha, siendo la primera participante no cantante en tocar la gloria en el programa.

Lo ha hecho gracias a su brillante imitación a Despistaos, en la que la presentadora de Drag Race España ha podido interpretar junto a Dani Marco su emblemático Física o química, banda sonora de la mítica serie homónima de Antena 3. “A mí favor, la canción esta me gustaba mucho. Y aunque a priori no lo parezca, es un estilo de música que a mí me gusta mucho, el pop-rock. Durante mi adolescencia he escuchado mucha banda y mucho sonido de guitarra eléctrica, lo que pasa es que no siempre tengo la ocasión de mostrarlo. Y eso es lo bueno de este programa, que te da la oportunidad de a veces cantar cosas que no puedes hacer en otro lado y aquí nos damos el gusto de hacerla y con todos los medios”, ha valorado la participante tras su aplaudida actuación.

Supremme de Luxe se ha impuesto por la mínima a Juanra Bonet, que casi hace realidad aquello de que “Juanra puede ganar” en Tu cara me suena después de varias semanas infravalorado, tanto por el público como por los jueces. Una situación que esta vez le ha tocado sentir a Miguel Lago, que protagonizó un momento tenso al mostrar su malestar con el jurado por las bajas puntuaciones que le pusieron a su sin duda trabajada imitación de Mary Poppins.

La séptima gala de la temporada, que ha vuelto a contar con Àngel Llàcer antes de que próximamente vuelva a desaparecer de la pantalla tras su segundo ingreso hospitalario a causa de su infección intestinal, ha tenido a Valeria Vegas como artista invitada. La periodista y guionista ha “cumplido un sueño” al visitar el talent presentado por Manel Fuentes, en el que ha imitado a Martirio con su canción Las mil calorías. Una actuación en la que ha mostrado una gran actitud y una gran capacidad para memorizar y verbalizar su compleja letra.

'Tu cara me suena' entona el 'Pedro, Pedro, Pedro' de Carrà

Conchita fue la encargada de abrir las actuaciones a examen y lo hizo con un gran numerazo en el que la concursante interpretó a Kesha con su éxito Tik Tok. La cantante demostró que sigue en racha, logrando una buena imitación en la que rompió la voz para parecerse a la de la californiana y en la que clavó su actitud corporal sobre el escenario.

Tras ella, llegó el turno de Valeria Ros que se metió en la piel de Raffaella Carrà en todo un momentazo con el que Tu cara me suena hizo gala de ir de la mano con la actualidad. El talent de Antena 3 hizo que la cómica entonara el tema de la italiana titulado Pedro, que se viralizó internacionalmente a finales de abril gracias a un vídeo en el que aparecía un mapache bailando un remix electrónico de la canción. Un hecho que en España tuvo una mayor relevancia, ya que la viralización del clip se produjo precisamente durante los cinco días en los que Pedro Sánchez canceló su agenda para reflexionar sobre si seguía o no al frente del Gobierno. Esta alineación de los astros sirvió para que los seguidores del líder socialista utilizasen el tema de Carrà como himno de apoyo al presidente.

“Está súper de moda”, destacó Ros antes de salir a escena en un show en el que, como viene siendo habitual, empezó muy bien y acabó 'pidiendo la hora'. La humorista, que logró calcar el acento italiano y los movimientos de Raffaella, terminó asfixiándose y equivocándose con la letra, llevando inteligentemente su actuación a la comedia.

David Bustamante cogió su relevo para protagonizar un número 'de cine'. Al cántabro le tocó hacer de Ryan Gosling, replicando en el plató de Antena 3 la espectacular actuación que el actor hizo en la pasada gala de los Oscar, cuando entonó el famoso I'm just Ken de la película Barbie. El artista intentó rasgar un poco su voz para parecerse a la del intérprete, pero no pudo evitar esta vez que floreciera su reconocible y particular color.

El mosqueo de Miguel Lago con los jueces

El segundo tramo de actuaciones siguió con Juanra Bonet, que continúa con una trayectoria más que notable en el programa aunque los puntos no le hayan compensado como merecía... hasta ahora. Y es que el presentador ha acariciado el éxito haciendo del italiano Pino D'Angio con su hit Ma quale idea. El presentador clavó su voz -afinando pese a los constantes saltos de tono- y clavó su actitud, aunque, tal y como confirmó después “el VAR” de Tu cara me suena, aprovechó la barrera idiomática para improvisar la letra en varias estrofas del tema.

Tras el catalán, fue Julia Medina la siguiente en subirse al clonador y lo hizo en compañía de DePol, joven cantante que acudió al programa para interpretar junto a la concursante la canción This is me que en Camp Rock defendieron Demi Lovato y Joe Jonas. Y aunque estuvo solvente durante el show -que reprodujo muy bien la escena del filme-, no destacó especialmente la andaluza, aunque eso sí, logró “cumplir un sueño” que tenía desde que era pequeña. “Se la dedico a todos los que han soñado con cantar gracias a esa película”, afirmó ante las cámaras.

Y fue entonces cuando Miguel Lago salió a escena con otra actuación que rindió homenaje al séptimo arte y con la que el humorista se sintió infravalorado. Y razón no le falta, ya que el gallego echó el resto para imitar a Mary Poppins con el famoso Con un poco de azúcar que, como curiosidad, Manel Fuentes desveló que en España fue interpretado en la cinta por la madre del cantante Macaco. Lago desplegó un gran y afinado falsete, que acompañó de un buen ejercicio interpretativo, reproduciendo la famosa secuencia de la película.

“He vuelto a ser niño. Lo que has hecho hoy es magia y eso es lo que nos gusta ver en un escenario”, le dijo Llàcer, el único en reconocer su esfuerzo en las votaciones, frente a las bajas calificaciones del resto de la mesa, que lo colocaban como el peor entre sus compañeros. Al ver las puntuaciones, el cómico torció el gesto, produciéndose un momento de cierta tensión con el jurado en los compases finales de la gala.

“Muchas gracias, querido Àngel por valorar el trabajo y el esfuerzo”, soltó mosqueado el concursante, ignorando el comentario posterior de Latre, que se defendía diciendo que ellos valoraban el trabajo y el esfuerzo siempre. “Ah, ¿que estás hablando conmigo? Yo estoy hablando con Àngel, no sé por qué te metes”, replicó el cómico, provocando alguna risa tensa con la que los presenten intentaban relajar el ambiente. “Me vais a poner el cuatro siempre, os odio”, acabó diciendo el participante mientras daba un beso en los labios al presidente de la mesa.

Supremme de Luxe triunfa con Despistaos

Después de este agrio momento, Raoul Vázquez entró en acción para poner a bailar a todo el plató con el éxito Píntame de Elvis Crespo. El joven, en cabeza de la clasificación general tras anotarse tres victorias hasta el momento, clavó a la perfección la voz del artista latino, aunque tal vez le faltó creérselo y aplicarle al show una actitud más sandunguera.

Y hablando de sandungueo, la cosa continuó movidita en el programa gracias a Raquel Sánchez Silva, que entonó Mi chico latino de Geri Halliwell, ex de las Spice Girls que decía tener raíces españolas. “Ella cree que lo lleva en la sangre”, bromeó la concursante, que hizo un buen papel en una performance que quiso dedicar “al colectivo LGTBIQ+, en especial a todos mis amigos gays, que son multitud, y que en un momento no hace mucho tiempo tuvieron que agarrarse a las Spice Girls para sentirse divinas, picantes y salir a la calle para decir que no estaban solos”.

Y tras este reivindicativo momento llegó Supremme de Luxe para ponerle el broche de oro a la noche. Y nunca mejor dicho, porque la artista llegó, vio y venció. La presentadora interpretó el Física o química de Despistaos junto a Dani Marco, cantante de la banda con el que se efectuó la casilla de Original y copia y al que la participante imitó a la perfección, tanto a través de esa voz rota, como de su actitud sobre el escenario. “Si cerrabas los ojos, no sabías quién de los dos estaba cantando”, le dijeron desde el jurado, que la premiaron con la máxima puntuación, algo que acabó secundando el público hasta convertirla en la primera concursante no cantante en llevarse el triunfo esta temporada.

Supremme se hizo entonces con los 3.000 euros del premio benéfico, que quiso donar a la Fundación 26 de diciembre: “Trabajan con personas mayores del colectivo LGTBI, porque muchas veces no se habla de que toda la gente tenemos que envejecer. Y dentro del colectivo hay mucha gente que está sola, que no tiene familia, que se va a vivir a una residencia y tiene que volver a meterse en un armario del que le costó mucho salir. Es muy triste tener que pasar eso en nuestros últimos años de vida. Va para ellos, que hacen una labor muy buena”, reivindicó.

Así fueron los votos de la Gala 7 de 'Tu cara me suena 11'

Voto del jurado:

Supremme de Luxe: 46 (12)

46 (12) Juanra Bonet: 41 (11)

41 (11) Conchita: 40 (10)

40 (10) Raquel Sánchez Silva: 32 (9)

32 (9) Raoul Vázquez: 31 (8)

31 (8) David Bustamante: 30 (7)

30 (7) Julia Medina: 28 (6)

28 (6) Miguel Lago: 22 (5)

22 (5) Valeria Ros: 18 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público.

Voto del público:

Supremme de Luxe: 12

12 Juanra Bonet: 11

11 Raoul Vázquez: 10

10 David Bustamante: 9

9 Julia Medina: 8

8 Miguel Lago: 7

7 Conchita: 6

6 Raquel Sánchez Silva: 5

5 Valeria Ros: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala:

Supremme de Luxe: 24

24 Juanra Bonet: 22

22 Raoul Vázquez: 18

18 Conchita: 16

16 David Bustamante: 16

16 Julia Medina: 14

14 Raquel Sánchez Silva: 14

14 Miguel Lago: 12

12 Valeria Ros: 8

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

Clasificación general:

Raoul Vázquez: 144

144 Julia Medina: 131

131 David Bustamante: 126

126 Supremme de Luxe: 124

124 Conchita: 115

115 Juanra Bonet: 107

107 Raquel Sánchez Silva: 106

106 Miguel Lago: 82

82 Valeria Ros: 73

* Suma de los puntos que acumulan los concursantes tras las siete primeras galas

El pulsador depara las imitaciones de la Gala 8

Al final de la gala, antes de que Supremme de Luxe volviese a actuar, los concursantes fueron pasando por el pulsador del programa. Este repartió las actuaciones de la octava gala, con dos casillas especiales. Por un lado, el Original y copia con el que David Bustamante actuará junto a Sin bandera. Por otro, el Trae a un amigo con el que Miguel Lago volverá a contar con la ayuda de un acompañante, esta vez para hacer de Ricchi e Poveri.

Todas las imitaciones de la octava gala de Tu cara me suena 11: