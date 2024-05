Michelle Calvó no estará en la nueva edición del 'Grand Prix', y TVE activa su plan B para el programa

TVE acaba de iniciar las grabaciones de la nueva edición del Grand Prix, tras el enorme éxito que supuso su ansiada recuperación en el verano de 2023. La corporación había anunciado esta misma semana el comienzo de la producción y desglosado los cruces entre los 14 pueblos participantes en esta temporada, aún sin fecha concreta para su emisión en época estival. De lo que no había información exacta era qué iba a pasar en el bando de los presentadores.

Si bien Ramón García y Cristina López Pérez “Cristinini” habían anunciado su retorno, no se contaba con la vuelta como copresentadora de Michelle Calvó, el tercer bastión de la pasada temporada en La 1. Y así será: la agenda profesional de la actriz ha impedido que pueda repetir este verano en el Grand Prix, lo que ha llevado a que en TVE y la productora Europroducciones tomen una determinación y activen su particular plan B. Y ese plan B es que se ha decidido no buscar sustituta a Calvó, según ha sabido verTele.

De este modo, Grand Prix seguirá adelante con Ramón García como presentador, Cristinini en su faceta de narradora y el cómico y acróbata Víctor Ortiz de la Torre, alias “Wilbur”, testeando las pruebas antes de los concursantes. Es decir, se mantiene el equipo en sus labores y se deja vacante el puesto de copresentadora liberado por Calvó.

TVE opta por “no tocar” la fórmula del éxito

La decisión no ha de sorprender, al menos si recordamos lo que dijo el máximo responsable del concurso, Carlo Boserman, en palabras a verTele justo cuando terminaba la edición de 2023. Preguntado por la continuidad del equipo que había formado parte del regreso del Grand Prix a la televisión nacional, el productor fue tajante: “Por nosotros, siguen”.

“En este negocio, lo que funciona no se toca. Cuando ves que algo no funciona, entonces te puedes plantear cambios, pero ¿por qué tengo que tocar las cosas que funcionan? Cuántas veces hemos visto experimentos en este negocio que al final no funcionan. ”Lo que funciona no se toca“ es una norma que yo aprendí hace 30 años. Y cuando tienes que tocarlo por mil follones que hay en esto, tienes que estar muy seguro de que lo que cambias de verdad tienes que cambiarlo”, explicaba el director general de EuroTVProducciones y director del grupo IZEN, cabecera del grupo Newen.

De hecho, Boserman fue elogioso y destacó que los tres fichajes para la nueva etapa en televisión del formato “primero eran necesarios, y segundo han aportado”. Por tanto, la razón de que Calvó no continúe es exclusivamente la incompatibilidad del calendario de grabaciones del programa con los otros compromisos de ficción que ya tenía la intérprete. Ya que no podían volver a contar con ella, han considerado oportuno “no tocar” la fórmula que funcionaba y seguir adelante así.

Las claves de la próxima edición del 'Grand Prix'

Más allá de eso, TVE ya ha dado a conocer los detalles de la nueva temporada del concurso, que arrancó esta misma semana, con el primero de los enfrentamientos entre las localidades de Bembibre (León) y Almacelles (Lleida). Este mismo viernes tiene lugar la segunda jornada de trabajo, para albergar el enfrentamiento entre Olvera (Cádiz) y Cangas de Onís (Asturias).

Siguiendo esta misma dinámica, Grand Prix realizará dos grabaciones por semana, los martes y los viernes, hasta bien entrado junio. El calendario completo es el siguiente.

21/05: Bembibre (León) vs. Almacelles (Lleida)

(León) vs. (Lleida) 24/05: Olvera (Cádiz) vs. Cangas de Onís (Asturias)

(Cádiz) vs. (Asturias) 28/05: Burela (Lugo) vs. Morata de Tajuña (Madrid)

(Lugo) vs. (Madrid) 31/05: Ondara (Alicante) vs. Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

(Alicante) vs. (La Rioja) 4/06: Villanueva de la Torre (Guadalajara) vs. Binissalem (Mallorca)

(Guadalajara) vs. (Mallorca) 7/06: Tauste (Zaragoza) vs. Medio de Cudeyo (Cantabria)

(Zaragoza) vs. (Cantabria) 11/06: Llerena (Badajoz) vs. San Adrián (Navarra)

Tras estos siete programas clasificatorios, presentados de nuevo por Ramón García, tendrán lugar las dos semifinales. Los cuatro mejor puntuados en el ránking general se enfrentarán en dos galas clave para decidir el duelo que protagonizará la gran final. En total, el Grand Prix tendrá 10 entregas.