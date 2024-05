Pablo Motos habla de Sánchez con Felipe González: “Vamos a hacer un grupo de WhatsApp los periodistas señalados”

Felipe González regresó a El Hormiguero este jueves, 23 de mayo, para analizar la actualidad política y social que atraviesa España. Solo llegar puso sobre la mesa la Constitución para mandar un mensaje directo: “Quiero decirle a la gente joven que lo que pactaron en el 78 donde más se votó fue en Catalunya”.

Añadió que aquello ocurrió cuando llegó “el verdadero exiliado que era Tarradellas” al grito de “libertad, amnistía, estatuto de autonomía. A lo mejor se entera esta noche Puigdemont y Aragonés. No las tonterías que se inventan ellos”, lamentó ante los aplausos de un público muy entregado al invitado.

Pablo Motos aprovechó su visita para hacerle numerosas preguntas sobre Pedro Sánchez y pedirle comparaciones constantes con sus gobiernos. Parecido que el expresidente no supo encontrar, como tampoco defendió la carta de Sánchez, ni su posterior visita al Rey: “Hay gente que se lo creyeron, eh. Yo no. Personalmente le pido perdón pero fue como pedir 'venir a socorrreme que me están atacando'... es bastante mayor para que le pongan la ropita, es adulto”, señaló.

También aseguró que él nunca llamó a ningún medio de comunicación para presionar o censurar posibles noticias, a lo que Motos aprovechó para transmitir su malestar por haber sido criticado por Sánchez: “Vamos a hacer un grupo de whatsapp los periodistas señalados”.

Cabe recordar que el presentador no tiene ese título ya que nunca estudió periodismo y él mismo ha reiterado en multitud de ocasiones que se limita a hacer un programa de “entretenimiento”. Sobre eso mismo también mostró su queja: “No me cansaré de decir que hacemos un programa de entretenimiento toda la semana y solo durante 20 minutos hacemos actualidad. Y esos son los 20 minutos que generan a veces polémica...”, recordó sobre la tertulia que protagonizan.

Para finalizar, González quiso hacer un último llamado: “Solo hay una cosa en la que quiero llamar la atención porque la tengo atragantada, hay que arreglar el Consejo del Poder Judicial”, sentenció.