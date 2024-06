'Supervivientes 2024' expulsó a la concursante con más vidas y ya tiene a sus 2 primeros semifinalistas

“Estamos a dos pasos de conocer el nombre del ganador o ganadora de Supervivientes 2024" arrancaba diciendo Jorge Javier Vázquez en la gala 15. Una entrega en la que Gorka, Torres, Pedro García Aguado, Arkano, Marieta y Blanca Manchón cumplían sus 100 días de aventura en Honduras.

Aunque para la olímpica fue su última noche. Sí, la definitiva tras ser repescada hasta en dos ocasiones anteriores. Seguidamente, Marieta ganaba la prueba de líder siendo la única mujer que quedaba en la edición.

Las últimas nominaciones metieron a Pedro, Gorka y Torres en la lista negra y alzaron a Arkano y Marieta como primeros semifinalistas.

Ahora sí, Blanca se despide del concurso

Tras la salvación de Pedro del pasado martes, Marieta y Blanca se jugaban su continuidad en el reality. Antes de desvelar la decisión de la audiencia, el programa mostraba los porcentajes ciegos: un 71% contra el 29%.

Unas cifras que demostraban que los espectadores tenían claro quién querían que se quedara. Pasada la medianoche, Jorge Javier acababa con la agonía de ambas: “El público ha decidido que se salve de la expulsión Marieta”.

La olímpica se acercaba a Madrueño para despedirse de todos: “Necesito que esta mujer me firme algo de que no voy a volver. No me fío” bromeaba sobre las veces que había sido expulsada y repescada en la edición. “He sobrevivido sola, en grupo... he disfrutado mucho, de verdad. Quiero agradecer la experiencia que nos hacen vivir. Me voy con una sonrisa porque lo he vivido todo”, aseguró.

A lo que la presentadora respondía: “Este sí que es el final, espero que hayas disfrutado tanto como nosotros de tu concurso”.

Miri, en plató: “No me enamoré de Gorka”

Miri llegó totalmente aturdida a plató hasta que le abrazaron todos sus amigos y familiares. Tras volver a sonreír, Jorge Javier le pedía que mostrara a cámara sus piernas totalmente comida por los mosquitos, los brazos y hasta las palmas de las manos: “Esto es supervivencia y además, no he ganado ni una recompensa”, lamentaba.

Preguntada por su expulsión a las puertas de la final: “Me puse muy triste, me dio mucha rabia y pena porque no quería venirme. Me sentía fuerte y sabía que era duro pero a eso iba. Yo no he ganado, pero he ganado a Miri. Me fui siendo súper insegura, no sabía estar sola, y ahora todo eso lo he superado”, aseguró.

Recapitulando en toda su aventura: “El tramo más difícil fue cuando la boda de Ángel Cristo, la playa se me volvió en contra y hasta que no cree a Paolo estuve muy mal”, recordó.

Sobre sus compañeros, aclaró algunas dudas que se habían quedado en el aire: “No me enamoré de Gorka, es guapo, pero es un flipado. Hemos acabado haciendo las paces. He conectado con Marieta, Javier, Kiko... pero me ha decepcionado Arkano. Me pareció injusto. Creo que él no quería estar ahí, lo demostraba constantemente, en la playa era como una palmera, tumbado gran parte del tiempo... ”, zanjó.