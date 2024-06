Wyoming reconoce que envidia a Francia: “Aquí la derecha no ha tenido reparos en arrojarse en brazos de los ultra”

El Gran Wyoming aprovechó este jueves el último terremoto político en Francia para analizar desde El Intermedio las diferencias que mantenemos con nuestros vecinos, especialmente en lo que a los gobernantes se refiere.

“Allí los partidos de izquierda se plantean un frente popular para frenar a la ultraderecha en las próximas elecciones legislativas. Aquí han llegado a una paradoja matemática, se dividen a la vez que se multiplican”, comenzó reflexionando en laSexta.

“Pero nos diferenciamos más si hablamos de la derecha”, defendió, ya que en Francia el líder de los republicanos, “lo que aquí vendría a ser el PP”, ha sido expulsado de su formación después de anunciar su intención de pactar con la ultraderecha de Le Pen. “¿Os imagináis algo parecido en España?”, preguntó a su público.

“Aquí la derecha no ha tenido reparos en arrojarse en brazos de los ultra. Han naturalizado pactar con ellos colando en las instituciones a extremistas xenófobos y negacionistas de la violencia machista. Quizá sea porque Vox no deja de ser una escisión del PP y, en realidad, comparten más de lo que parecen”, apuntó, zanjando: “Los franceses me dan envidia, aunque les veo cocinando y se me pasa”.